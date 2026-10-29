Onca varlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine doÄŸup bir gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmediler: Ä°kizler duvar dibinde dertleÅŸti

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Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de sÃ¶yleyebiliriz bu "VarlÄ±k iÃ§inde yokluk" durumunu.
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k bu altÄ± Ã§ocuk birÃ§ok insanÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yorlar.
Hem anneleri hem babalarÄ± Ã§ok Ã¼nlÃ¼.
Para deseniz hayatlarÄ± boyunca hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmasalar bile rahat yaÅŸamalarÄ±na yetecek kadar. GÃ¼zellik deseniz zaten var.
SonuÃ§ta biyolojik Ã§ocuklar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± ile en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. EvlatlÄ±k Ã§ocuklar da fiziksel aÃ§Ä±dan onlardan hiÃ§ geri deÄŸil.
Jolie ile Pitt arasÄ±ndaki hiÃ§ bitmeyen gerilimi onlar da Ã§ocuk kalplerinde hissettiler.Â
Ama aynÄ± durum kardeÅŸlerin en kÃ¼Ã§Ã¼kleri olan ve daha yeni 18 yaÅŸÄ±na giren Knox Leon ve Vivienne Marcheline iÃ§in geÃ§erli deÄŸil.
Knox Leon ile Vivienne Marcheline sÄ±k sÄ±k Los Angeles sokaklarÄ±nda birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sergiledi ikizler.
Kendini plastik sanatlara veren Vivienne Marcheline, Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen sanat fuarÄ±nda tezgah aÃ§tÄ±.
GenÃ§ kÄ±zÄ±n tezgahÄ±nÄ± aÃ§masÄ±na ve dÃ¼zenlemesine yardÄ±m etti.
Hatta iki kardeÅŸ bir ara alÃ§ak bir duvarÄ±n iki yanÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durup uzun uzun dertleÅŸti.
GenÃ§ kÄ±z gÃ¼n boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerini, Ã§izimlerini ve tebrik kartlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸunu satmayÄ± baÅŸardÄ±.
Ä°kizler bir sÃ¼re tezgahla ilgilendikten sonra birlikte yiyecek almaya gittiler.
Ä°kizi Knox Leon henÃ¼z bÃ¶yle bir adÄ±m atmadÄ±. Ama zaten epeydir sadece annesinin soyadÄ± olan Jolie'yi kullanÄ±yor.