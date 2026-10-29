Onca varlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine doÄŸup bir gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmediler: Ä°kizler duvar dibinde dertleÅŸti

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Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de sÃ¶yleyebiliriz bu "VarlÄ±k iÃ§inde yokluk" durumunu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k bu altÄ± Ã§ocuk birÃ§ok insanÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yorlar.

Hem anneleri hem babalarÄ± Ã§ok Ã¼nlÃ¼.

Para deseniz hayatlarÄ± boyunca hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmasalar bile rahat yaÅŸamalarÄ±na yetecek kadar. GÃ¼zellik deseniz zaten var.

SonuÃ§ta biyolojik Ã§ocuklar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± ile en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. EvlatlÄ±k Ã§ocuklar da fiziksel aÃ§Ä±dan onlardan hiÃ§ geri deÄŸil.

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Ama altÄ± kardeÅŸe sevgi dolu bir aile ortamÄ±nda bÃ¼yÃ¼mek nasip olmadÄ±.

Jolie ile Pitt arasÄ±ndaki hiÃ§ bitmeyen gerilimi onlar da Ã§ocuk kalplerinde hissettiler.Â

Belki artÄ±k 20'li yaÅŸlarÄ±nda olan dÃ¶rt bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸ Maddox, Shiloh, Zahara ve Pax Thien, anne ve babalarÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nlerini hatÄ±rlÄ±yor olabilir.

Ama aynÄ± durum kardeÅŸlerin en kÃ¼Ã§Ã¼kleri olan ve daha yeni 18 yaÅŸÄ±na giren Knox Leon ve Vivienne Marcheline iÃ§in geÃ§erli deÄŸil.

Jolie ile Pitt yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda onlar epeyce kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. Belki bu durum nedeniyle biraz da ikiz olduklarÄ± iÃ§in iki kardeÅŸin arasÄ±ndan su sÄ±zmÄ±yor.

Knox Leon ile Vivienne Marcheline sÄ±k sÄ±k Los Angeles sokaklarÄ±nda birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sergiledi ikizler.

Kendini plastik sanatlara veren Vivienne Marcheline, Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen sanat fuarÄ±nda tezgah aÃ§tÄ±.

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Kendi yaptÄ±ÄŸÄ± resimleri fuarda satan Vivienne'i ikizi Knox da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n tezgahÄ±nÄ± aÃ§masÄ±na ve dÃ¼zenlemesine yardÄ±m etti.

Hatta iki kardeÅŸ bir ara alÃ§ak bir duvarÄ±n iki yanÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durup uzun uzun dertleÅŸti.

Resim sanatÄ±na merak salan Vivienne Marcheline, eserlerini,Â The Tulip Field (Lale TarlasÄ±) tadÄ±nÄ± verdiÄŸi tezgahÄ±nda satÄ±ÅŸa sundu. Kendi el emeÄŸi gÃ¶z nuru olan resimlerini de 10 dolar ile 25 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlarla sattÄ±.

GenÃ§ kÄ±z gÃ¼n boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerini, Ã§izimlerini ve tebrik kartlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸunu satmayÄ± baÅŸardÄ±.

Ä°kizler bir sÃ¼re tezgahla ilgilendikten sonra birlikte yiyecek almaya gittiler.

Ä°kizler Vivienne ile Knox, bir ara tezgahÄ± bÄ±rakÄ±p yiyecek almaya gittiler.





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Pitt ile Jolie'nin ikizleri bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girdi... ArtÄ±k reÅŸit olur olmaz da Vivienen'in yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iÅŸ Brad Pitt'in soyadÄ±nÄ± resmen atmak oldu. Bunun iÃ§in yasal yollara baÅŸvurdu genÃ§ kÄ±z.

Ä°kizi Knox Leon henÃ¼z bÃ¶yle bir adÄ±m atmadÄ±. Ama zaten epeydir sadece annesinin soyadÄ± olan Jolie'yi kullanÄ±yor.