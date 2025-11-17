Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Haberin Devamı

Bu sayede de ünlüler dünyasının en zengin yüzlerinden biri oldu. Bunu da ekrandan kazandığı şöhretten faydalanarak kurduğu işlerdeki başarısıyla elde etti.

Ancak Kim Kardashian’ın milyonlarca takipçisi geçtiğimiz gün Instagram hesabında onun gözyaşı döktüğü, hatta hüngür hüngür ağladığı bir videoyla karşılaştı.

EN BÜYÜK HAYALİ YARIM KALDI, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ününe, yaşadığı lüks hayata, sahip olduğu milyarlık servete rağmen Kim Kardashian en büyük hayalini gerçekleştiremedi…

Birkaç sene önce hep hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmek isteyen ve hukuk fakültesine giderek avukat olmak için çalışmaya başlayan Kim Kardashian okulunu bitirdi.

Ancak avukatlık mesleğini yapabilmesi için vermesi gereken baro sınavını geçemedi. ABD’de oldukça zor olan bu sınavı vermeden avukat olarak çalışmak mümkün değil.

AYLARDIR HAZIRLANDIĞI SINAVI GEÇEMEDİ

Mezun olduğu günden beri bu sınava hazırlanan Kim Kardashian merakla beklediği sonucu aldı ve sınavı geçemediğini öğrendi.

İşte döktüğü gözyaşlarının sebebi de buydu…

Instagram’dan paylaştığı videoda "Çok yorgunum ve sanki her seferinde bir adım öndeymişim gibi hissettiğimde, beni bunu yapmaktan alıkoymaya çalışan bir şey oluyor. Bir yanım durmak istiyor. Beynimin patlayacağını hissediyorum” diyen Kim Kardashian konuşurken ağlamaya başladı.

SONUÇ GELİNCE ADETA YIKILDI

"Dört aydır aralıksız ders çalışıyorum, tüm işlerimi iptal ettim, iş aramalarına cevap vermiyorum, annelik yapıp ders çalışmak dışında pek bir şey yapmıyorum” diyen dört çocuk annesi yıldız buna rağmen sınavı geçemeyince adeta yıkıldı.

Kim Kardashian, sınava iki hafta kala "son aşamaya" girdiğini ve odaklanabilmek için çocuklarını "harika bir tatile" gönderdiğini de söylemişti.

Paylaştığı videonun altına "Bu yolculuğun çoğunu sizinle paylaştım ve bu yaz, ders çalışmanın son iki haftasını, inişleri, çıkışları ve aradaki her şeyi belgeledim” yazan Kim Kardashian "7 Kasım'da barajı geçemediğimi öğrendim. Hayal kırıklığıydı ama bu son değil" diyerek avukatlık yolculuğunun bitmediğini de belirtti.

"Bu hayalden vazgeçmemek benim için çok önemli, bu yüzden çalışmaya, öğrenmeye ve oraya ulaşana kadar kendimi savunmaya devam edeceğim” diyen Kim Kardashian’ın bu sevdasının aslında duygusal bir sebebi var…

BU SON DEĞİL... BABASI İÇİN BAŞARACAK

Ünlü yıldızın babası ABD’nin en tanınmış avukatlarından biri olan Robert Kardashian’dı ve çok sayıda büyük davayı kazanarak ülkenin en tanınmış hukukçularından biri olmuştu.

Kim Kardashian’ın avukatlık hevesi babasına benzemek istemesinden, onun gibi başarılı olmak istemesinden ve onu gururlandırmak istemesinden kaynaklanıyor…