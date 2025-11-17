×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Güncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Avukatlık#Robert Kardashian
Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 10:49

Dünyanın en ünlü insanlarından bir olduğu su götürmez bir gerçek. Yıllar yılı kendisi ve kız kardeşlerinin hayatlarını gözler önüne seren televizyon programıyla göz önünde. Üstelik bu süreçte hayal edilemeyecek kadar çok para kazandı…

Haberin Devamı

Bu sayede de ünlüler dünyasının en zengin yüzlerinden biri oldu. Bunu da ekrandan kazandığı şöhretten faydalanarak kurduğu işlerdeki başarısıyla elde etti.

Ancak Kim Kardashian’ın milyonlarca takipçisi geçtiğimiz gün Instagram hesabında onun gözyaşı döktüğü, hatta hüngür hüngür ağladığı bir videoyla karşılaştı.

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

EN BÜYÜK HAYALİ YARIM KALDI, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ününe, yaşadığı lüks hayata, sahip olduğu milyarlık servete rağmen Kim Kardashian en büyük hayalini gerçekleştiremedi…

Birkaç sene önce hep hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmek isteyen ve hukuk fakültesine giderek avukat olmak için çalışmaya başlayan Kim Kardashian okulunu bitirdi.

Haberin Devamı

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Ancak avukatlık mesleğini yapabilmesi için vermesi gereken baro sınavını geçemedi. ABD’de oldukça zor olan bu sınavı vermeden avukat olarak çalışmak mümkün değil.

AYLARDIR HAZIRLANDIĞI SINAVI GEÇEMEDİ

Mezun olduğu günden beri bu sınava hazırlanan Kim Kardashian merakla beklediği sonucu aldı ve sınavı geçemediğini öğrendi.

İşte döktüğü gözyaşlarının sebebi de buydu…

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Instagram’dan paylaştığı videoda "Çok yorgunum ve sanki her seferinde bir adım öndeymişim gibi hissettiğimde, beni bunu yapmaktan alıkoymaya çalışan bir şey oluyor. Bir yanım durmak istiyor. Beynimin patlayacağını hissediyorum” diyen Kim Kardashian konuşurken ağlamaya başladı.

Gözden KaçmasınEvlendi, boşandı, dört çocuğu büyütüyor… Bekarlığa öyle alıştı ki aşk artık hayal olduEvlendi, boşandı, dört çocuğu büyütüyor… Bekarlığa öyle alıştı ki aşk artık hayal olduHaberi görüntüle

SONUÇ GELİNCE ADETA YIKILDI

"Dört aydır aralıksız ders çalışıyorum, tüm işlerimi iptal ettim, iş aramalarına cevap vermiyorum, annelik yapıp ders çalışmak dışında pek bir şey yapmıyorum” diyen dört çocuk annesi yıldız buna rağmen sınavı geçemeyince adeta yıkıldı.

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Haberin Devamı

Kim Kardashian, sınava iki hafta kala "son aşamaya" girdiğini ve odaklanabilmek için çocuklarını "harika bir tatile" gönderdiğini de söylemişti.

Paylaştığı videonun altına "Bu yolculuğun çoğunu sizinle paylaştım ve bu yaz, ders çalışmanın son iki haftasını, inişleri, çıkışları ve aradaki her şeyi belgeledim” yazan Kim Kardashian "7 Kasım'da barajı geçemediğimi öğrendim. Hayal kırıklığıydı ama bu son değil" diyerek avukatlık yolculuğunun bitmediğini de belirtti.

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

"Bu hayalden vazgeçmemek benim için çok önemli, bu yüzden çalışmaya, öğrenmeye ve oraya ulaşana kadar kendimi savunmaya devam edeceğim” diyen Kim Kardashian’ın bu sevdasının aslında duygusal bir sebebi var…

Haberin Devamı

BU SON DEĞİL... BABASI İÇİN BAŞARACAK

Ünlü yıldızın babası ABD’nin en tanınmış avukatlarından biri olan Robert Kardashian’dı ve çok sayıda büyük davayı kazanarak ülkenin en tanınmış hukukçularından biri olmuştu.

Onca şöhreti, sayamayacağı kadar parası var… Tek hayaline yine de kavuşamadı… Ünlü yıldızın iki gözü iki çeşme

Kim Kardashian’ın avukatlık hevesi babasına benzemek istemesinden, onun gibi başarılı olmak istemesinden ve onu gururlandırmak istemesinden kaynaklanıyor…

Gözden KaçmasınBabam hukuk okuduğumu görseydi benimle çok gurur duyardıBabam hukuk okuduğumu görseydi benimle çok gurur duyardıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kim Kardashian#Avukatlık#Robert Kardashian

BAKMADAN GEÇME!