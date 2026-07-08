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Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ!

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#Prenses Leonor#Infanta Sofia#Ä°spanya Kraliçesi Letizia
Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 17:17

DÃ¼nya Ã¼zerindeki varlÄ±klÄ± ailelerin paralarÄ±nÄ±, gÃ¶zlerini bile kÄ±rpmadan harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yorsanÄ±z bir kere daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... Ã‡Ã¼nkÃ¼ nesillerdir zenginlik iÃ§inde yaÅŸayan aileler paralarÄ±nÄ± Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden harcamÄ±yorlar.

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Hele bir kraliyet ailesi sÃ¶z konusuysa bu konuda daha fazla Ã¶zen gÃ¶steriyorlar. Ã–zellikle giyim kuÅŸam sÃ¶z konusu olduÄŸunda her ne kadar Ã¼nlÃ¼ markalara eriÅŸebilseler de biraz da halkÄ±n tepkisinden Ã§ekinip daha dikkatli davranÄ±yorlar.

Bu tÃ¼r monarÅŸi ailelerinin kadÄ±n Ã¼yeleri, gerektiÄŸi zaman resmi davetlerde gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran mÃ¼cevherlere bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor. Ama iÅŸ daha gÃ¼ndelik etkinliklere geldiÄŸinde sÄ±radan insanlardan daha farklÄ± gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in Ã§aba harcÄ±yorlar.

Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ


KARDEÅžÄ°NE DESTEK VERMEYE GÄ°TTÄ°
Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi, Asturias Prensesi Leonor sergiledi.

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Son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitimle gÃ¼ndemde olan Leonor, bugÃ¼n kardeÅŸi Sofia ile birlikte bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Daha doÄŸrusu kardeÅŸine destek iÃ§in onun yanÄ±nda bir toplantÄ±ya gitti.

Leonor'un kardeÅŸi, 19 yaÅŸÄ±ndaki Infanta Sofia'nÄ±n Ibercaja VakfÄ±'nÄ±n merkezi olan Zaragoza'daki Cogullada SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ

KÃœÃ‡ÃœK PRENSES HEYECANLIYDI
Sofia, vakfÄ±n Ã–ncÃ¼ Ã–ÄŸretmenler adlÄ± programÄ± kapsamÄ±nda veriler burslarÄ±n takdiminde onursal olarak ilk resmi gÃ¶revini Ã¼stlendi.

Daha Ã¶nce bir kez solo olarak bir etkinliÄŸe gitmiÅŸ olsa da bu Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Felipe'nin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±, bunca Ã¶nemli bir etkinlikte ilk kez bulunacaktÄ±.

Bu yÃ¼zden Sofia'nÄ±n heyecanÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in ondan bir yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k ablasÄ± Leonor da onunla birlikte Zaraoza'ya gitti. DoÄŸrusu onun da Sofia'ya eÅŸlik etmesi herkes iÃ§in sÃ¼rpriz oldu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nO kadar servetleri var ama harcamaya kÄ±yamÄ±yorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyerizO kadar servetleri var ama harcamaya kÄ±yamÄ±yorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyeriz!Haberi görüntüle

Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ


GÃ–MLEÄžÄ°YLE SEMPATÄ° TOPLADI
GÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÄ±zÄ± Sofia beyaz gÃ¶mlek ve bebek mavisi bir pantolon giyerken Prenses Leonor da beyaz bir pantolon ile mavi bir gÃ¶mlek giydi. Ä°ÅŸte bu ÅŸekilde de zaten Ã§oktandÄ±r halkÄ±n sevgisini kazanmÄ±ÅŸ olan Leonor bir artÄ± puan daha aldÄ±.

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Leonor, etkinlik iÃ§in dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir Ä°spanyol firmasÄ±nÄ±n sattÄ±ÄŸÄ± mavi bir keten gÃ¶mlek giydi. Ä°ÅŸin ilginci gÃ¶mlek ÅŸu sÄ±ralarda indirime girmiÅŸ durumda.

Leonor'un Ã¼zerindeki koyu mavi gÃ¶mlek 10 Euro'ya satÄ±lÄ±yor.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÄ°steseler fabrikayÄ± satÄ±n alÄ±rlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltÄ±p kÄ±zÄ±na giydirdilerÄ°steseler fabrikayÄ± satÄ±n alÄ±rlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltÄ±p kÄ±zÄ±na giydirdilerHaberi görüntüle

Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ

YÄ°NE HALKIN SEMPATÄ°SÄ°NÄ° KAZANDI
18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼nden itibaren Ã¼lkesinde Ã§Ä±lgÄ±nlar gibi bir hayran kitlesi edinen Leonor, bu popÃ¼lerliÄŸini askeri eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda iyice artÄ±rdÄ±.

Åžimdi de indirimden giyinerek kendisini takip edenlerin kalbini bir kez daha kazandÄ±.

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Onca servetin tek kuruÅŸunu bile boÅŸa harcamÄ±yorlar: GÃ¶mleÄŸi ucuzluktan almÄ±ÅŸ

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m... Ä°spanyol kraliyet ailesinin toplam serveti 18.2 milyon Euro. Kral Felipe ise kiÅŸisel servetinin 2.6 milyon Euro olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Prenses Leonor#Infanta Sofia#Ä°spanya Kraliçesi Letizia

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