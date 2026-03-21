Onca insan yanÄ±ndan geÃ§ti, hiÃ§biri tanÄ±madÄ±... Nereye gitti o tÄ±rnaklarÄ±na bile elmas tozu sÃ¼ren kadÄ±n

Ama bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±z gerÃ§eÄŸin ta kendisi...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼zerinde yataktan fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi kÄ±yafetleri, daÄŸÄ±nÄ±k saÃ§larÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki o garip ifadeyle bu kadÄ±n, gerÃ§ekten de sinema ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden biri.

DAHA BÄ°RKAÃ‡ GECE Ã–NCE EN ÅžIK HALÄ°YLE GÃ–RÃœLMÃœÅžTÃœ

Hemen sÃ¶ylersek bu kadÄ±n Kate Hudson.

Yani Hollywood'un yaÅŸayan efsanelerinden biri olan Goldia Hawn'Ä±n eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±... Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kurt Russell'Ä±n Ã¼vey kÄ±zÄ±...

Ãœstelik 46 yaÅŸÄ±ndaki Kate Hudson, bu yÄ±l Ã¶nemli rollerini Hugh Jackman ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Song Sung Blue filmindeki performansÄ±yla en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adayÄ± bile olmuÅŸtu.

Ã–dÃ¼lÃ¼ elinden kaÃ§Ä±rdÄ± ama o gece kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±.





SAÃ‡INI BÄ°LE TARAMADAN SOKAÄžA FIRLAMIÅž GÄ°BÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ su yeÅŸili elbisesi ve boynundaki milyon dolarlÄ±k elmas gerdanlÄ±ÄŸÄ±yla gecenin en ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biriydi Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Hudson.

YÄ±llardÄ±r evlenmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ± olan Kate Hudson, tÃ¶renden iki gÃ¼n sonra Los Angeles sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ama o gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Oscar geÃ§esinde sergilediÄŸinden Ã§ok farklÄ±ydÄ±... Ãœzerinde rengarenk gÃ¼nlÃ¼k bir pantolon, toprak rengi kazak ve aynÄ± renkte kazaÄŸÄ±yla belli ki uyanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu Kate Hudson.

Bir yandan elindeki kahveyi yudumlayÄ±p bir yandan da yÃ¼rÃ¼yen Hudson saÃ§Ä±nÄ± bile taramamÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

YÃœZÃœNDE YORGUNLUÄžUN Ä°ZLERÄ° VARDI

Hepsinin Ã¶tesinde de yÃ¼zÃ¼ndeki ifade dikkat Ã§ekti.

Arada esneyen Hudson'Ä±n yÃ¼zÃ¼nde memnuniyetsiz bir ifade ve yorgunluÄŸun izleri vardÄ±.

Oysa daha iki gece Ã¶nce Oscar tÃ¶reninin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda gayet ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemiÅŸti Kate Hudson.

ELMASLARI TAKIP ELMAS GÄ°BÄ° IÅžILDADI

Bedenini saran su yeÅŸili elbisesinin Ã¼zerinde pÄ±rÄ±ltÄ±lar vardÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise boynundaki gerdanlÄ±ktÄ±. Nadir bulunan yeÅŸil elmas gerdanlÄ±ÄŸÄ±n deÄŸeri ise 35 milyon dolardÄ±.

Kate Hudson o gece peplum kesimli, aslÄ±nda sade Ã§izgilere sahip kÄ±yafetinin iÃ§inde Ä±ÅŸÄ±ldadÄ±. Hatta tÄ±rnaklarÄ±na bile Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n elmas tozu iÃ§erdiÄŸi sÃ¶ylenen doÄŸal renkli ojeleriyle sÃ¼sledi.

Yine de belli ki Kate Hudson, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda bu kadar gÃ¶steriÅŸli giyinmek yerine sadeliÄŸi tercih ediyor.

Oscar tÃ¶reninde boynuna 35 milyon dolarlÄ±k bir gerdanlÄ±k taktÄ± Kate Hudson. TÄ±rnaklarÄ±na da iÃ§erisinde elmas tozu olduÄŸu sÃ¶ylenen, Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait ojelerden sÃ¼rdÃ¼.





Hudson'Ä±n yanÄ±nda o gece annesi Goldie Hawn'Ä±n yanÄ± sÄ±ra niÅŸanlÄ±sÄ± Danny Fujikawa da vardÄ±.





TÃ¶renden sonra dÃ¼zenlenen Vanity Fair partisinde ise Ã¼nlÃ¼ oyuncuya ilk eski kocasÄ± Chris Robinson'dan dÃ¼nyaya gelen ve artÄ±k boyunu geÃ§en 22 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ryder eÅŸlik etti.

