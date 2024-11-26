Onca güzelliğiyle kendine bir eş bulamadı... Nişanlısı dolandırıcı çıkmıştı... O şimdi internette sevgili arıyor

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Geçmişinin karanlık sayfalarını kapatalı çok zaman geçti. Yaşadığı aile trajedisi üzerinde izler bırakmış olsa da hepsinin üstesinden gelmeyi bildi...

Böyle anlatınca ne kadar güzel geliyor kulağa değil mi?

Ama bu anlattığımız ünlünün büyük bir eksiği var... Bunca başarısına, servetine ve şöhretine rağmen bir türlü hayatını paylaşacak kalıcı birini bulamadı.

Son söylentilere bakılırsa da artık buna bir çözüm bulmak istedi ve çareyi internette aramaya başladı. Kendisi gibi ünlülerin de sık sık başvurduğu bir uygulamaya başvurdu. Hatta orada kendine bir profil bile oluşturdu.

YENİ AŞKINI İNTERNETTE ARIYOR

Bu zamana kadar aralarında Sean Penn'in de bulunduğu birçok kişiyle aşk yaşayan Theron, ünlülerin rağbet ettiği bir eşleştirme platformunda sevgili arayışına girdi.

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Orada kimliğini açık açık yazmadan sadece "C" harfini kullansa da verdiği linkte taliplerini Instagram sayfasına yönlendirdi yıldız.

Charlize Theron'un bunca insan tanımasına ve onca şöhretine rağmen neden böyle bir yöntem uyguladığı merak konusu oldu. Oscar ödüllü yıldız son olarak geçen yıl Alex Dimitrijevic ile ele ele görüntülenmişti.

NİŞANLISI DOLANDIRICI ÇIKINCA ONDAN AYRILDI

49 yaşındaki Theron, bugüne kadar uzun ve çok konuşulan ilişkiler yaşadı. Yıldız uzun süre Stuart Townsend ile birlikteydi.

Hatta onunla nişanlanmışlardı. Ancak Townsend'ın bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktıktan sonra onunla yollarını ayırdı.

Theron en çok konuşulan ilişkilerinden birini de iki yıl boyunca Sean Penn ile yaşadı. İlişkileri dışarıdan bakıldığında ciddi gibi görünüyordu. Ama sonuç olarak onunla da yollarını ayırdı.

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Theron ile Sean Penn'in ilişkisi gayet ciddi görünüyordu. Ama iki yılın sonunda ayrılmayı seçtiler.

1990'lı yıllarda Craig Bierko, Stephan Jenkins ile romantik ilişkiler yaşayan Theron'un adı bir dönem de Alexander Skarsgard ile anıldı.

Bu söylentiyi ne yalanladı ne de doğruladı. Ama hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ikili uzun süre birlikte konuşuldu.

Theron son olarak Alex Dimitrijevic ile el ele görüntülenmişti.

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Güney Afrikalı Charlize Theron , daha ünlü olmadan önce büyük bir aile trajedisi yaşadı. Kötü alışkanlıkları yüzünden annesiyle kendisini sürekli taciz eden babasıyla vedalaşması korkunç oldu.

Bir gece annesi Gerda, kendisini ve kızını korumak için alkol bağımlılığı yüzünden kendinde olmayan babasını ateşli silahla vurarak öldürdü.

Zor günler geçiren anne ile kızı şimdi birbirlerinin en yakın dostu. Bu arada Theron'ın iki tane evlatlık çocuğu olduğunu da hatırlatalım.