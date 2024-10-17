Onca ayrıcalıkla doğdu... Ama bir hayali var hiç gerçek olmayacak

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Çünkü onlar, kelimenin tam anlamıyla "ailenin vitrin yüzleri..." Özellikle de anne ve babalarıyla birlikte katıldıkları etkinliklerde George, Charlotte en çok da Louis diğer herkesten rol çalıyor kimi zaman.

Kate ile William'ın üç çocuğundan George'un gelecekte nasıl bir hayatı olacağı belli. Şu anda tahtta oturan dedesi Charles'ın ardından babası William, sonra da kendisi kral olacak.

Her ne kadar bir süre önce kendisi annesiyle gittiği bir kafede pizzanın nasıl hazırlandığını görüp "Ben büyüyünce pizza ustası olacağım" dese de bunu ancak hobi olarak kendi konutunda yapabilecek.

ONUN HEVESİ BAMBAŞKA

Ondan iki yıl sonra dünyaya gelen kardeşi Charlotte'un da aşağı yukarı ne yapacağı belli... Şu anda dedesi Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne gibi yüksek konumda bir prenses olacak. "Kraliyet Prensesi" unvanını taşıyacak.

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En küçük kardeş Louis'nin ise üniversite okumaya ya da orduda görev yapmaya yönlendirileceği konuşuluyor. Amaç, amcası Prens Harry'nin yarattığı "yedek prens" sorunlarının ailenin başına yine dert olmaması.

Özetle, geleceğin kralı William ile kraliçesi Kate'in çocukları George, Charlotte ve Louis'nin geleceği aşağı yukarı belli.

HEMŞİRE OLMAYI HAYAL EDİYOR

Ama her çocuk gibi onların da hayalleri var. Gelecekte hangi mesleği seçmek istediklerini milyonlarca yaşıtları gibi kafalarının içinde kuruyorlar. Belki de odalarında yalnız kaldıklarında o mesleği yaptıklarını hayal eden oyunlar oynuyorlar.

İşte böyle Kate ile William'ın en baskın karakterli çocuğu olarak bilinen Charlotte'un da bir hayali var. 9 yaşındaki Charlotte gelecekte hemşire olmayı hayal ediyor. Hatta bunu da babasına çoktan söyledi.

Küçük Charlotte, ülkesinde sağlık sektöründe çalışanların ne kadar önemli bir görev üstlendiklerini daha bu yaşında fark etti ve kendine de hemşireliği uygun gördü bir başka deyişle.

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New Idea dergisine konuşan bir kaynak "Charlotte daha küçük bir çocuk. Ama ne istediğini çok iyi biliyor, şefkatli biri" diyerek tanımladı. Bu şekilde küçük kızın hemşireliğe heves etmesinin normal olduğunu da gözler önüne serdi.

BÜYÜK HALASININ GÖREVİ ONU BEKLİYOR

Charlotte küçük bir çocuk olarak kendince geleceğine dair hayaller kursa da bunların gerçek olması öyle kolay değil. Çünkü küçük prensesi ileride ailesini temsil etmek ve üst düzey görevler almak gibi bir gelecek bekliyor.

Kralın kardeşi olarak bu onun 'alnına yazılı' bir gelecek. Zamanı geldiğinde ailesindeki en üst düzey unvanlardan birini alacak ve hayatı da ona göre şekillenecek. Yetişkin olduğunda da büyük olasılıkla konumuna uygun biriyle bir evlilik yapacak.

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Tıpkı dedesinin tek kız kardeşi, büyük halası Prenses Anne gibi.

Ama kraliyet uzmanlarına göre George'u kral olmaya, diğer iki küçük çocuğu da farklı alanlara yöneltmeye çabalayan Kate ile William belki de bu konuda kraliyet geleneklerini yıkabilir.

KRAL OLMAYA YAZGILI GEORGE'UN HAYALİ DE PİZZA USTASI OLMAK

Kate ile William'ın çocukları arasında geleceğiyle ilgili hayaller kuran tek kişi Charlotte değil.

Büyük kardeşi George da kısa süre önce hangi mesleği yapmayı hayal ettiğini annesi Kate'e söylemişti. 11 yaşında ilk uçuş dersini bile alan George'un hayali de kraliyet sarayının çok dışında, bambaşka bir yerde.

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Elbette herkes çocukluk çağlarında farklı farklı mesleklere ilgi duyup büyüyünce onlardan birini seçeceğini söyler. Belki George'un durumu da böyle gelip geçici bir heves.

Ama İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens George şu sıralarda pizza ustası olmayı hayal ediyor.

Bir gün annesi Kate Middleton ile birlikte konutlarından birinin bulunduğu Norfolk'ta bir pizzacıya gitti George. Orada da annesine "Ben büyüyünce pizza ustası olmak istiyorum" diye yüksek sesle söyledi.

Bunu İngiliz Daily Mail gazetesine anlatan kişi de Norfolk'taki kafenin sahibi olan Desmond MacCarhty.

Onun söylediğine göre George, annesi Kate ve başka arkadaşlarıyla birlikte bir gün söz konusu kafeye pizza yemeye gitti. Orada da küçük prense odun ateşiyle yanan pizza fırını gösterildi.

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Pizzanın nasıl hazırlanıp pişirildiğini gören George da kendini tutamadı ve "İşte bir gün büyüdüğümde yapmak istediğim iş bu" dedi.

BU HUYUNU BABASINDAN ALMIŞ

Bu arada Prens George'un pizza sevgisi de kameralara bile yansıyan bir gerçek. George, babasıyla birlikte gittiği bir kriket maçında, kendilerine ayrılan locada neredeyse dünyayı unutarak pizza yerken objektiflere takılmıştı.

Bundan birkaç yıl önce de Kate Middleton, büyük çocukları George ile Charlotte'un evde de pizza yapmayı sevdiklerini anlatmıştı.

Aslına bakılırsa George'un pizzaya bu kadar düşkün olmasının bir başka nedeni daha var. Prens'in babası William da söylenenlere göre tam bir pizza tutkunu. Belli ki evde bol bol tüketilen bir yiyecek bu.

Kate bundan birkaç yıl önce kocası William'ın pizza tutkusunu "kabus" diyerek nitelendirmişti. Hatta William'ın evdeki kanepelerin üzerinde pizza yediğini bunu yaparken de etrafı dağıtmamaya fazla özen göstermediğini eklemişti.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Dünyaya geldiği ülkenin gelecekteki kralı olan George, her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

George son olarak geçen hafta artık kendisi için bir gelenek haline gelen Wimbledon Açık'ta final maçını izlemeye gitti. O sırada yanında anne ve babasıyla birlikte bu etkinliğe ilk kez katılan kardeşi Charlotte da vardı.

Son zamanlarda davranışlarının değiştiği ve artık konumuna alıştığı görülse de George uzun süre utangaç prens olarak bilindi.

Ailesinin kuralları gereği uzun süre kısa pantolonla gezen George, geçen yıldan itibaren küçücük yaşında takım elbise ve kravatla halkın karşısına çıkmaya başladı.