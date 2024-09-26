Ona 'yüzyılın yakışıklısı' diyorlardı... Uğruna yumruk yumruğa dövüştüğü karısından ayrıldı, saçına sakalına karlar yağdı

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Ama önceki gün sokakta onu görenler gözlerine inanamadı.

Geçip giden yıllara meydan okuyan o ünlü, bugüne kadar hiç olmadığı kadar bakımsız bir görüntü sergiliyordu çünkü.

Bembeyaz saçları bir yana üzerindeki dağınık kıyafetiyle eski halinden kilometrelerce uzaktaydı.

SAÇI SAKALI BEMBEYAZ OLDU

Yanından geçenlerin bunca ünlü olduğunu tahmin bile edemeyeceği bu ünlü Halle Berry'nin eski kocası ve oğlunun babası Olivier Martinez'in ta kendisi...

Bir süredir Berry ile sürdürdüğü velayet mücadelesi ile gündemde olan Martinez, önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere takıldı.

58 yaşındaki Martinez ile ilgili olarak ilk dikkat çeken ayrıntı, saçlarının tamamen beyazlamış olmasıydı. Bu bir yana üzerindeki kıyafetler de onun her zamanki tercihlerinden çok farklıydı.

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Güneş gözlüklerini eksik etmeyen Martinez'in sakallarının da beyazlamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Olivier Martinez, Los Angeles sokaklarında her zamanki halinden farklı bir biçimde görüntülendi.





ONA 'YÜZYILIN YAKIŞIKLISI' DİYORLARDI

Oyunculuk kariyerine parlak bir başlangıç yaptığı 90'larda "yüzyılın yakışıklısı" olarak anılan Martinez'in bu son hali hayranlarını da hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Fransız sinemasında yıldızı parladıktan sonra Hollywood'a adım atan Martinez, ünlü oyuncu Halle Berry ile konuşulan bir aşk yaşadı.

Olaylı bir başlangıç yapan bu aşk 2013 yılında evliliğe uzandı ama mutluluk sadece üç yıl sürdü. Ondan sonrası ise kelimenin tam anlamıyla bir drama dönüştü.

Berry ile Martinez hem nafaka hem de oğullarının velayeti yüzünden mahkemelik oldu. Nafaka sorunu çözülmüş olsa da Maceo'nun velayeti için sürdürdükleri mücadele bir türlü bitmek bilmiyor.

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Fransız oyuncu Martinez, yakışıklılığıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.





Halle Berry'nin eski eşi Martinez, zaman zaman oğluyla birlikte sokaklarda görüntüleniyordu. O zamanlarda spor giysiler içinde de olsa yine de derli toplu bir görüntü sergiliyordu.





VELAYET MÜCADELESİ BİTMİYOR

Bunun nedeni her erişinin de 10 yaşındaki oğullarının velayetine yalnız başlarına sahip olmak istemesi. Bir başka deyişle ortak velayete ikisi de yanaşmıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry bu ayın başlarında yaptığı açıklamada oğlunun eski eşler arasındaki bu anlaşmazlık nedeniyle zarar gördüğünü, okuldaki arkadaşlarından geride kaldığını söylemişti.



Berry'nin anlattığına göre Maceo, hiperaktivite bozukluğu ise öğrenme güçlüğü teşhisi aldı.

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BERRY ESKİ EŞİNE NAFAKA ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Bu arada Berry ile Martinez arasındaki boşanma savaşında güzel oyuncu eski kocasına nafaka ödemek zorunda kalmıştı. Mahkeme heyeti Berry'nin eski kocasına çocuk bakımı için aylık 8 bin dolar nafaka ödemesine karar vermişti.

Buna ek olarak Halle Berry'nin eski eşi Martinez'e, elde ettiği 2 milyon doların üzerindeki her gelirinin yüzde 4. 3'ünü vermesi de karara bağlandı.

Hem Berry'nin hem de Martinez'in onayladığı boşanma anlaşmasına göre güzel yıldız, aynı zamanda Maceo'nun özel okul parasını, yine okula giderken giyeceği üniforma dahil eğitimiyle ilgili bütün masraflarını karşılayacak.

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ONUN UĞRUNA ESKİ NİŞANLISIYLA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETMİŞTİ

Sadece üç yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayıran ama son sekiz yılda sorunlarını bir türlü çözemeyen Halle Berry ile Olivier Martinez'in aşklarının ilk dönemi de olaylı olmuştu.

Hatta Martinez, Berry'nin aşkı uğruna onun eski nişanlısı Gabriel Aubry ile yumruk yumruğa dövüş bile etmişti.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti.

Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı.

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Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.

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Halle Berry ile Olivier Martinez'in evliliği sadece üç yılda bitti. Ama aralarındaki çekişme sekiz yıldır sürüyor.