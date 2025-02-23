Ona ‘üvey’ anne demek çok zor… Kocasının kızını öz evladından hiç ayırmadan büyüttü

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58 yaşında olduğuna kimselerin inanmadığı Hollywood’un Meksikalı yıldızı Salma Hayek 16 yıldır devam eden mutlu evliliğinden 17 yaşında, Valentina adında bir kızı var.

BİR DEĞİL BİRKAÇ KEZ ANNE OLDU

Oysa dünyanın en zengin insanlarından bir olan 62 yaşındaki François Henri Pinault'yla evliliği onu sadece bir kez değil birkaç kez anne yapmış durumda.

Hayek kocasının önceki evliliğinden doğan kızı Mathilde ve ünlü süper model Linda Evangelista’yla olan aşkından doğan 18 yaşındaki Augustin'in de üvey annesi.

Salma Hayek ve kızı Valentina

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Ancak ona üvey anne demek biraz haksızlık oluyor desek yanılmayız…

Kocasının başka annelerden doğan çocuklarını bağrına basan ve kendi kızından ayırmadan büyüten Salma Hayek bu geniş ve mutlu ailenin yıllardır merkezi ve en büyük destekçisi.

Yıldız oyuncunun üvey kızı Mathilde'yle de çok yakın bir ilişkisi var

ÜVEY KIZINI ÖZ KIZINDAN AYIRMADAN BÜYÜTMÜŞTÜ

Üvey kızı Mathilde’nin 24’ü doğum gününü Instagram’dan kutlayan Salma Hayek küçüklüğünden bugüne kadar çekilmiş bir dizi fotoğraf paylaştıktan sonra ona “Sana senin kadar parlak, güzel ve umut dolu bir yıl diliyorum. Gurur duyduğum harika bir genç kadın oldun” diye seslendi.

Yıldız oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda bir itirafta bulunmuş, yıllarca çocuk sahibi olmak isteyip olamadığını anlatmıştı.

Eşi François Henri Pinault'yla bir kız çocuk sahibi olduktan sonra tek çocuğu olan kızı Valentina’yı kucağına alan Salma Hayek “Sahip olduğum en büyük nimet, kocamın üç çocuğunun daha olması. Yani benim dört çocuğum var. Çok mutluyum” diyor.

Yıllarca çok çocuk istemesine rağmen bunu başaramayan Salma Hayek eşinin üç çocuğunu olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor

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O DA ÜNLÜ YILDIZA ÇOK DÜŞKÜN: SALMA'YI İZLERKEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Öte yandan Mathilde de üvey annesi Salma Hayek’e çok düşkün. Üniversiteyi bitiren ve şu sıralar modellik yapan Mathilde Pinault yetişkinliğin getirdiği stresle başa çıkarken Salma Hayek’ten yardım aldığını söylemişti.

Hayek’in kendisini sakinleştirdiğini söyleyen genç kadın “Salma'nın beni sakinleştiren bir hali var. Günlük hayatımda bana yardımcı oluyor" derken onu film setlerinde izlerken de çok şey öğrendiğini söylüyor.

2009’da nikah masasına oturduğu kocası milyarder olduğu için bunun bir aşk evliliği olmadığı söylentilerine çok kızan Salma Hayek hâlâ çalışıp kendi parasını kazandığını ve bağımsız bir kadın olduğunu her fırsatta vurguluyor