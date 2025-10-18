Ona öyle güzel sevgi vermiş ki hayatında başkasını istemiyor... Yerim eski kocamın yanı... Son nefese kadar beraberim

Haberin Devamı

Bir yandan genç karısı ve iki küçük kızının annesi Emma Heming, diğer yandan ilk karısı Demi Moore ve onunla evliliğinden doğan üç yetişkin kızı onu hiç yalnız bırakmıyorlar.

Son dönemde, artık karısı Emma ve kızlarıyla aynı evde değil de yakınlardaki bir başka evde bakımından sorumlu kişilere emanet edilmesi yürek burksa da yine de Bruce Willis, kendisiyle aynı sorunu yaşayan milyonlarca kişiden çok şanslı.

Bruce Willis, artık karısı ve küçük kızlarıyla aynı evde yaşamıyor olsa da geniş ailesi hep yanında.

Elbette böyle bir sağlık sorununda şans diye bir şeyden söz etmek tuhaf geliyor ilk anda... Ama gerçekten de Willis'in durumu tam olarak böyle.

Haberin Devamı

Karısı Emma Heming, hastalığının teşhis edildiği ilk günden bu yana yani son noktaya kadar elinden geleni yaptı.

Sonunda artık yapabilecekleri tükenince de içi kan ağlayarak hayatının en zor kararını verdi ve kocasını başka bir eve gönderdi. Elbette her dakika iki küçük kızıyla birlikte onun yanında alıyor soluğu.

ESKİ KARISI ONU ASLA TERK ETMİYOR

Ama Bruce Willis'n yanından ayrılmayan tek kişi Emma değil. Yıllar önce boşandığı ilk karısı Demi Moore da hep onunla birlikte.

Willis ile boşandıktan sonra Ashton Kutcher ile bir evlilik daha yapan 62 yaşındaki Demi Moore, bugün Hollywood'un en gözde bekar kadınları arasında. Kariyeri de ilerleyen yaşına rağmen yükselen bir grafik çiziyor.

Ama bütün bunlar olup biterken Moore, herhangi biriyle flört etmeye yanaşmıyor.





KENDİNİ MESLEĞİNE VE ESKİ KOCASINA ADADI

Yakın çevresinin söylediğine göre kendini bir yandan mesleğine diğer yandan da ne kadar zamanı kaldığını bilmediği eski kocası Bruce Willis'e ayırıyor. İşlerinden arta kalan her fırsatta onun yanına koşuyor Moore.

Haberin Devamı

Bu anlamda da zaten epeydir kız kardeş gibi olduğu Emma Heming'in en büyük destekçisi.

Aslına bakılırsa, ikinci kocası Ashton Kutcher'dan boşandıktan sonra onunla neredeyse hiç görüşmeyen Moore, Bruce Willis'i ise ayrı bir yere koydu. Bunun tek nedeni de evliliklerinden dünyaya gelen kızları değil.

Birçok kişi "Demek onu hiç incitmedi" diyerek Willis'in eski karısına örneğine az rastlanır bir sevgi verdiği yorumunu yapıyor.

Belki de bu yüzden Demi Moore, Willis'e "Başkasıyla evli bile olsan seni asla bırakmayacağım" diye söz verdi ve bu sözünden de asla dönmedi.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Demi her koşulda onun yanında kalacağına yemin etti. Bruce, zorlu hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin kalbi sızlıyor" diye konuştu.

Haberin Devamı





YILLARDIR EŞİ EMMA'YA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR

Aynı kaynağa göre Demi Moore, bu yeminine sadık kalmak için Willis'in bakımında şu anki eşi Emma Heming'e de destek oluyor.

Yine Radar adlı siteye konuşan kaynakların söylediğine göre Demi Moore, zamanın akıp geçtiğinin farkında. Bu yüzden de mümkün olduğunca eski eşinin yanında olmaya ve hastalığıyla mücadelesinde ona ve karısı Emma ile bu evlilikten dünyaya gelen iki küçük kızına yardım etmeye çalışıyor.

Demi Moore ile evliliğinden Rumer, Tallulah ve Scout adında üç tane yetişkin kızı olan Willis'e geniş ailesi kol kanat geriyor.





Haberin Devamı

EVLİLİKLERİ DE FİLM GİBİ

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yılında bir film galasında tanıştılar. O dönemde Moore, nişanlı olduğu Emilio Estevez'den ayrılmıştı.

Daha o ilk karşılaşmada ikisinin de kalbinde şimşekler çaktı. Zaten kısa sürede sonra da romantik ilişkileri başladı.

Aynı yıl tanışmalarından kısa bir süre sonra da Moore ile Willis, hayatlarını resmen birleştirdi. Bu da doğaçlama bir şekilde oldu.

Bir gün Las Vegas'ta bir yerde otururken Willis "Sanırım seninle evlenmeliyiz" dedi. Moore önce bunu şaka sansa da sonunda gerçek olduğunu anladı. Tabii ki hemen gidip evlendiler.





TORUN SEVİNCİNİ YAŞADILAR

Bu ani nikahtan bir yıl sonra da ilk kızları Rumer dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Bu arada belirtelim ki şu anda 35 yaşında olan Rumer pantneri Derek Richard Thomas ile birlikte bir kız bebek sahibi oldu. Bruce Willis ile Demi Moore da ilk torun sevincini yaşadı bu şekilde.

Ardından 1991 ve 1994'te de diğer kızları Scout ve Tallulah dünyaya gözlerini açtı. Ama çiftin evliliği 2000 yılında sona erdi. Buna rağmen dostlukları sürüyor.

Willis, 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli. 70 yaşındaki aktörün 47 yaşındaki karısı, hastalık teşhisinin ardından "Kocamın sağlığının benimkinden önce bozulabileceğini biliyordum. Ama bunun bu kadar erken olacağını düşünmemiştim" diye konuşmuştu.