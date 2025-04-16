Ona kızan çok ama kalbinde büyük bir acı var: Karnımdaki ölü bebeğe ninni söylüyordum

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Daha yakın dönemlerin çok konuşulan isimleri belli zaten.

Bir zamanlar "bahtı kara" Prenses Diana, onu aldatan kocası Charles ve şimdilerde evli olduğu karısı Camilla vardı.

Şimdi ise ailenin düşman kardeşleri William ve Harry.. Tabii ki eşleri ailenin en örnek üyesi Galler Prensesi Kate Middleton ile eltisi Sussex Düşesi Meghan Markle da unutmamamız gereken isimler.

Bu iki elti, tıpkı artık aralarında uçurumlar olan eşleri gibi uzaktan uzağa birbirlerine diş biliyor. İkisinin de kendilerine göre taraftarları ve eleştirenleri var.

Ama biz şimdi bunlardan birinin başına gelen acı bir olayı hatırlatacağız size. Üzerinden yıllar geçtikten sonra onun bu olay hakkında söylediklerine bakacağız.

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YAŞADIĞI ACI KAYBI HİÇ UNUTMADI... ONDAN DERS ÇIKARDI

Meghan Markle bu sözünü ettiğimiz kişi...

Prens Harry'nin 2018 yılında evlendiği, ondan sonra da birçok kişinin zihninde "eve düşen yıldırım" olarak hatırlanan Meghan Markle…

İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği eleştiriler bir yana, ABD'ye taşındıktan sonra yaptığı işler diğer yana, hep adından söz ettiriyor Markle.

Farklı dijital platformlar için yaptığı çalışmalarla konuşulan Meghan Markle, hazırlayıp sunduğu Confessions of a Female Founder adlı podcast yayınında hayatının en büyük acısına değindi.

İKİNCİ BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Konuğu olan Reshma Saujani ile birlikte hamile kadınların düşük yapmalarını ele aldı. Bu sırada 2020 yılında kendi yaşadığı düşük olayını da hatırladı.

Bu deneyimden neler öğrendiğini anlattı.

Prens Harry ile evliliğinden 5 yaşında Archie adında bir oğlu ve 3 yaşında Lilibet adında bir kızı olan Meghan Markle, bundan beş yıl önce düşük yapmış ve karnındaki bebeği kaybetmişti.

Programda bu başına geleni anlatan Meghan Markle "Bence çok fazla vaat ve umut beslediğimiz bir şeyden kopmayı, uzun bir süre sevmeyi planladığınız bir şeyi bırakmayı ve bunu kabullenmeyi öğrenmemiz gerekir" dedi.

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Konuğu Saujani ise Meghan Markle'ın bu içgörülü yorumunu övdü.

YAŞADIKLARINI ANLATAN BİR MAKALE YAZMIŞTI

Meghan Markle, kocası Prens Harry ve ilk bebeği Archie ile birlikte ABD'ye taşındıktan sonra bir kez daha hamile kalmış ve düşük yapmıştı. Sonra da başına gelenleri New York Times için kaleme aldığı bir makalede anlattı.

Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.

Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

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GÖZYAŞLARI BİRBİRİNE KARIŞMIŞ

O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde.

Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı.

Markle "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.

Meghan ve Harry, bu düşük olayının ardından Lilibet Diana adını verdikleri bir kız çocuk sahibi oldu.