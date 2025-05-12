×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ona 'İngiliz gülü' diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Catherine's Rose
Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 11:43

'İngiliz gülü'... Bu unvanı taşıyan iki ünlü kişi var yıllardan beri.. Biri ünlü oyuncu Kate Winslet, diğeri de tesadüfe bakın ki aynı ismi taşıyan Kate Middleton. Yani İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, geleceğin kralı Prens William'ın eşi ve bir sonraki kral Prens George'un annesi.

Haberin Devamı

Özellikle de pembe ya da kırmızı kıyafetler giydiğinde Galler Prensesi Catherine ya da basındaki değişmeyen adıyla Kate Middleton "İngiliz gülü" diye anılıyordu. Ama o artık gerçekten bir güle dönüştü.

Geçen yıl kanser hastalığıyla boğuşan ve aylar süren bir sessizliğe gömülen Kate Middleton'ın adı bir güle verildi...

Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

BİR GÜL CİNSİNE ADI VERİLDİ
Kraliyet Bahçecilik Topluluğu, geçen hafta; özellikle tedavisi süresince doğanın iyileştirici gücünü vurgulayan paylaşımlarıyla dikkat çeken Kate Middleton'ın adını bir gül cinsine verildiğini duyurdu.

Catherine's Rose (Catherine'in Gülü) adlı bu gül ince mercan rengi bir pembeye sahip... Kraliyet Bahçecilik Topluluğu'nun açıklamasına göre gülün kokusu Türk lokumu ve mango esansı içeriyor.

Haberin Devamı

Bol miktarda üretilen gülün satışından elde edilecek gelir de hayırlı bir iş için kullanılacak. Bu gelir, Royal Marsden Hospital'ın kanser araştırmalarında kullanılmak üzere aktarılacak.

Kate Middleton'ın adını taşıyan bu gül, 20 ile 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Chelsea Çiçek Şovu'nda da gün yüzüne çıkacak.

Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

SON DÖNEMDE SIK SIK DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ VURGULUYOR
Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi sürerken geçen yılki Trooping the Colours etkinliğine katılacağını doğada çekilen fotoğraflar eşliğinde duyurmuştu.

Sonrasında tedavisinin bittiğini de yine kocası Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis hatta annesi Carole ve babası Michael'ın da yer aldığı bir videoyla duyurduğunda da görüntüler yine doğanın kollarında çekilmişti.

Middleton, İngiltere'de kutlanan Anneler ünü paylaşımında da doğanın iyileştirici gücünün altını çizdi. Kate Middleton, kocası Prens William ile birlikte kullandığı resmi sosyal medya hesabından etkileyici bir video paylaştı.

Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor


DOĞA ANA TEMALI PAYLAŞIMI BÜYÜK SES GETİRDİ
Anneler Günü'nde öne çıkardığı ayrıntı ise Doğa Ana oldu.

Haberin Devamı

Videoya eşlik eden satırlar ise okuyanları belki de kendisi gibi evlatlarına erken yaşta veda etme korkusu yaşayan annelerin kalbine dokunacak derinlikteydi.

Kate, geçen yılki zorlu hastalık ve tedavi sürecinde temel olarak Doğa Ana'nın kendileri için bir sığınak olduğunu ifade etti özetle.

Bütün bir aile olarak yaşadıkları zorluklardan uzaklaşıp nefes alabilmek için doğaya sığındıklarını anlattı.

Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

MUTLU HABERİ VERDİĞİ VİDEOYA BENZETİLDİ
Kate mesajına "Geçen bir yıl boyunca doğa, bizim için bir sığınak oldu" sözleriyle başladı.

Ardından da şöyle devam etti: "Bu Anneler Günü'nde Doğa Ana'yı kutlayalım ve doğayla olan bağımızın sadece içimizdeki benliği beslemeye değil aynı zamanda yaşamın zenginliğinde oynadığımız rolü hatırlatma konusunda bize nasıl yardımcı olacağını görelim."

Haberin Devamı

Middleton'ın paylaştığı video, geçen yıl kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurduğu videoyla olan benzerliğiyle de dikkat çekti

Kate'in bir papatyanın açışını, kocaman dalgaların kıyıya vuruşunu, ağaç dalların rüzgarda salınışını gösteren bir videodan oluşan bu paylaşımına ve mesajına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Ona İngiliz gülü diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

ANNELERİ ÇOK ETKİLEDİ
Kate Middleton'ın 'Doğa Ana' vurgusu yaptığı paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. Çocuk sahibi olan birçok kadın Kate'in satırlarının kendilerini ne kadar etkilediğini ve duygulandırdığını ifade etti.

Bir kullanıcı Kate'e "Anneler Günün kutlu olsun Catherine… Biliyorum bu yıl diğerlerinden daha özel. Çünkü sen zorlukların üstesinden geliyorsun" diye yazdı.

Haberin Devamı

Birçok kullanıcı Kate'in mesajını çok güçlü bulduğunu da belirtti.

Kate Middleton geçen yılki Anneler Günü paylaşımıyla büyük bir skandala da imza atmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Prens William#Catherine's Rose

BAKMADAN GEÇME!