Ona 'İngiliz gülü' diyorlardı...Türk lokumu ve mango kokulu bir gül oldu... Pembe pembe bahçelerde açıyor

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Özellikle de pembe ya da kırmızı kıyafetler giydiğinde Galler Prensesi Catherine ya da basındaki değişmeyen adıyla Kate Middleton "İngiliz gülü" diye anılıyordu. Ama o artık gerçekten bir güle dönüştü.

Geçen yıl kanser hastalığıyla boğuşan ve aylar süren bir sessizliğe gömülen Kate Middleton'ın adı bir güle verildi...

BİR GÜL CİNSİNE ADI VERİLDİ

Kraliyet Bahçecilik Topluluğu, geçen hafta; özellikle tedavisi süresince doğanın iyileştirici gücünü vurgulayan paylaşımlarıyla dikkat çeken Kate Middleton'ın adını bir gül cinsine verildiğini duyurdu.

Catherine's Rose (Catherine'in Gülü) adlı bu gül ince mercan rengi bir pembeye sahip... Kraliyet Bahçecilik Topluluğu'nun açıklamasına göre gülün kokusu Türk lokumu ve mango esansı içeriyor.

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Bol miktarda üretilen gülün satışından elde edilecek gelir de hayırlı bir iş için kullanılacak. Bu gelir, Royal Marsden Hospital'ın kanser araştırmalarında kullanılmak üzere aktarılacak.

Kate Middleton'ın adını taşıyan bu gül, 20 ile 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Chelsea Çiçek Şovu'nda da gün yüzüne çıkacak.

SON DÖNEMDE SIK SIK DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ VURGULUYOR

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi sürerken geçen yılki Trooping the Colours etkinliğine katılacağını doğada çekilen fotoğraflar eşliğinde duyurmuştu.

Sonrasında tedavisinin bittiğini de yine kocası Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis hatta annesi Carole ve babası Michael'ın da yer aldığı bir videoyla duyurduğunda da görüntüler yine doğanın kollarında çekilmişti.

Middleton, İngiltere'de kutlanan Anneler ünü paylaşımında da doğanın iyileştirici gücünün altını çizdi. Kate Middleton, kocası Prens William ile birlikte kullandığı resmi sosyal medya hesabından etkileyici bir video paylaştı.



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Anneler Günü'nde öne çıkardığı ayrıntı ise Doğa Ana oldu.

Videoya eşlik eden satırlar ise okuyanları belki de kendisi gibi evlatlarına erken yaşta veda etme korkusu yaşayan annelerin kalbine dokunacak derinlikteydi.

Kate, geçen yılki zorlu hastalık ve tedavi sürecinde temel olarak Doğa Ana'nın kendileri için bir sığınak olduğunu ifade etti özetle.

Bütün bir aile olarak yaşadıkları zorluklardan uzaklaşıp nefes alabilmek için doğaya sığındıklarını anlattı.

MUTLU HABERİ VERDİĞİ VİDEOYA BENZETİLDİ

Kate mesajına "Geçen bir yıl boyunca doğa, bizim için bir sığınak oldu" sözleriyle başladı.

Ardından da şöyle devam etti: "Bu Anneler Günü'nde Doğa Ana'yı kutlayalım ve doğayla olan bağımızın sadece içimizdeki benliği beslemeye değil aynı zamanda yaşamın zenginliğinde oynadığımız rolü hatırlatma konusunda bize nasıl yardımcı olacağını görelim."

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Middleton'ın paylaştığı video, geçen yıl kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurduğu videoyla olan benzerliğiyle de dikkat çekti

Kate'in bir papatyanın açışını, kocaman dalgaların kıyıya vuruşunu, ağaç dalların rüzgarda salınışını gösteren bir videodan oluşan bu paylaşımına ve mesajına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ANNELERİ ÇOK ETKİLEDİ

Kate Middleton'ın 'Doğa Ana' vurgusu yaptığı paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. Çocuk sahibi olan birçok kadın Kate'in satırlarının kendilerini ne kadar etkilediğini ve duygulandırdığını ifade etti.

Bir kullanıcı Kate'e "Anneler Günün kutlu olsun Catherine… Biliyorum bu yıl diğerlerinden daha özel. Çünkü sen zorlukların üstesinden geliyorsun" diye yazdı.

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Birçok kullanıcı Kate'in mesajını çok güçlü bulduğunu da belirtti.

Kate Middleton geçen yılki Anneler Günü paylaşımıyla büyük bir skandala da imza atmıştı.