Ona inat üçüncü bebeğini de doğurdu... Bir türlü yaranamadığı kaynanasını çıldırtacak sözler!

Zaten genellikle de bu ünlüler ya kendi çevrelerinden bir eş bulur ya da spor ve iş dünyasının tanınmış isimleriyle hayatlarını birleştirir.

Ama bazen milyonlarca hayranı olan ünlüler, gelin ya da damat oldukları aileler tarafından öyle önlerine kırmızı halı serilerek karşılanmaz...

Kimi istenmeyen gelin olur kimi de istenmeyen damat!

O DA İSTENMEYEN GELİNLERDEN BİRİ

İşte moda dünyasının yıldızlarından Karlie Kloss da onlardan biri...

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kocası Jared Kushner'ın kardeşi Joshua ile evli Kloss… 33 yaşındaki model ile 40 yaşındaki kocası Joshua, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi.

Bu süreç içinde de iki tane oğulları oldu. Çift, şimdilik tek kızları olan üçüncü çocuklarına da kısa süre önce kavuştu.

Karlie ve Joshua gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergiliyor... Ama madalyonun diğer yüzüne bakarsak Karlie Kloss, kocasının ailesi özellikle de annesi tarafından hiç istenmedi başlarda.

Hatta Karlie, Joshua, onun anne ve babasının sokak kavgaları paparazzi objektiflerine bile yansıdı..

Sonuç olarak öyle ya da böyle Karlie Kloss ile Joshua Kushner hayatlarını birleştirdi. "İstenmeyen Karlie" Kushner ailesine gelin gitti. Görünüşe göre keyfi de yerinde.





KIZINI EMZİRİRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü model bir süre önce dünyaya gelen kızını emzirirken çektiği bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

O anlarda modelin kişisel bakımını da ihmal etmediği ve yüzünde de cilt bakım maskesi olduğu görüldü.

Karlie Kloss, her ne kadar kaynanasıyla çok iyi geçinemese de kocasını ve ailesini seviyor.

Model, bir süre önce yaptığı bir röportajda anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini şöyle anlatmıştı: "Benim için anne olmak kalbimi açan bir deneyim" dedi.

Kloss bu konuda şunları söyledi: " Ebeveyn olmak, kalbimi, hayatımı, ortak insan deneyimimize dair anlayışımı ve derin empatimi hayal edebileceğimden çok daha fazla şekilde açtı" diye konuştu.

Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini de sözlerine ekledi Kloss… Eğer kendisi mutlu olmazsa çocuklarının bunu hissedeceğini belirtti model.





KOCASIYLA 19 YAŞINDAN BU YANA BERABER

Aslına bakılırsa da model ile kocasının evinde gerçek bir mutluluk rüzgarı hakim.

Karlie Kloss başka bir programda da kocası Joshua Kushner ile evliliğine ve ilişkisine dair açıklamalar yaptı.

"Kocam Josh ve ben birlikte büyüdük... O her zaman benim şampiyonum" diye konuştu. Kloss, kocasıyla tanıştığında henüz 19 yaşında olduğunu da sözlerine ekledi o röportajda.

2012 yılında birlikte olmaya başlayan Karlie Kloss ile Joshua Kushner 2018'de evlendiler.

Çiftin Elijah ve Levi adında iki tane oğlu bulunuyor. 18 Eylül'de de Rae Florence adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.