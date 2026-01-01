Ona gönül verip sonra da ‘İş arkadaşımla sevgili olamam’ demişti… 26 yıla bir ömür sığdırdılar

Haberin Devamı

İşte böyle bir aşk hikâyesinin iki kahramanı 23 yıl önce evlenseler de aslında birlikte, aynı yastığa baş koyarak 26 yıl geçirdiler. Bu mutlu yuvalarını da iki güzle kız çocuğuyla taçlandırdılar.

How I Met Your Mother dizisinin yıldız oyuncusu Alyson Hannigan ve kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi Alexis Denisof yeni yıl için paylaştıkları fotoğrafta iki kızlarıyla birlikte süsledikleri çam ağacının önünde kameraya mutlulukla gülümsüyordu.

Evliliklerinin 23'üncü yılını dolduran Alyson Hannigan ve Alexis Denisof Hollywood'un en mutlu çiftlerinden

YENİ YILI KIZLARIYLA BİRLİKTE KUTLADILAR

İki ünlü yıldız genç kızları Satyana (16) ve Keeva (13) ile verdikleri mutluluk pozunu "Ailemizden sizin ailenize mutlu bayramlar. Sevgi, kahkaha ve biraz daha fazla sihirle dolu bir sezon geçirmenizi diliyoruz. 2026'ya girerken en çok neyi dört gözle bekliyorsunuz?" notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

İki ünlü oyuncu 1997’de, o dönemin en çok sevilen dizilerinden olan Buffy the Vampire Slayer dizisinin setinde tanışmıştı. Alyson Hannigan da Alexis Denisof da dizide yan rollerde yer alıyordu.

Aslında birbirlerini gördür görmez etkilenmişler hatta Alyson Hannigan yıllar sonra bu ilk karşılaşmayı “İlk görüşte birbirimizle flört etmeye başlamıştık” diye anlatacaktı. Ama bu hoşlanma ikisi için de hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Ünlü çift tanıştıklarında ikisi de gencecik birer yıldız adayıydı

Alexis Denisof, ilk görüşte aşık olduğu Alyson Hannigan’a aralarında bir şey olamayacağını üzülerek de olsa söyledi ve “Ben iş arkadaşlarımla aşk yaşamam, bu kuralı çiğneyemem” demişti.

Haberin Devamı

ONLARIN AŞKI DA SETTE BAŞLADI AMA...

Bu aşkı kurtaran şey ise Alexis Denisof’un diziden ayrılması oldu. Ünlü oyuncu başka bir dizide oynamaya başlayınca Alyson Hannigan’la aşk yaşamalarının önünde bir engel kalmamıştı.

Ünlü çift iki kızlarıyla birlikte yılbaşı pozlarını böyle verdi

Çift 1999’da aşk yaşamaya başladı ve en sonunda, tanıştıktan 6 yıl sonra, 2003’te evlendiler.

Alyson Hannigan daha sonra evlenmeyi kocasıyla tanışana kadar aklından geçirmediğini ama onu tanıyınca doğru kişi olduğunu anladığını itiraf etmişti.

BAŞTA EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORDU

Haberin Devamı

“Ona anında çekildim ve gerçekten sevgili olmadan önce bir buçuk yıl arkadaş olduk, ki herkese bunu tavsiye ederim." diyen ünlü oyuncu ve kocası on yıllık evliliklerinin ardından Ekim 2013'te Hawaii'de gün doğumu töreninde evlilik yeminlerini yenilediler ve iki kızları da çiçekçi kız ve nedime rollerini üstlendi.

KOCASI EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Ünlü çift ergenlik çağındaki kız çocuklarının ebeveynliğinin tüm zorluklarına rağmen, hâlâ birbirlerine delicesine aşık. Alyson Hannigan, kocası Alexis Denisof’u övmeden duramıyor ve onun için "Bana ve kariyerime çok destekleyici oldu ve buna şaşırmadım, ama çok minnettarım. O gerçekten öyle bir adam. Her zaman ilgili bir baba oldu ve bizim için çok fazla fedakârlık yaptı." diyor.