Ona bir zamanlar ‘bayan vücut’ diyenler haklıymış… 62 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Güncelleme Tarihi:
62 yaşında yüzü olduğu iç çamaşırı kampanyası için cesur pozlar veren Elle Macpherson herkesi hem büyüledi hem de bu cesaretiyle alkış aldı.
Elle Macpherson, kariyerinin zirve yıllarında “bayan vücut” olarak anılır, vücut hatları ve ölçüleri ideal kabul edilerek başka meslektaşlarına örnek olarak gösterilirdi.
62 yaşındaki Avustralyalı süper model, Bonds giyim markasının Bases Flex iç çamaşırlarının lansmanı ve "Let's Talk About Flex" kampanyası için iç çamaşırlarıyla poz verdi.
Ünlü modelin bu pozlarını görenler fotoğrafların altını “ona boşuna bayan vücut denmemişler” yorumlarıyla doldurdu.
Tanıttığı esnek iç çamaşırları için "İçimdeki esneklik, bana doğru gelen şeyi yapmaktır. Bu yüzden bu markanın yüzü oldum” yorumunu yapan Elle Macpherson 2024'te katıldığı bir yayında güzellik sırlarını anlatırken dış güzelliğin iç sağlıkla belirlendiğini ve "görüntüsel güzelliğin bir yere kadar işe yaradığını" söylemişti.
İç sağlığını korumak için kullandığı yöntemlerden bazılarını paylaşan oyuncu, kafein alımını azalttığını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek, “Kahveyi bıraktım ve erken saatlerde yani saat 5:00'te yemek yiyorum” dedi.
Elle Macpherson sağlıklı ve genç görüntüsünün temelinde zihni ve bedeni arasındaki bağlantının sağlamlığı olduğuna inanıyor: “Sağlık, fiziksel, duygusal, ruhsal ve zihinsel iyilik halidir ve bunların hepsi bir bütündür. Herhangi bir şey dengesizse diğerlerini de etkiler, bu nedenle mutlu ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, tüm bu yönlerle dengede kalmaktır. Bunu anlamam uzun zaman aldı.”
Macpherson, kahveyi hayatından çıkarmasının yanı sıra, 2003 yılında alkolü bırakmanın hayatını birden fazla yönden nasıl etkilediğinden de bahsetmişti ve alkolün tam potansiyeline ulaşmasını nasıl engellediğini ancak içmeyi bıraktıktan sonra fark ettiğini eklemişti.