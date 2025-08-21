Ona bir torun daha verecekti… Babaya acı veda… ‘Artık cennette bir meleksin’

Haberin Devamı

Müzik yapımcısı, yetenek avcısı ve menajer olarak tanınan Brandon Blackstock 48 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞMUŞTU

Brandon Blackstock'un ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ünlü yapımcının boşanmış olmasına rağmen hâlâ çok yakın olduğu eski eşi, yıldız şarkıcı Kelly Clarkson da adeta yıkıldı.

Kelly Clarkson bir süre önce başlayacağı Las Vegas konserlerini iptal etmiş, hayranlarından özür dilemişti.

Bunun sebebinin kanserle boğuşan eski kocasına bakmak ve onun yanında olmak olduğu da bu ölümle ortaya çıkmış oldu.

GERİDE DÖRT ÇOCUĞU KALDI

Brandon Blackstock'un Melissa Ashworth'la yaptığı ilk evliliğinden Savannah ve Seth, Kelly Clarkson ile olan evliliğinden ise River Rose ve Remington Alexander adında toplam dört çocuğu vardı.

Brandon Blackstock'un hamile kızı Savannah, babasının ölümü üzerine yürek burkan bir konuşmayla sessizliğini iki hafta sonra bozdu.

Brandon Blackstock'un hamile kızı, "kalbinin bir parçasını" kaybetmesi konusundaki sessizliğini bozuyor.

HAMİLE KIZINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Ünlü yapımcının 23 yaşındaki kızı sözlerine "Babam hayallerimi gerçekleştirmekten asla geri kalmadı. Ne kadar yüksekte veya ne kadar uzakta olursa olsun, bir yol kat etti. Sadece hayallerimi gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda benimle birlikte peşinden koştu. Hep yanımdaydı, en büyük destekçimdi. O benim en iyi arkadaşım, sağduyumun sesi ve her gün en sevdiğim telefon görüşmesiydi” diye başladı.

“Sadece babamın nerede olduğunu bildiğim için içim rahat. O cennete, cennet bir melek kazandı. Onunla geçirebildiğim zaman için çok minnettarım ve sonsuzluğu sabırsızlıkla bekliyorum. Seni seviyorum babacığım ve seni sonsuza dek özleyeceğim” yazan Savannah takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Brandon Blackstock'un büyük kızı Savannah emlakçılık yapıyor ve eşi Quentin Lee ile 3 yaşındaki oğulları Luke’u büyütüyor.





HAMİLE OLDUĞUNU GEÇEN AY DUYURMUŞTU... BABASI TORUNUNU HİÇ GÖREMEYECEK

Savannah geçen ay hamile olduğunu duyurmuş ve ocak ayında bir de kızları olacağını müjdelemişti. Brandon Blackstock ne yazık ki yeni doğacak torununu göremeyecek ve kızı Savannah için bu da içindeki en büyük yaralardan biri olarak kalacak.

Brandon Blackstock, kız Savannah ve 18 yaşındaki oğlu Seth’in annesi olan ilk eşi Melissa Ashworth’le 2001’de evlenmiş ve 2012’de ayrılmıştı. Melissa Ashworth eski eşinin ölümünden sonra onu çok iyi bir baba olarak anmıştı.

Kelly Clarkson ve Brandon Blackstock ise ilk olarak 2006'da bir müzik ödül töreni provasında tanıştılar ancak onun ilk evliliği bitene kadar bir araya gelmediler.

ARDINDAN KÖTÜ KONUŞAN OLMADI

2013’te evlenen çiftin 9 ve 11 yaşında iki çocuğu vardı.

2020’de boşanan ve o dönem bu ayrılık ve kavgalarla magazin gündemini epey meşgul eden eski eşler çocuklarının velayeti ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşamıştı.

Buna rağmen aralarını düzelten eski karı koca görüşmeye devam ediyordu.

BAŞKASINA AŞIKTI AMA ÖLENE KADAR ONA ESKİ KARISI BAKTI

Brandon Blackstock'ın ölümünün ardından Kelly Clarkson'ın eski asistanıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Kelly Clarkson yine de eski eşini zor zamanında yalnız bırakmadı ve ölmeden önce onun bakımını üstlendiği ortaya çıktı ve bu vefasından dolayı herkesin takdirini topladı.