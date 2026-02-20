×
Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 14:49

Çok değil, daha bir hafta önce müzik dünyasının yıldızlarından birinden bir açıklama geldi... Bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de bir zamanlar büyük aşk yaşadığı sanılan eski sevgilisine dair sözleriydi.

Herkes yıllarca onların çalkantılı ve hatta tutkulu bir aşk yaşadığını düşünürken şaşırtan sözler söyledi: Birlikte bir kız çocuk sahibi olduğu eski sevgilisinin elbette sevdiğini ama ona aşık olduğu konusunda kendini emin hissetmediğini itiraf etti.

Onun bu tartışma yaratan sözlerinden sonra da gözler eski sevgilisine çevrildi.

O ise yeni aşkıyla mutluluğunu kimselerin bozmasına izin vermedi. Belki içinde fırtınalar koptu ama suskun kaldı.

Yine de sonunda kendisi hakkında "Ona aşık değildim" diyen eski sevgilisinden dünyaya gelen kızı aracılığıyla deyim yerindeyse zarif bir yanıt verdi. 

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

ARKASINDAN KÖTÜ KONUŞAN ESKİ SEVGİLİSİNDEN BİR KIZI VAR
Konuyu takip edenler top model Gigi Hadid ile One Direction grubuyla ünlenen eski sevgilisi Zayn Malik'ten söz ettiğimizi anladı zaten.

Malik, geçen hafta verdiği bir röportajda Gigi Hadid hakkında "Kızının annesini sevdiğini ama onun için aşka düştüğünden emin olmadığını" söylemişti.

Onun bu açıklamasından sonra gözler Gigi Hadid'e çevrildi.

İki yılı aşkın süredir Bradley Cooper ile ciddi bir ilişki yaşayan Hadid, ise aslında gayet kırıcı, hatta küçük düşürücü bu sözlere direkt yanıt vermedi.

Ama kızına yazdığı ve sonra Instagram sayfasından paylaştığı bir not ise onun aslında Zayn Malik'e verdiği zarif bir yanıt olarak değerlendirildi

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİĞİ KIZININ OKULDAKİ 100'ÜNCÜ GÜNÜ 
Gigi Hadid, Instagram sayfasında 5 yaşındaki kızı Khai'nin okula giderken kullandığı beslenme çantasına koyduğu ve el yazısıyla yazılmış bir notu paylaştı.

Aslında bu not Khai'nin okuldaki 100'üncü günü nedeniyle yazılmıştı. 30 yaşındaki Gigi Hadid de Khai için eğlenceli bir not kaleme aldı.

"Bazı kırkayakların 100 tane bacağı vardır" diye yazdı Hadid. Sonra ekledi: "Bir sinek kuşu saniyede 100'den fazla kanat çırpabilir. Dev bir deniz anasının 100 metreden uzun dokunaçları olabilir."

Gigi Hadid en sonunda da kızına "Seni yüzde 100 seviyorum. Annen" yazarak notunu bitirdi.

Onun bu paylaşımı da sosyal medyada Zayn Malik'e bir gönderme olarak yorumlandı bazı kullanıcılar tarafından.

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

Hadid'İn sosyal medyadan yüzünü hiç göstermediği kzı Khai'nin okuldaki 100'üncü günü nedeniyle beslenme çantasına koyduğu ve sosyal medyadan paylaştığı not sosyal medyada gündem oldu.

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

'BELKİ ŞEHVETTİ.. BELKİ OYDU, BELKİ BUYDU'
Khai'nin babası, Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik konuk olduğu Call Her Daddy adlı podcast yayınında "O dönemde bunun aşk olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi yaş aldıkça farkına varıyorum ki belki de aşk değildi" diye konuştu.

Malik, Gigi Hadid ilişkisi hakkında bir eski sevgilinin çok da hoşuna gitmeyecek başka sözler de sarf etti: "Belki şehvetti, belki oydu, ya da buydu... Ama aşk değilmiş gibi hissediyorum."

Zayn Malik'in bu sözleri tartışma yarattı. Bazıları böyle konuşarak Gigi Hadid'i küçük düşürdüğünü savunurken bazıları da hayatta her şeyin değişebileceğini, duygularının da buna dahil olduğunu belirtti.

Ona aşık olmayan adama bir de çocuk doğurmuştu: Aşağılayan sözlere suskun kaldı... Ağzının payını kızı aracılığıyla verdi

Gigi Hadid, iki yılı aşkın süredir kendisinden 10 yaş büyük Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

BAKMADAN GEÇME!