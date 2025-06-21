On dakikalığına uzaya gitti, dünyası karardı... 'Bütün bunlar utanç verici ve iğrenç'

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Altı tane kadın, bir kapsülün içinde kısa bir "uzay gezisi" yaptı. Kapsülün içindeki kadınların hepsi de farklı alanlarda ünlüydü... Yolculukları sadece 10 dakika sürdü ama yankısı uzun süre dinmek bilmedi.

İşte o uzay yolcularından birinin, o kısacık yolculuktan sonra "dünyası karardı." Öyle ki nişanlısıyla zaten kötü giden ilişkisi biraz daha bozuldu.

İLİŞKİDEKİ SORUNLAR SAKLANACAK GİBİ DEĞİL

Tarihe geçen bu yolculuğun ardından, yuvasının huzuru kaçan bu ünlü, Katy Perry.



Son haftalarda nişanlısı, ünlü oyuncu Orlando Bloom ile ilişkisinin bittiği söylentileriyle gündemde Perry.

Kendileri bu konuda bir açıklama yapmamış olsalar da ünlü çiftin ilişkisinin gerçekten de yolunda gitmediği artık saklanacak gibi değil.

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Perry'nin yeni albümünün ve turnesinin beklediği ilgiyi görememesinin yarattığı gerilim Bloom ile arasını açtığı da iddialar arasında.

Diğer yandan Page Six'te yer ayan bir habere göre Katy Perry'nin hayal kırıklığı bununla sınırlı değil.

NİŞANLISI ONUN UZAYA GİTMESİNDEN HİÇ ETKİLENMEDİ

Geçtiğimiz nisan ayında bir grup ünlü kadınla birlikte 10 dakikalık bir uzay yolculuğu yapan Perry, bu konuda da Bloom'dan yeterli desteği görmediği düşüncesinde.

Hatta bu yolculuk, ünlü çiftin büyük bir kavgası sırasında Bloom tarafından alaya bile alındı.

İddialara göre 40 yaşındaki Katy Perry, tarihe geçen bu uzay yolculuğunun Orlando Bloom'u etkileyeceğini düşündü.

Fakat 48 yaşındaki Bloom'dan beklediğini bulamadı.

Söylentilere bakılırsa ünlü çift büyük bir kavgaya tutuştu. O kavga sırasında da Bloom, nişanlısına bu uzay yolculuğunu işaret ederek "Her şey aşırı komik" dedi.

Bununla da yetinmedi bu yolculuğu "Utanç verici" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

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KALBİ ÇOK KIRILDI

Çifte yakın bir kaynağa göre bu sözler de Katy Perry'yi incitti. Söz konusu kaynak "Elbette Katy incindi... Düşünün, uzaya gidiyorsunuz ve partneriniz bundan etkilenmiyor" diye konuştu.

Söylenenlere göre Perry, bu uzay yolculuğunun Orlando Bloom'dan daha fazla takdir göreceğini umuyordu. Ama hiç öyle olmadı.

Aslına bakılırsa Katy Perry ile Orlando Bloom bir süredir ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşıyor.

Yapılan yorumlara göre de 9 yıllık ilişki artık sona geldi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Orijin adlı kapsülde beş ünlü kadınla birlikteydi Katy Perry. Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, ünlü sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırmacısı Amanda Nguyen, film yaypımcısı Kerianne Flynn, 10 dakikalık uzay yolculuğuna katıldı.

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Geçtiğimiz hafta Page Six'e konuşan bir kaynak ünlü çiftin ilişkisi hakkında "Artık bitti. Sadece ayrılığı resmileştirmeden önce Katy Perry'nin turnesinin bitmesini bekliyorlar" diye konuştu.

Bu arada hatırlamak gerekirse... Katy Perry şu sıralar 23 Nisan'da başlayan ve 7 Aralık'ta bitecek olan Lifetimes adlı turnesi nedeniyle şehir şehir geziyor.

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa Katy Perry ile Orlando Bloom arasındaki bu gerilimin kaynağı işle ilgili... Perry'nin 143 adlı son albümünün beklenen başarıyı bir türlü sağlayamaması, çiftin ilişkisinde bir gerilime neden oldu.

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İŞLER YOLUNDA GİTMEDİKÇE İLİŞKİLERİ BOZULUYOR

People dergisine konuşan bir kaynağa göre Katy Perry, yeni albümünün tanıtımı için yapılan toplantıda da beklediğini bulamadı ve bu yüzden çok sinirlendi.

Bu durum onu büyük bir strese soktu. Orlando Bloom elbette onu anlıyor ama yine de bu aralarındaki o gerilimi gidermeye yetmiyor. İlişkilerini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca yine söylenenlere göre Katy Perry, turnesi hakkında yapılan yorumlardan da hoşnut kalmadı. Bütün bunların Perry ve Bloom'un ilişkisine yansıması da hiç olumlu olmadı sonuçta.

BU KEZ ONLARI BEBEK DE KURTARAMAYACAK: Ünlü çift, 2017 yılında da kısa bir ayrılık süreci yaşamıştı. Hatta onun ardından yeniden bir araya geldiklerinde kızları Daisy aralarına katıldı. Ama görünüşe göre bu kez Katy Perry ile Orlando Bloom'un ilişkisini kurtarmaya yeni bir bebek bile yetmeyecek.





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Bu arada küçük bir hatırlatma... 40 yaşındaki Katy Perry ilk evliliğini 2010 ile 2012 arasında Russell Brand ile yapmıştı. 48 yaşındaki Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında top model Miranda Kerr ile evli kaldı... Bu evlilikten şu anda 14 yaşında olan Flynn Christopher adında bir erkek evlat babası oldu.