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Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

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#Monica Bellucci#Tim Burton#Ünlü Çiftler
Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 13:10

Sinema dünyasının iki usta ismi çok eskilere dayanan tanışıklıklarını yıllar sonra karşılaşıp canlandırınca aşka düştüler. Beyaz perdenin gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri sayılan İtalyan yıldızla Hollywood’un dahi yönetmenlerinden biri sayılan ünlü yönetmenin elleri artık hiç ayrılmıyor.

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Geçen sene şubat ayında, Sevgililer Günü’nde aşk şehri Paris’te ilk kez yan yana görüntülenen Monica Bellucci ve Tim Burton'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

21. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılan ünlü çift kırmızı halıda el ele poz verirken dün akşam da festivalde Sean Penn onuruna düzenlenen törene katıldılar.

Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

60 yaşındaki Bellucci ve 66 yaşındaki usta yönetmen Tim Burton geçmiş yıllara dayanan dostluklarını yıllar sonra karşılaştıkları bir başka film festivalinde canlandırmıştı.

Aslında Monica Bellucci ve Tim Burton 2006’da Cannes Film Festivali’nde tanıştılar. Ancak o yıllarda Tim Burton, bir başka yıldız oyuncu Helena Bonham Carter’la birlikteydi. Monica Bellucci ise Fransız meslektaşı Vincet Cassel’le evliydi.

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Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

Bellucci ve Burton, 16 yıl sonra Fransa’da düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde yeniden bir araya gelecekti…

Festivalde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülünü veren isim Monica Bellucci oldu. Tören sırasında yakınlaşan eski dostların arasında kısa süre sonra bir aşk başladı.

Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

Başlarda gizlice görüşen ve basından kaçan ikili ilişkileri duyulduktan sonra rahata erdi, saklanmayı bıraktı.

Hatta Monica Bellucci geçen yıl yaz aylarında verdiği bir röportajda Tim Burton’a olan aşkını itiraf etti ve “Evet ona aşığım” dedi.

Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

Burton’la sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda filminde de rol alan Bellucci aşkı hakkında “Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor.” sözlerini kullandı.

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Monica Bellucci 1997’den 2013’e kadar Fransız oyuncu Vincent Cassel’le evliydi. Çiftin 20 yaşındaki kızları Deva Cassel de anne ve babasının yolundan giderek oyuncu oldu. Cassel ve Bellucci’nin 14 yaşında Léonie adında bir kızları daha var.

Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular

Tim Burton ise 57 yaşındaki İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter’la dillere destan bir aşk yaşamıştı. Hiç evlenmeyen çiftin Billy adında bir oğulları ve Nell adında bir kızları var. Çiftin 13 yıl süren birlikteliği 2014’te bitti.

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#Monica Bellucci#Tim Burton#Ünlü Çiftler

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