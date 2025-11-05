Ömürlerinin en mutlu ve gururlu gününü de birlikte yaşadılar… 26 yıllık aşkı ve sadakati onu en sonunda ‘Lady’ yaptı!

Haberin Devamı

Birbirlerini bulup evlendiklerinde kimileri bu aşkın ömrünün uzun olmayacağını, ünlüler dünyasında yapılan nice evlilik gibi David Beckham ve Victoria Beckham’ın birlikteliğinin zamana yenileceğini düşünüyordu.

HERKESİ YANILTIP ÇEYREK ASRI BİRLİKTE DEVİRDİLER

Ancak sanılanın aksine peş peşe doğan dört çocukları, kariyerlerine verdikleri destek ve her zaman her şekilde karı-koca hep birlik olarak duruşları sayesinde bu evlilik badireler atlatsa da yaşadı, yıllar içinde daha da mutlu bir çehreye büründü.

David Beckham yıllarca beklediği hayaline en sonunda kavuştu ve dün bizzat Kral Charles tarafından takdim edilen nişanla şövalye ilan edilerek “Sir” unvanına kavuştu.

EN BÜYÜK HAYALİNE EN SONUNDA KAVUŞTU

Beckham’ın bu nişanı alacağı yaz aylarında açıklanan listeyle belli olmuş, geride sadece resmi tören kalmıştı. Yılların usta futbolcusu, şimdinin takım sahibi futbol patronu eşi Victoria Beckham ve anne babasının da geldiği törende takdim edilen nişanıyla gazetecilere mutlulukla poz verdi.

Yıllar boyu İngiltere milli futbol takımının kaptanlığını da yapan Beckham’a spordaki uluslararası başarıları ve hayır işlerine yaptığı katkılar nedeniyle verilen bu nişan kraliyet nişanlarının en büyüğü.

26 YILLIK ADANMIŞLIK SONUNDA MÜKAFATINI VERDİ

David Beckham’ın şövalyelik alıp “Sir” ilan edilmesiyle birlikte 26 yıllık eşi Victoria Beckham’ın hayatında da büyük bir değişiklik yaşanacak. Şarkıcılık kariyerini bıraktıktan sonra kendi işini kuran ve büyük bir moda markası yaratarak iş dünyasında büyük başarılar kazanan Victoria Beckham’ın da adı artık değişecek…

Kocasının aldığı bu unvanla birlikte Victoria Beckham da artık “Lady Victoria Beckham” olarak anılma hakkına sahip. Ve gelen haberlere göre ünlü yıldız bu ismi kullanmayı büyük bir mutlulukla kabul edecek…

HER ŞEYE RAĞMEN KOCASINDAN VAZGEÇMEDİ, EN SONUNDA LADY OLDU!

Ünlü çiftin evliliği David Beckham’ın Real Madrid'de oynadığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında kişisel asistanı Rebecca Loos ile bir ilişki yaşadığı iddialarıyla sarsılmıştı. O dönem bütün gazete manşetlerini süsleyen bu yasak aşk haberi uzun süre gündemden düşmemişti.

Victoria Beckham o dönem bu iddialar konusunda sessiz kalmış ve evliliğine bir şans daha vererek kocasının yanında durmuştu. David Beckham bu iddiaları yalanlamış olsa da olay iki yıl önce çekilen ve ünlü futbol yıldızının hayatını anlatan belgeselde yeniden gündeme geldi.

"HAYATIMIN EN ACI GÜNLERİ" DEMİŞTİ

Victoria Beckham, bu belgeselde ihanet iddiaları yeniden gündeme gelince o dönemin evliliklerinin en zor dönemi olduğunu, kendilerini bir kâbusun içinde hissettiklerini söylemiş ve hayatının en acılı günlerini yaşadığını itiraf etmişti.

Çift tüm bu badireleri birlikte atlattıktan sonra bir yandan dört çocuklarını büyütüp bir yandan da aşklarını hep canlı tutarak evliliklerinde 26 yılı devirdiler.

Şimdilerde David Beckham Inter Miami takımının patronu olduğu için hayatlarının yarısını ABD’de yarısını da memleketleri İngiltere’de geçiriyorlar ve ünlüler dünyasının en sağlam evliliklerinden birini sürdürmeye devam ediyorlar.

