Yıllarca bekledi sonunda kraliçe oldu... Ama kocasının eskilerini giyiyor!

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Bundan iki yıl önce Büyük Britanya'nın yeni kralı Charles'ın karısı olarak tahta çıkıncaya kadar da etrafında bir sempati haresi yoktu. Ne zaman ki Kraliçe 2. Elizabeth öldü, kocası Charles tahta çıktı, o da kraliçe unvanını aldı Camilla'ya olan bakış da usul usul değişmeye başladı.

Özellikle de geçen yıl hem kocası Kral Charles'ın ve hem de gelini Galler Prensesi Kate Middleton'ın hastalıkları nedeniyle ortada görünemediği zamanlarda aileyi temsil ettiğinde.

Yıllar boyunca Charles'ın ilk karısı Prenses Diana'nın yuvasını yıkmakla suçlanan, hatta onun ölümünden bile sorumlu tutulan Camilla, son iki yılda kendisine yönelik nefret çemberini biraz da olsa kırabildi.

Elbette bunda, basının da kendisine yönelik tavrında meydana gelen değişikliğin de etkisi var.

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Artık resmen Kraliçe unvanı taşıyan Camilla danışmanlarının da katkısıyla olabildiğince sempati toplamaya çalışıyor. Bu konu attığı adımlara daha önce giydiği kıyafetleri tekrar giymek yani tutumlu görünmek de dahil.

Sözün burasında bir parantez açıp ailenin önde gelen üyelerinin bunu zaten sık sık yaptığını, halkın kendilerine yönelik tepkisini azaltmak için yıllanmış kıyafetlerini giydiklerini de ekleyelim.

Tabii ki bu konuda Kate Middleton rakip tanımıyor. Ama Camilla da hemen ardından geliyor.

Hatta Kraliçe Camilla, bugüne kadar Kate'in yapmadığı bir şeyi yaptı ve kendi elbise dolabındaki daha önce giydiği kıyafetlerden birini değil kocası Charles'ın eskisini giydi!

Elbette bir takım elbise değildi bu giydiği...

Geçen hafta İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin 80'inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinliklerden birinde Camilla'nın üzerinde, boydan boya gümüş rengi işlemeleriyle dikkat çeken siyah bir kaftan vardı.

Atlı birliklerin geçidini izleyen 77 yaşındaki Camilla, o gün sürdürülebilir moda anlayışının da bir temsilcisi görüntüsünü sergiledi bir kez daha.

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Aslında üzerindeki kaftan gayet gösterişliydi ve gümüş işlemeleri de göz alıcıydı. Ama ilk anda anlaşılmayan gerçek o ki, kaftan aslında Kral Charles'a aitti.

Suudi Arabistan Kralı, ülkesine yaptığı ziyaretlerden birinde "daglah" adı verilen bu geleneksel kaftanı hediye etmişti Kral Charles'a.

Yahya Al Bishri'nin imzasını taşıyan, pamuk ve kaşmirden üretilen bu tasarım aslında damatlar tarafından evlilik resepsiyonunda giyiliyor.

Aslına bakılırsa Camilla, üzerindeki o siyah kaftanı ilk kez geçen hafta giymedi. 2022 yılında Buckingham Sarayı'nda verilen bir diplomatik resepsiyonda daha sonra da yine aynı yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'&nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen başka bir etkinlikte yine aynı kaftanı giydi.

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Özetle Camilla, bir giyileni bir daha giymek konusunda Kate Middleton'ın başı çektiği akımı bir adım daha öne taşıdı... Kendi eskilerinden birini değil kocasının dolabında duran bir parçayı giydi.

Diğer yandan İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri sık sık eski kıyafetlerini yeniden değerlendiriyor. Bu konuda en çarpıcı ve dikkat çeken örnek de Galler Prensesi Kate Middleton.

Bu tavrıyla bazı hayranlarının canını sıksa da geçmişte "tutumlu Düşes" şimdi de "tutumlu Prenses" olarak anılan Kate yine bildiğini okuyor.

Hatta geçen hafta sık sık halkın karşısına çıktığı Zafer Günü kutlamalarında hep daha önce giydiği eski kıyafetlerini giydi.

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Kate Middleton, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin kutlandığı Zafer Günü etkinliklerinde üç gün de eski kıyafetlerini giydi.