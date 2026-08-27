Ömrünün son 14 yılını tekerlekli sandalyede geçirdi… ‘Artık ölümü hak etmek istiyorum’ demişti… Efsane oyuncu hayatını kaybetti, çektiği acılar son buldu

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Usta aktör eşine az rastlanan ses tonuyla çok sevilen animasyonlara da unutulmaz seslendirmeler yapmıştı.

Evde Tek başına filmiyle hafızalara kazınmış, Stephen King’in It (O) romanından uyarlanan televizyon filminde nesillerin kâbusu olan korkunç palyaço Pennywise’a hayat vermiş, o ağır makyajın altında bile oyunculuk tarihinin en korkunç performanslarından birine imza atmıştı.

Efsane oyuncu Tim Curry dün akşam, 80 yaşında hayatını kaybetti. Curry, 2012’de felç geçirmiş, hayatının son 14 yılını tekerlekli sandalyeye mahkum şekilde yaşamıştı.

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Yıldız ismin ölüm sebebi henüz açıklanmadı ancak hayatının son yıllarını felçli şekilde geçiren Tim Curry’nin her şeye rağmen yaşamdan kopmamasına rağmen çok ızdırap içinde olduğu ve gizlice, artık ölüme kavuşmayı ve acılarının son bulmasını istediği iddia edildi.

Tim Curry, 2012’de evinde masaj yaptırdığı sırada felç geçirmişti. Curry, Los Angeles'taki evinde masaj masasında yatarken hiçbir belirtiyi fark etmemiş, kendini kötü bile hissetmemişti ancak o sırada üstü üste 2 beyin kanaması geçiriyordu.

Ünlü oyuncu yaşadıklarını Ekim 2025'te CBS Sunday Morning'e verdiği röportajda, "Çok garipti. Masaj yaptırıyordum ve bana masaj yapan adam, 'Senin için endişeleniyorum, sanırım bir doktor çağırmalıyız’ dedi” diye anlatmıştı.

Tim Curry o anda kendini iyi hissettiğini ancak masözün belirtileri fark ettiğini söyledi. Bu dikkati sayesinde yaşananları anlayan masöz hemen ambulans çağırmış, Tim Curry sedyeyle evin merdivenlerinden indirilmiş.

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“Bana morfin verdiler ama acıyı zaten hiç hissetmiyordum. Felç geçirdiğimi bilmiyorlardı, ben de bilmiyordum. Beni şehrin muhtemelen en iyi hastanesi olan Cedars-Sinai'ye götürebilir misiniz dedim ve beni daha yakındaki bir hastaneye, Kaiser Permanente'ye götürmeleri gerektiğini söylediler.”

Doktorlar kendisine felç geçirdiğini söylediklerinde, Rocky Horror yıldızı, kendisi daha 11 yaşındayken felç geçiren ve hayatta kalan babası James Curry'yi düşünmüştü: “Birçok insanın felçten kurtulamadığını ve onun bir istisna olduğunu biliyordum, bu yüzden korkmuştum.”

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Curry, beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra beyin ameliyatı olmuş, rehabilitasyon için uzun süre hastanede kalmıştı: “Tekrar konuşmayı öğrenmek zorunda kaldım, bu çok tuhaftı. Konuşamamak beni çok üzdü çünkü çok konuşurum. Bana sık sık susmam söylenmesi gerekiyor. Kelimeleri seviyorum, iletişim kurmayı seviyorum.”

En çok kült klasik The Rocky Horror Picture Show'da Dr. Frank-N-Furter rolüyle tanınan Curry, menajerinin ertesi gün doğruladığı üzere Salı gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Efsane oyuncu on yıldan fazla bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve sebebi henüz açıklanmamış olsa da ölüm sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

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1973'te adını duyuran rolünden sonra Curry, 1992 yapımı Home Alone 2'nin kadrosuna katıldı ve New York'taki Plaza Oteli'nde kibirli ve şüpheci bir konsiyerj olan Bay Hector'u canlandırdı. 2004 ve 2007 yılları arasında Curry, Chicago, Broadway ve West End'de sahnelenen Monty Python müzikali Spamalot'ta Kral Arthur'u canlandırdı.

Curry, geçen yıl The Rocky Horror Picture Show'un 50. yıldönümünü kutlayan özel bir gösterim sırasında eski rol arkadaşlarıyla buluşup büyük bir mutluluk yaşamış, bu sırada sağlık durumu hakkında konuşmuştu.

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Los Angeles'taki Akademi Müzesi'ndeki izleyicilere “Hâlâ yürüyemiyorum, bu yüzden bu saçma sandalyede oturuyorum ve bu çok kısıtlayıcı. Yani, yakın zaman içinde şarkı söyleyemeyeceğim veya dans edemeyeceğim. Sol bacağımla hala ciddi sorunlarım var.” diyen Tim Curry 67 yaşında felç geçirdiğinden beri büyük ölçüde kamuoyundan uzakta yaşadı.

Tim Curry, son röportajında ​​sağlık sorunlarına değinirken ölümden korkmadığını söylemiş, hayata “veda etmenin çok rahatlatıcı olacağını” açıklamıştı.

Efsane oyuncu gülerek ekledi: “Bunu hak etmek istiyorum. Burada olmama ayrıcalığını hak etmek istiyorum… Sanırım bunu çok iyi kucaklayabilirim.”

Ancak Curry yine de ölümden “kaçınmaya çalıştığını” ve “ona doğru dörtnala koşmadığını” da söylüyordu.