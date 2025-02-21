Ömrünü hasta kocasına adamıştı… Göz yaşartan fedakarlıkla yetinmedi… Herkesin ‘iyilik meleği’ oldu

Haberin Devamı

Belki de hâlâ oyunculuk yapmak istese de ailesi onu bu zorlu hastalık süreci başlar başlamaz hemen sevgi ve ilgiyle sarıp sarmaladı ve o günden beri de bir an bile yalnız bırakmadı.





HAFIZASI HER GEÇEN GÜN ERİYİP GİDİYOR

Zihnini, özellikle de konuşmasını etkilen bu hastalığa yakalanmasının üzerinden bir yıl geçince Bruce Willis’in frontotemporal demans olduğu ortaya çıktı. Hafızasını her geçen gün yok eden, konuşamamasına ve etrafıyla iletişim kuramamasına yol açan bu hastalık usta aktörün ailesini adeta yıktı.

Haberin Devamı

Eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı da her an yanında olmaya çalışsa da bu hastalığın en büyük yükü ve üzüntüsü elbette Bruce Willis’in eşi Emma Heming’e kaldı.

HERKES ONUN İÇİN ÇALIŞIYOR AMA YÜKÜN EN BÜYÜĞÜ KARISINDA…

Eski bir model olan Emma Heming ve Bruce Willis 2009’da evlendiler. Çiftin 13 ve 11 yaşında iki kızları var.

46 yaşındaki Heming büyük bir aşkla evlendiği Bruce Willis’in artık sadece eşi değil aynı zamanda bakıcısı haline geldi.

HERKESİN İYİLİK MELEĞİ OLDU

Emma Heming o zamandan beri demans farkındalığının, kendisi gibi eşler ve aileler için desteğin ve elbette Bruce Willis’in yakalandığı hastalığın tedavisinin bulunması için çalışıyor.

Dergilere yazılar yazan, toplantılara katılan ve televizyon ekranlarına çıkan Emma Heming yaşadıklarını anlatırken bazen gözleri dolsa da başta Bruce Willis olmak üzere bu dertten muzdarip olan diğer hastaları ve ailelerini kurtarmak için adeta çırpınıyor.

Haberin Devamı

“BİZE ‘NEYE İHTİYACIN VAR?’ DİYE SORUP YARI YOLDA BIRAKMAYIN”

Kendini adeta bir iyilik meleğine dönüştüren ve bunu da en candan şekilde yapan Heming son olarak ABD’de bugün kutlanan “Ulusal Bakıcılar Günü” için de bir video yayınladı.

Emma Heming paylaşımına “Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver” demek yerine ‘Sana şu şekilde yardımcı olabilirim’ diyelim. Bu cümle somut, uygulanabilir ve karar verme yükünü bakıcının üzerinden alır. Gerçek destek sunun” sözleriyle başladı.

KENDİSİ ŞANSLI… KOCASININ ESKİ EŞİYLE YOLDAŞ OLDULAR

“Bir yemek bırakın, ayak işlerini yapın ya da en sevdikleri kahve ile onlara sürpriz yapın. İnsanları ne istediklerini söylemeye mecbur bırakmayın” diye Emma Heming hasta bakımıyla ilgili olarak “Bakım vermek ağırdır, ancak destek karmaşık olmak zorunda değildir. Küçük, düşünceli bir hareket büyük bir fark yaratabilir” dedi.

Haberin Devamı

Emma Heming farkındalık yaratmak işin bu çağrıları yapsa da kendisi Bruce Willis’in hastalığıyla mücadele ederken aldığı yardımdan dolayı şanslı. Usta aktörün eski eşi Demi Moore ona en çok destek olan isimlerin başında geliyor.

TÜM SEVDİKLERİ ETRAFINDA PERVANE

Demi Moore ve Bruce Willis’in üç kızları Rumer, Scout ve Talulah da sürekli olarak babalarına moral vermek ve Emma Heming’in yükünü biraz olsun azaltmak için çabalıyor.

Willis’in etrafında toplanan kalabalık ailesi hem ünlü oyuncuya hatıralarını canlı tutması için yardımcı oluyor ve herkesi duygulandıran bir dayanışma örneği sergiliyor.