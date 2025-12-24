Ã–mrÃ¼nce o tahtÄ±n hayalini kurmuÅŸtu... Hemen inatÃ§Ä± oÄŸluna bÄ±rakmak istemiyor... Daha Ã¶lmeden topraÄŸa gÃ¶mmeyin beni

Haberin DevamÄ±

Bu karmaÅŸanÄ±n ortasÄ±nda kendini bildi bileli bu tahtÄ± ve tacÄ± bekleyen Kral 3. Charles'Ä±n hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±n keyfini sÃ¼rmesi bir tÃ¼rlÃ¼ kÄ±smet olmuyor. Tam oÄŸlu Harry ile usul usul bir yumuÅŸama yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸken canÄ±nÄ± sÄ±kan baÅŸka bir sorun ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KANSERE YAKALANDI 'AKIÅž' DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Charles, daha tahtÄ±na yeni kavuÅŸmuÅŸken kansere yakalandÄ±. Ondan sonra da ailedeki "akÄ±ÅŸ" deÄŸiÅŸti...

Tahta Ã§Ä±kalÄ± kÄ±sa bir zaman olmasÄ±na raÄŸmen Charles, kelimenin tam anlamÄ±yla bir kenara konuldu. Onun yerine geÃ§ecek olan Galler Prensi William'a yÃ¶neldi bÃ¼tÃ¼n dikkatler.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± sÄ±rf kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸÄ± da artÄ±k 70'lerin ortasÄ±na geÃ§tiÄŸi iÃ§in Charles bir tÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez adam oldu. SÄ±k sÄ±k basÄ±nda da Charles'Ä±n, tahtÄ±nÄ± oÄŸlu William ve gelini Kate Middleton'a beklenenden Ã§ok Ã¶nce devredeceÄŸi sÃ¶ylentileri yer aldÄ±.

CHARLES BU SÃ–YLENTÄ°LERDEN RAHATSIZ

Ä°ÅŸte bu durum da sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Kral Charles'Ä± rahatsÄ±z ediyor. Kral, oÄŸlunun tahta geÃ§iÅŸiyle ilgili olarak ortada dolaÅŸan ve dozu zaman zaman Ã§ok yÃ¼kselen bu sÃ¶ylentilerden son derece rahatsÄ±z.

Bir kaynak "Charles, hayatÄ± boyunca beklediÄŸi konuma nihayet ulaÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden de daha kendi zamanÄ± varken oÄŸlu William'Ä±n tahta geÃ§iÅŸiyle ilgili bu sÃ¶ylentilerden hiÃ§ memnun deÄŸil. Åžimdi o kral oldu ama herkes ondan sonra tahta Ã§Ä±kacak olan kiÅŸiye odaklanmÄ±ÅŸ durumda" dedi.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma. Charles eskiden beri gÃ¶lgede kalmaktan pek hoÅŸlanmÄ±yor. Evli olduklarÄ± sÄ±rada karÄ±sÄ± Diana'nÄ±n gerisinde kalmak onun sinirini bozuyordu.

Hatta sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Camilla'yÄ± bunca sevmesinin nedeni de KraliÃ§e'nin onun yanÄ±nda bir adÄ±m geride durmaktan Ã§ekinmemesi, ondan rol Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ±.

Ama bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ve geleceÄŸin kralÄ± William iÃ§in aynÄ± durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Yani William'Ä±n Ã¼vey annesi gibi kendini bir kenara Ã§ekmesi konumu gereÄŸi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

SIK SIK MONARÅžÄ°NÄ°N GELECEÄžÄ° ADINA GÃœÃ‡ GÃ–STERÄ°SÄ° YAPIYOR

BabasÄ± ve karÄ±sÄ± Kate'in kanser tedavisi sÄ±rasÄ±nda kÄ±sa bir molanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revlerine dÃ¶nen William, o sÃ¼reÃ§te daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Hatta geÃ§tiÄŸimiz haftalarda Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± onuruna verilen resmi davette karÄ±sÄ± Kate ile birlikte topluma bir gÃ¼Ã§ mesajÄ± verdi.

William, yanÄ±na halkÄ±n Ã§oÄŸundan sempati toplayan karÄ±sÄ± Kate'i de alarak "Kral'a ne olursa olsun monarÅŸinin ayakta kalacaÄŸÄ±nÄ±" gÃ¶stermiÅŸ oldu.

Her ne kadar Ã¶zellikle de Kral Charles'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± kanser teÅŸhisinden sonra William Ã¶n plana Ã§Ä±ksa da hatta tahta erken Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileri dolaÅŸsa da Kral Charles, tedavisi sÄ±rasÄ±nda oÄŸluna herhangi bir kontrolÃ¼ devretmedi.

BUCKINGHAM KAYNAKLARI: ARALARINDA BÄ°R SORUN YOK

Buckingham'a yakÄ±n bir kaynak ise Charles ile William arasÄ±nda taht yÃ¼zÃ¼nden bir gerilim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re her ikisinin de ayrÄ± ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸma ofisleri var. Ama iÅŸbirliÄŸi gerektiÄŸinde bunun iÃ§in adÄ±m atmaktan Ã§ekinmiyorlar. Yine bu kaynaÄŸa gÃ¶re William babasÄ±nÄ±n kararlarÄ±na her zaman saygÄ±lÄ± ve destek veriyor.

DiÄŸer yandan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe ve William'Ä±n ÅŸimdiden verdiÄŸi sinyallere gÃ¶re Galler Prensi kral olduÄŸunda ailenin iÅŸleyiÅŸi de biraz deÄŸiÅŸecek.

TAHTA Ã‡IKINCA MONARÅžÄ°YÄ° MODERNÄ°ZE EDECEK

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens William, ailenin Ã§ehresini de deÄŸiÅŸtirmek istiyor. Onun tercihi bir tÃ¼r baÅŸkanlÄ±k sistemi gibi.

William tahta geÃ§tiÄŸinde monarÅŸiyi de modernleÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yor. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re kral olduÄŸunda William'Ä±n aklÄ±ndaki ana tema "Ne kadar az insan o kadar az sorun" olacak. Yani gÃ¶revdeki Ã¼yelerin sayÄ±sÄ± azalacak.

Prens William, Eugene Levy'nin The Reluctant Traveler adlÄ± programÄ±na konuk olduÄŸunda da bu konuda bazÄ± ipuÃ§larÄ± verdi.

"DeÄŸiÅŸimden zevk alÄ±yorum" diyen William, bundan korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam tersine bÃ¼yÃ¼k zevk aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti. KafasÄ±ndaki planlarÄ± da "AÅŸÄ±rÄ± radikal deÄŸil ama bence olmasÄ± gereken deÄŸiÅŸiklikler" diye Ã¶zetledi.Â