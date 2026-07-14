Ömrünce beklediği rolü 64 yaşında oynadı… Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi… Artık tek ve en büyük hayaline kavuşmayı bekliyor!

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64 yaşındaki Tom Cruise, yeni filmi Digger'ın ilk fragmanında seyrek beyaz saçları ve protez göbeğiyle tanınmaz halde görünüyor.

Yıllar yılı oynadığı ve yapımcılığını yaptığı neredeyse tüm filmler gişe rekorları kıran Tom Cruise için Hollywood’un gözbebeği desek pek de yanlış olmaz…

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Top Gun’dan Görevimiz Tehlike serisine, uzun kariyeri boyunca aksiyon sineması denince akla ilk gelen isimlerden olan Tom Cruise bu kez bambaşka bir halde karşımıza çıkacak.

Paramparça Aşklar Köpekler, The Revenant ve Birdman gibi önemli filmlerin Oscar kazanmış Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu’nun yeni filmi Digger’ın başrolünü üstlenen Tom Cruise beyazperdede onu görmeye pek de alışkın olmadığımız bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Yılın en iddialı filmlerinden biri olmaya aday filmde petrol kralı bir milyarder Digger Rockwell'i canlandıran Tom Cruise bu rol için tanınmaz hale geldi.

Yanlışlıkla küresel bir ekolojik krizi tetikleyen milyarder Digger'ı konu alan bu komedide seyrek beyaz saçları ve protez göbeğiyle tanınmaz hale gelen tom Cruise için şimdiden Oscar yorumları yapılmaya başladı.

2 Ekim'de vizyona girecek filmde, Tom Cruise’un canlandırdığı Digger, ABD Başkanı (John Goodman tarafından canlandırılıyor) tarafından gezegeni kurtarmakla görevlendiriliyor.

Fragmanı izleyen hayranları Tom Cruise'un bu rolüyle Oscar alacağına emin olarak sosyal medyayı bu konuda yoruma boğdu. Oscar’ları dağıtan Akademi geçmiş yıllarda ödülü rolleri için büyük fiziksel dönüşüm geçiren aktörlere çok kereler vermişti.

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Sinemada her şeyi başaran, büyük gişe yapan filmlerin efsane oyuncusu olarak akıllara çoktan kazınan Tom Cruise’un hayattaki en büyük hayali ve hedefinin bir Oscar heykeli kazanmak olduğu bilinen bir gerçek.

Hayranları tarafından çok sevilse de oyunculuk yeteneğinin eleştirmenler tarafından da kabul edilmesini çok arzuladığını saklamayan Tom Cruise bu tür bir rolle yeteneğini ortaya koyarak hep hayalini kurduğu Oscar ödülüne ilk kez bu kadar yakın görünüyor…

Filmde Tom Cruise'a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed ve Emma D'Arcy gibi çok önemli isimler eşlik edecek.

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Digger'ın yönetmenliğini, toplamda dört Oscar ödüllü Alejandro Gonzalez Inarritu’nun üstlenmesi de hem filmin hem de Tom Cruise’un Oscar şansını artırıyor. Tom Cruise filmin yapımcılığını da Inarritu ile birlikte üstleniyor.

Filmin Oscar kazanması yapımcı olarak Tom Cruise da Oscar getirecek. Ancak usta oyuncu gözünü oyunculuk Oscar’ına dikmiş durumda.

#Repost @TIME: Every legend deserves a cover.



A special branded cover featuring Tom Cruise’s newest character,



Digger Rockwell, as Titan of the Year.



Only in theaters October 2.



The editorial team was not involved in the creation of this cover. pic.twitter.com/dPsKQp2In8 — Digger (@diggerthemovie) July 13, 2026

Tom Cruise daha önce bir başka Oscar’lı yönetmen Paul Thomas Anderson’ın Magnolia filminde ve Ben Stiller’ın yönettiği çok sevilen komedi Tropik Fırtına’da eleştirmenlerden büyük övgü topladığı rollerde oynamış ve kendini salt bir aksiyon yıldızı değil iyi bir oyuncu olarak da sektöre kabul ettirmeye yaklaşmıştı…