Ömrü boyunca tek kişiyi sevdi… Artık doğru düzgün yemek yemiyor, kendine hiç bakmıyor... 60 yıllık büyük aşkı ölünce sanki yaşamaktan vazgeçti…

Müzik sahnelerinin efsane sesi Dolly Parton ilerleyen yaşına rağmen kaybetmediği enerjisi ve neşesi, konserlerinde binlerle seyircisine geçirdiği mutlulukla anılıyor.

Ancak 80 yaşındaki yıldız isim son zamanlarda giderek bozulan sağlığı, peş peşe iptal ettiği konserleri ve giderek insanlardan kaçıp içine kapanmasıyla hayranlarını ve ailesini üzüyor.

60 yıl birlikte olan Dolly Parton ve eşi Carl Dean, Hollywood'un fırtınalarını birlikte atlattılar ve spot ışıkları altında ünlüler dünyasının en kalıcı aşklardan birini yaşadılar. Buna rağmen Carl Dean karısnın yanında neredeyse hiç görünmedi.

Son derece mahrem bir özel hayat yaşayan ve ünlü bir yüz olmayı reddeden Carl Dean, Parton'ın yanında fiziksel olarak neredeyse hiç bulunmadı. Ama yıllar boyunca birçok önemli dönüm noktasında hep karısının yanındaydı.

Dolly Parton bir röportajında “Kocamla yıldız olmadan önce tanıştım ve bunların hiçbirini umursamıyor” demişti. Efsane şarkıcı Whitney Houston tarafından söylenince ünlenmiş olsa da "I Will Always Love You" şarkısı Dolly Parton’ın kaleminden çıkmıştı ve kocası Carl Dean için yazılmıştı…

Carl Dean Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybettikten sonra deyim yerindeyse Dolly Parton’ın da çöküşü başladı.

Ölümünü duyuran bir gönderide, 80 yaşındaki efsane sadece şunları yazdı: "Carl ve ben birlikte birçok harika yıl geçirdik. 60 yılı aşkın süredir paylaştığımız sevgiyi kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Dualarınız ve taziyeleriniz için teşekkür ederim."

Hayatının aşkını kaybetmenin etkisi, başlangıçta "tedavi edilebilir" ancak gizemli bir sağlık sorununu gerekçe göstererek Las Vegas'taki gösterilerini aniden iptal etmesi ve Eylül 2025 için planlanan altı ertelenmiş gösteriyi de iptal etmesiyle kendini gösterdi.

Ancak her zaman ikon olan, her zamanki taşlı mücevherleriyle süslenmiş Parton, hayranlarını bilgilendirmek için neşeli bir video yayınladı. Onlara iyi olduğunu, sağlığının yerinde olduğunu ve kocasının ölümünün ardından hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Yine de onu yakından tanıyanlar kocasının ölümünden duyduğu kalp kırıklığının, kendi sağlık sorunlarına yol açan en önemli faktör olduğuna ve sadece hastalık değil, kederin de sahneye dönüşünü engellediğine inanıyor.

Neredeyse bütün ömrünü birlikte geçirdiği kocasını kaybetmenin Dolly Parton’ı sonsuza dek değiştirdiğini söyleyen yakınları ünlü şarkıcının yaşadığı sağlık sorunlarının temel kaynağının bu üzüntü olduğunu söylüyor.

Üstelik gelen haberlere göre Dolly Parton çoktan şimdiye kadar sağlığını korumak için normalde yaptığı şeyleri yapmayı bırakmış hatta düzgün beslenmekten bile vazgeçmiş durumda.

Hayatı dolu dolu yaşamasıyla ünlenen müzik efsanesinin kocası Carl Dean'in ölümünden beri eski enerjisine kavuşmakta zorlandığı söyleniyor.

Dolly Parton’ın kocasını kaybettikten sonra yalnız kalmanın gerçekliğiyle yeni yeni yüzleşmeye başladığı ve artık yaşamaktan vazgeçip kendini “tanırının ellerine” bıraktığı yani aslında bir nevi kendi ölümünü beklemeye başladığı söyleniyor.

1964 yılında henüz 18 yaşındayken tanıştığı Carl Dean'le 1966’da evlenen Dolly Parton’ı hayatının tek aşkı olan kocasından tıpkı o ünlü masallarda söylendiği gibi ölüm ayırmıştı.

Bir yol asfaltlama şirketi olan ve karısının dünya çapındaki ününe rağmen hep bu işi yapıp sonra da emekli olan Carl Dean Dolly Parton’la birlikte neredeyse hiç insan içine çıkmadı.

Evliliklerinin ilk yıllarında karısının bir konserine giden ve sonra ona bu kalabalıktan ve tantanadan nefret ettiğini söyleyip özür dileyerek bir daha bunu yapmayacağını söyleyen Carl Dean ölene kadar hiç kırmızı halılarda, ödül törenlerinde ve özel davetlerde yer almadı.

Kocasının kendi ününden böyle kaçması Dolly Parton’ın kariyerini hiç etkilemedi. Çünkü şöhretten nefret etse de Carl Dean son nefesine kadar dünyaca ünlü bir şarkıcı olan karısının kariyerinin de hep en büyük destekçisi olmuştu.

Şimdi, bu özel aşk hikayesi yıkıcı bir kayıpla sona erdi ve yakınlarından gelen bilgilere göre Dolly Parton’ın taşıdığı duygusal yükün fiziksel olarak da kendini göstermeye başladığı söyleniyor.

Ünlü şarkıcı her zaman böbrek taşı sorunlarım oldu diye itiraf etse de aslında artık bağışıklık ve sindirim sistemlerinin tamamen bozulduğu ancak Dolly Parton’ın bunu düzeltmek için çok çaba harcamadığı iddia ediliyor…