Ömrü boyunca çalışıp beş kızını da milyoner yaptı… İyi ki doğdun annelerin kraliçesi!

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İlk evliliğinden üç ikinci evliliğinden de iki kızı olan Kris Jenner dünyanın kayıtsız kalamadığı “Kardashian’lar” fenomeninin yaratıcısı oldu.

ÇOK ÇALIŞTI, BEŞ KIZINI DA YILDIZ YAPTI

Beş kızıyla yaşadıkları lüks içindeki hayatlarını bir reality şova dönüştüren ve sonra da ABD’nin en büyük televizyon kanallarına satan Kris Jenner başta Kim Kardashian olmak üzere tüm Kardashian kardeşlerin ve ikinci evliliğinden doğan iki küçük kızı Kendall ve Kylie Jenner’ın birer birer ünlenmesini sağladı.

Dün 69 yaşına basan ünlü anne Kris Jenner’a kızları ve spot ışıklarından uzak duran tek oğlu Rob Kardashian’dan övgü dolu doğum günü tebrikleri geldi. Kris’in kızları Kourtney, Kim, Khloe Instagram’dan bir dizi fotoğraf paylaşarak annelerinin doğum gününü kutladı.

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“SEN BENİM DÜNYAMSIN”

Khloe Kardashian annesine “Benim için ne kadar önemli olduğunu tam olarak ifade edebilecek hiçbir kelime yok, ama deneyeceğim, çünkü bilmeyi hak ediyorsun. İlk günden beri benim dünyam, kayam, en büyük sevgi kaynağım oldun” yazdı.

Kris Jenner’ın en büyük kızı, ilk göz ağrısı çocuğu 45 yaşındaki Kourtney Kardashian ise duygu dolu bir mesaj yerine Instagram Hikayelerinde kardeşi Khloe'nin küçük kız kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte bir kanepede uzanırken ve annelerinin yüzüyle kaplı eşleşen tulumlar giyerken çekilmiş tek bir fotoğrafını paylaştı.





KIZLARIYLA BİR ÖRNEK TULUM GİYDİ

Ünlü annenin son yıllarda kamuoyunun gözünden uzak kalan tek oğlu Rob Kardashian da Kris Jenner’ın mutfak masasında oturup doğum günü pastasının mumlarını üflerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kris Jenner mum üflerken kızlarıyla aynı tulumu giymişti.

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Tek oğlu Rob annesine “Doğum günün kutlu olsun anne! Seni çok seviyorum! Sana sonsuza dek sağlık ve mutluluk diliyorum anne! Hepimiz için en iyi anne olduğun için teşekkür ederim!” diye seslendi.





EN ÜNLÜ KIZI EN ÇOK KUTLAYAN OLDU: DÜNYAMIZIN KRALİÇESİ!

Annesinin doğum gününü en çok fotoğraf paylaşarak kutlayan ise en ünlü kızı Kim Kardashian oldu. 44 yaşındaki Kim annesinin kucağında oturan bir çocukken çekilmiş tek bir fotoğrafını “Dünyamızın kraliçesi @krisjenner'ın doğum günü kutlu olsun! Çocuklarının her birine gösterdiğin sevgi ve destek için minnettarım. Bu gerçekten eşsiz ve böyle gerçek koşulsuz sevgiyi deneyimleyebildiğim için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum ve bugün ve her gün seni kutluyorum!” sözleriyle paylaştı.

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KIZLARININ HEPSİNİN KAZANDIĞI PARADA PAYI VAR

Ünlü, başarılı ve zengin bir avukat olan ilk eşi Robert Kardashian’dan doğan kızlarını önayak olduğu girişimler sayesinde televizyon ünlüsü yapan Kris Jenner yıllarca onlarla birlikte Kardashian’lar adındaki reality şovda oyunculuk yaptı.

KIZLARI SAYESİNDE SERVET SAHİBİ OLDU… KOMİSYONUNU HİÇ UNUTMUYOR

Bu yıllar boyunca da sinema, müzik ve moda dünyasından birçok ünlüyle yakın dost oldu ve kazandığı servetle dünya jet sosyetesinin de en ilgi çeken simalarından biri haline geldi.

Kızları ünlendikçe onların serveti sayesinde, sosyal medya gücünü de arkasına alarak hepsinin kendi adını taşıyan markalar yaratmasına yardımcı oldu. Gerektiğinde bu markaların tanıtımları için kendisi modellik bile yaptı.

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ADI “ANA MENAJER” KALDI

Ünlü kızlarının menajerliğini de üstlenen Kris Jenner’ın ünlüler dünyasındaki adı da “momajer” yani “ana menajer” oldu. Sahip olduğu ün ve servetten gayet memnun olan “ana kraliçe” bu sayede yani kızları üzerinden kendisi de 200 milyon dolar civarında bir servet elde etti.





6 ÇOCUKTAN 13 TORUNU VAR

Gösteri dünyasında çoğu kişinin söylediğine göre Kris Jenner beş kızının her birinden yaptıkları işler üzerinden yüzde 10 menajerlik komisyonu alıyor…

Kris Jenner’ın 6 çocuğundan tam 13 torunu var. Ünlü anneyi anneanne yapmayan tek çocuğu henüz çocuk sahibi olmayan Kendall Jenner…

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