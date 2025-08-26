Havuz da neymiÅŸ, su kaydÄ±raÄŸÄ± bile var...Ã–mre bedel evinden ilk pozlar geldi Herkes orada bir tek kocasÄ± yok

Haberin DevamÄ±

TÄ±pkÄ± Paris Hilton gibi.

DÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birinde dÃ¼nyaya gelen, aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde de kendi parasÄ±nÄ± kazanan yani servetine servet katan Paris Hilton'un yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer de hep merak konusuydu.

DoÄŸrusu o da sosyal medya sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla sÄ±k sÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikaneyle ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi...

Son paylaÅŸÄ±mÄ±nda ise bambaÅŸka bir ÅŸey yaptÄ± Paris Hilton.. Yeni satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¶mre bedel evinin kapÄ±larÄ±nÄ± Instagram takipÃ§ilerine ilk kez aÃ§tÄ±.

YENÄ° EVÄ°NDE Ä°LK BARBEKÃœ PARTÄ°SÄ°

GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu kocasÄ± Carter Reum, iki Ã§ocuÄŸu Phoenix ve London ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni evinde ilk barbekÃ¼ partisini verdi Hilton...

O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Hilton, Los Angeles Beverly Park'ta bulunan evini bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼den Mark Wahlberg'den satÄ±n aldÄ±. YÄ±ldÄ±z oyuncunun inÅŸa ettirdiÄŸi evin deÄŸeri 63 milyon dolar.

Arazisi ve geniÅŸ bahÃ§esiyle birlikte 30 bin metrekarelik bir alana yayÄ±lan malikanede 12 yatak odasÄ± ve 20 tane banyo bulunuyor.

Hilton yeni evinde ailesi iÃ§in ilk barbekÃ¼ partisini verdi.

Paris Hilton'Ä±n yeni malikanesindeki su kaydÄ±raÄŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Ã‡OCUK DOSTU MALÄ°KANE

Hilton bu geniÅŸ malikanesinde ilk barbekÃ¼ partisini verdi... GeniÅŸ ailesini aÄŸÄ±rlayan Hilton'Ä±n oÄŸlu Phoenix ve kÄ±zÄ± London'Ä±n yanÄ± sÄ±ra kÄ±z kardeÅŸi Nick Hilton Rotschild'in Ã§ocuklarÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Ã‡ocuklar iÃ§in getirilen Ã¶zel dondurma arabasÄ±, top havuzu partinin Ã§ocuk konuklarÄ±nÄ± neÅŸelendirdi.

Hilton'Ä±n yeni malikanesinde her Ã¼nlÃ¼ konutunda olduÄŸu gibi geniÅŸ bir yÃ¼zme havuzu da var. Ama buna ek olarak bir de uzun bir su kaydÄ±raÄŸÄ± bulunuyor.

Paris yeÄŸenlerinden biriyle bu kaydÄ±raktan havuza indiÄŸi anlarda Ã§ekilen bir videoyu da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

KOCASI GÃ–RÃœNÃœRDE YOKTU

Hilton'un paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri yeni malikanesinin sahip olduÄŸu lÃ¼kstÃ¼... Ama bir de baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± onca fotoÄŸrafÄ±n hiÃ§birinde kocasÄ± Carter Reum yoktu.

Bu durum da Ã§iftin evliliÄŸinin iyi gitmediÄŸi sÃ¶ylentilerini bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi.

GeÃ§tiÄŸimiz ay yayÄ±lan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Hilton ile Reum'un arasÄ± son zamanlarda aÃ§Ä±k.

2021 yÄ±lÄ±nda Carter Reum ile evlenip bir yuva kurdu Paris Hilton. Bu arada taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anneden de olsa biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼tmeye baÅŸladÄ±lar birlikte.

AslÄ±nda Ã§ok varlÄ±klÄ± bir ailede dÃ¼nyaya gelmesine raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kendi parasÄ±nÄ± da kazandÄ± Paris Hilton.

Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re de artÄ±k bu durum kocasÄ± Carter Reum ile arasÄ±nda sorun yaratmaya baÅŸladÄ±.

Bunun nedeni de otelci bir aileden gelen Paris Hilton'un kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir dizi butik otel kurma konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±.

Ä°DDÄ°ALARA GÃ–RE CARTER REUM Ã‡Ä°LEDEN Ã‡IKMAK ÃœZERE

Paris Hilton bu projesini hayata geÃ§irdiÄŸinde sÄ±k sÄ±k tanÄ±tÄ±m turlarÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±, bazÄ± etkinliklere katÄ±lmasÄ± gerekecek. Bu da evinden, kocasÄ±ndan ve iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸundan uzak kalmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Ä°ÅŸte kaynaklara gÃ¶re Carter Reum'u Ã§ileden Ã§Ä±karan da bu olasÄ±lÄ±k...

Bir kaynak Radar adlÄ± internet sitesine "Carter, Paris'in bu projeye aÄŸÄ±rlÄ±k vermesinin onun uzun sÃ¼relerle evinden ayrÄ± kalmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± biliyor. Bu durum da onu Ã¶fkelendiriyor" diye konuÅŸtu.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re 44 yaÅŸÄ±ndaki Carter Reum, karÄ±sÄ± Paris Hilton'un artÄ±k iÅŸlerine mola vermesini, evinde oturup 2 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Phoenix ve 1 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± London ile ilgilenmesini istiyor.

Paris Hilton ise tam zamanlÄ± olarak aktif Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na dÃ¶nmenin heyecanÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

'Ä°LGÄ° GÃ–RMEYÄ° Ã–ZLÃœYOR... EVDE OTURMAK ONA GÃ–RE DEÄžÄ°L'

Bir kaynak "40 yaÅŸÄ±na girinceye kadar Paris bir yuva kurmadÄ±. Carter ile evlendikten sonra da hemen Ã§ocuk sahibi olmadÄ±lar. Ä°kisi de aynÄ± yaÅŸta olan Ã§ift, 42 yaÅŸÄ±nda ilk kez evlat sahibi oldu. Paris hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda yaÅŸadÄ±. Buna alÄ±ÅŸÄ±k ve uzak kaldÄ±ÄŸÄ±nda ilgi gÃ¶rmeyi Ã¶zlÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu durum da Carter Reum'u tek baÅŸÄ±na evle ve Ã§ocuklarÄ±yla ilgilenmek zorunda bÄ±rakÄ±yor.

Bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Paris Hilton'un ÅŸu ana kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayat uzun bir fotoÄŸraf Ã§ekimi sanki...

BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n evde oturup iki Ã§ocuÄŸuyla ilgilenmek ve kocasÄ± Carter'Ä±n eve ekmek getirmesini beklemek ona gÃ¶re deÄŸil... Paris Hilton'un yaÅŸamak istediÄŸi hayat bu deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼.

Ä°ÅŸte Paris Hilton ile Carter Reum arasÄ±ndaki bu Ã§ekiÅŸme yÃ¼zÃ¼nden evliliklerinin fazla yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler bile var.