‘Ölürsem oğlum beni unutmasın’ diyerek videolar çekiyordu… Kanser savaşından evlenerek ve yeniden anne olarak çıktı…

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Bu ünlü çift üç yaşındaki oğulları ve üç aylık kızlarıyla birlikte dört kişilik bir aile olarak ilk yılbaşlarını kutlayan ve “Artık tüm dileklerimiz gerçekleşti” diyerek şükreden Olivia Munn ve John Mulaney’den başkası değildi…

KÂBUS GİBİ BAŞLAYAN YILI RÜYA GİBİ BİTİYOR

Güzel yıldız iki gün önce evlerinde sessiz sakin kutladıkları Noel akşamından sonra tatlı aile fotoğraflarını paylaşmış ve “Ev sabaha bu kadar dağılmışsa o zaman akşam mutlu geçmiştir” diyerek ev hallerini hayranlarıyla paylaşmıştı.

Olivia Munn ve John Mulaney çifti için adeta bir kâbus gibi başlayan 2024 yılı olabilecek en güzel şekilde bitiyor desek yalan olmaz…

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Yılın başında üçüncü evre meme kanserine yakalandığı ortaya çıkan Munn, hayatının en kötü haberini aldıktan sonra nişanlısı Mulaney ve o zaman 2 yaşında olan küçük oğluna tutunup zorlu bir tedavi süreci yaşamıştı.

İKİ MEMESİ VE RAHMİ ALINDI, KANSER SAVAŞINI ZOR DA OLSA KAZANDI

İki memesi de alınan hatta tedbir amaçlı olarak rahmini de aldırmak zorunda kalan Olivia Munn bu zorlu süreçte yaşadığı zor günleri hayranlarıyla paylaşmış, kendi durumundaki hastalara umut aşılamıştı.

Tedavisi boyunca iyileşememesi durumunda küçük oğlu için videolar hazırladığını itiraf eden Olivia Munn “Ben büyürken yanında olamazsam oğlum beni hatırlasın istiyorum” diyerek yaşadığı o büyük korkuyu anlatmıştı.

"YA OĞLUM BÜYÜRKEN YANINDA OLAMAZSAM!" DİYE AĞLIYORDU

Hastalığını bir yıl boyunca saklayan Olivia Munn, kocası John Mulaney ile 3 yaşındaki oğulları Malcolm'a atıfta bulunarak "Ölümü takıntı haline getiren ya da ondan korkan biri değildim ama evde küçük bir bebeğin olması her şeyi çok daha korkutucu hale getirdi" demişti.

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Olivia Munn yoğun geçen tedavi sürecinden sonra nihayet kanseri yendi, iyileşmekle de kalmadı hayranlarının karşısına bir değil tam iki müjdeyle çıktı.

Güzel yıldız hem nişanlısı Juhn Mulaney’le gizlice evlenmiş hem de yeniden annelik sevincini yaşamıştı.

KIZINA DA KAVUŞTU

Kanser olduğunu öğrenir öğrenmez yumurtalarını donduran ünlü oyuncu hem büyük aşkını gizlice nikah masasına taşımış hem de sağlığı elvermediği için taşıyıcı annelik yoluyla kızına kavuşmuştu.

14 Eylül'de doğan kızına Mei adını koyan ünlü oyuncu iki çocuklu hayatından kesitleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.