Ölümü yendiğinden beri evde son sözü o söylüyor… ‘Onun yüzünden kocası yarım kral olacak!’

Ailenin en üst düzey üyeleri küçük oğul ve geline küsüp onlarla olan bütün bağlarını kopardı ve herkes deyim yerindeyse kendi yoluna gitti.

Tam artık biraz sular durulacak derken ise Kral Charles ve Kate Middleton peş peşe kansere yakalandı.

HEM KRAL HEM GELİNİ KANSER OLDU, BÜTÜN HESAPLAR ALTÜST!

Geç bir yaşta tahta çıkan ve tacını büyük oğlu William’a devredecek olan Charles’ın ve tabii ki onunla birlikte oğlu William ve gelini Kate’in de bütün planları altüst oldu.

Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yenip yeniden sağlığına kavuştuğundan beri bu ünlü aile için her şey bir kez daha değişti ve belli ki bu kez bu değişiklik İngiliz kraliyet ailesinin temellerini sarstı.

Kanser olduğunu ve iyileştiğini açıkladığı iki farklı videoda da aynı şeyi söylemişti Kate: Bundan böyle onun için sağlığı, çocukları ve ailesi her şeyden önce gelecekti.

GÜZEL PRENSES İÇİN ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Görev aşkıyla herkesin takdirini toplasa ve Kate iyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönse de aslında hiçbir şey artık eskisi gibi değil.

Sürpriz bir karar vererek yıllarca yaşadıkları Adelaide Cottage adı verilen kraliyet konutundan taşınmaya hazırlanan ve artık bir başka evde bambaşka bir hayat kuracak olan William ve Kate için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Daha doğrusu herkesin sevgilisi Kate Middleton belki de hayatında ilk kez onu sevenleri, özellikle de sarayı kızdırdı…

İLK KEZ SARAYI KIZDIRDI

Söylenenlere göre William ve Kate yeni evlerine taşındıktan sonra Kate Middleton artık kendini halkın göz önünden iyice çekecek ve çoğunlukla kendine ve ailesine konstantre olacak.

Bu kimseyi şaşırtmayacak bir haber. Ancak Charles’ın da hasta olması yüzünden William muhtemelen beklediğinden çok daha önce krallık tahtına oturmak zorunda kalacak.

Zaten tahta oturur oturmaz kraliyeti modernleştirme harekâtına başlayacağı söylenen William’ın karısı Kate’in göz önünden çekilme kararı yüzünden “yarım kral” olacağı söyleniyor.

"HANIM KÖYLÜ WILLIAM" YARIM KRAL OLACAK

“Yarım kral” lafından kastedilen de elbette William’ın karısının isteği doğrultusunda onunla birlikte olacağı, onun da ailesine daha çok vakit ayıracağı ve Kate’in dizinin dibinde oturmayı krallık yapmaya tercih edeceği…

Zaten saraydan gelen söylentilere göre çoktan bu şekilde hareket etmeye başlayan ve eskisine göre çok daha az çalışan William bu tavrıyla kanser hastası olan babasını kızdırmış.

BABASI DA OĞLUNA KIZGIN

Charles bir işkolik olarak tanınıyor ve kanser olmasına rağmen ve doktorların uyarılarına karşın hâlâ arı gibi çalışmaya devam ediyor. William ise kraliyet görevleri yerine karısı Kate’le vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Kralın yakın bir zaman sonra tacını ve tahtını devredeceği oğluna iyice tembelleşip amiyane tabiriyle “hanım köylü” olduğu için çok sinirli olduğu iddia ediliyor.