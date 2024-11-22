Ölümsüz aşıklar 27 yıl sonra dudak dudağa!

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Sinema tarihine geçen unutulmaz film Titanik 1997’de gösterime girdiğinde başrolünde oynayan iki oyuncusunu da dünya çapında tanınan birer yıldız yapmıştı.

GENCECİKKEN OYNADIKLARI FİLM İKİSİNİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

O günlerde çiçeği burnunda oyuncular olan ve adlarını pek kimselerin bilmediği Leonardo DiCaprio 23, Kate Winslet ise 24 yaşındaydı.

Tarihin en trajik gemi kazalarından birini, o yılların en ileri teknolojileriyle perdeye yansıtan film gösterime girdiğinde gelmiş geçmiş en pahalı film olarak kayıtlara geçti, rekoru da uzun süre kırılamadı.

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Filmde Titanik’in biri zengin bir de fakir iki yolcusunu canlandıran ve büyük bir aşk hikâyesini de perdeye taşıyan Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in hem isimleri yıllarca bu rolleriyle anıldı hem de elde ettikleri şöhretle kariyerleri hiç hayal bile edemeyecekleri bir noktaya ilerledi.

11 Oscar kazanarak büyük bir başarı kazanan Titanik Leo ve Kate’e Oscar getirmedi ancak ikilinin bu filmden sonra yer aldıkları her proje ses getirdi ve büyük başarı kazandı.

Hatta ikili Titanik’ten yıllar sonra, 2008’de “Hayallerin Peşinde” adlı filmde de birlikte oynadı.

KAMERA ÖNÜNDE BAŞLAYAN DOSTLUK YILLARLA BİRLİKTE PERÇİNLENDİ

Kamera önündeki yakınlıklarını gerçek hayatta sağlam bir dostluğa dönüştüren Leo ve Kate, birbirlerinin kariyerlerine büyük destek oldu, her fırsatta biri diğerini övdü…

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Bu unutulmaz filmin, unutulmaz ölümsüz aşıkları Titanik’ten tam 27 yıl sonra dün akşam yeniden bir araya geldi hatta sahneye çıkıp onları heyecanla izleyen hayranlarının önünde sarılıp öpüştü.

Leonardo DiCaprio, yakın dostu Kate Winslet’in son filmi Lee için düzenlenen özel gösterime katılarak ona destek oldu. Filmden sonraki panel için de sahneye çıkarak Winslet’i sahneye çağıran oydu.

İki arkadaş sahnede sohbet edip kucaklaşırken bir anda birbirlerini dudaklarından öpünce salondaki seyirciler çılgınca alkışlamaya başladı, elbette flaşlar patladı ve bu unutulmaz an sosyal medyadan defalarca paylaşıldı.

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"SANA HAYRANLIK DUYMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİM SEVGİLİ DOSTUM"

“Kate, sevgili dostum. Bu filmdeki çalışman dönüştürücü olmaktan başka bir şey değildi” diyen Leo, Kate Winslet’i sahneye “Hayran kalmaya devam ediyorum. Senin gücüne, dürüstlüğüne, yeteneğine ve yarattığın her bir projeye olan tutkuna hayranlık duymaya devam ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan, benim neslimin en büyük yeteneklerinden biri: Biricik Kate Winslet” sözleriyle çağırdı.

Winslet geçen yıl “Entertainment Tonight ‘ a verdiği demeçte DiCaprio ile sette “hemen, anında kaynaştıklarını” söylemiş ve rol arkadaşını “Uzun, sıska, koordinasyonsuz uzuvlardan oluşan bir karmaşaydı. Kendine karşı çok özgürdü ve gerçekten manyetik olan coşkulu bir enerjisi vardı” diye anlatmıştı.

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Kate Winslet o anda hissettiklerini yıllar sonra “Ve şöyle düşündüğümü hatırlıyorum, 'Oh, bu eğlenceli olacak. Kesinlikle iyi anlaşacağız demiştim. Ve gerçekten de öyle oldu. Gerçekten anlaştık. Leo benim en iyi dostlarımdan biri oldu” diyerek anlatmıştı.