Ölümden dönen yıldızın hamilelik şansı azalıyor: Ben istemez miydim anne olmak... Ama ya bebeğin de benim gibi hasta olursa

Bu ayrıntı bir noktaya kadar doğru... Peki ama ya hayatlarının bütün ayrıntıları gerçekten de yolunda mı? Her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?

Elbette değil. Çünkü onlar da kimi zaman çok ciddi sağlık sorunları yaşayıp ölümün kıyısına kadar gelebiliyorlar.

' YA BENİM KALITSAL HASTALIĞIM BEBEĞİMDE DE ÇIKARSA!'

Tıpkı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Emilia Clarke gibi... Milyonlarca kişiyi ekran başına bağlayan dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren 39 yaşındaki Clarke, yaşı 40'a merdiven dayamasına rağmen hala çocuk sahibi olmadı.

Bu durumu da merak konusu oluyor zaman zaman.

Elbette çocuk sahibi olmamak kişinin tercihiyle ilgili bir durum. Ama Clarke'nin durumu biraz farklı. Çünkü o, gün gelip de bir bebek dünyaya getirirse onun da kendi kalıtsal hastalığını taşıyabileceğinden korkuyor.

Clarke, konuk olduğu Dear Chelsea (Sevgili Chelsea) adlı podcast yayınında bu konudaki merakı gideren açıklamalar yaptı. Doğrusu sözleri de onu sevenlerin yüreğini burktu.

Emilia Clarke, doğuştan gelen ve kalıtsal olarak kendisine geçen bir damar zayıflığı olduğunu anlattı. Sonra da şunları söyledi: "Eğer bir bebeğim olursa onu hemen MR cihazına koymalarını, onda da benimki gibi bir rahatsızlığın olup olmadığını görmek isterim." Yıldız, doğacak bebeğinin de böylesine bir sağlık sorunuyla boğuşmasından tıpkı kendisi gibi ölümle burun buruna gelmesinden endişe ettiğini belirtti.





'TAMAMEN DÜZELECEK BİR SORUN DEĞİL'

Clarke, bu hastalığın tamamen iyileşmesi için yapılacak bir şey olmadığını da belirtti.

Genç oyuncu,belirli kuralları uyguladığını söyledi. Uyuşturucu kullanmadığını, tansiyonunu yükseltecek şeylerden uzak durduğunu, fazla çalışıp yorulmamaya dikkat ettiğini belirtti. Hemen ardından da şunları ekledi: "Ama özünde durumumu değiştirecek, iyileştirecek bir şey yok."

Emilia Clarke, damarlarının zayıf olmasına yol açan bu sorun yüzünden iki kez beyin anevrizması geçirdi. Ki ilkinde sadece 24 yaşındaydı. Kariyerinin başarı grafiği de daha yeni yeni yükseliyordu.

Clarke, Taht Oyunları'nın ilk sezonunun çekimi bittiğinde ilk beyin anevrizmasını geçirdi. Bu şoka spor salonunda yakalandığını anlattı genç yıldız... "Üç hafta hastanede kaldım. Ölmeyeceğim kesinleşinceye kadar da dizinin oynadığı HBO kanalına haber veremediler" dedi.

Oyuncu,, o haldeyken bile kendisine bağlı olan kabloları çekmeye çalıştığını ve "Benim işe gitmem gerek. Ne yapıyorsunuz?" diye bağırdığını anlattı.

BİR KEZ DAHA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bu ilk beyin anevrizmasının ardından Emilia Clarke, bu kez de afazi hastalığına yakalandı. Afazi, Bruce Willis ile daha yaygın olarak duyulan bir hastalık ve insanın bilişsel yeteneklerini köreltiyor. Clarke, o dönmede geçici bir süre hafıza sorunları yaşadı. Hatta kendi adını bile hatırlayamadığı oldu.

İlk anevrizmadan iki yıl sonra Emilia Clarke, ters giden bir cerrahi işlem sonucu ikinci anevrizmasını geçirdi. Söylediğine göre bu ikincisi daha büyük bir kanamaya neden oldu. Ameliyata alınan Clarke'nin başında büşü bir kesik açıldı.

Şimdi ise sağlığının yerinde olduğundan emin olmak için doktorlar oyuncuyu sıkı birg özetim altıra aldı.

Clarke "Şu anda iyi bir yerdeyim. Her yıl gerekli beyin taramalarını yapırıyorum" dedi. Söylediğine göre bu tür bir rahatsızlık geçirenlerin pek azı eski sağlığına kavuşup hayatını eskisi gibi sürdürebiliyor.

İşte Clarke da bu mutlu azınlıktan biri.





Clarke, endişesi yüzünden çocuk sahibi olamadı. Ama bir vaftiz oğlu var ve her fırsatta onunla birlikte vakit geçiriyor. Hatta o bebeği kollarında büyüttü.