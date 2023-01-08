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Ölümden dönen Sergen Deveci yürüteçle bahçede!

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#Sergen Deveci#Baş Belası#Kaza
Ölümden dönen Sergen Deveci yürüteçle bahçede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 18:16

Kasım ayında “Baş Belası” oyununun ekibiyle geçirdiği kazada ölümden dönen Sergen Deveci’den yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu, yürüteçle çekilen fotoğrafını yayınladı: “Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum.”

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Geçtiğimiz kasım ayında "Baş Belası" oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.

Ölümden dönen Sergen Deveci yürüteçle bahçede

YÜRÜTEÇLE YÜRÜYOR

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.

 

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#Sergen Deveci#Baş Belası#Kaza

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