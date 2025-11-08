Ölümden döndü ama hala uslanmadı... Ünlü oyuncuya şok suçlama: Kadınları tatlı sözlerle kandırıp sonra müstehcen fotoğraflarını gönderiyor

Haberin Devamı

Ama şimdi de iki yıl önce başına gelen kazayla üzdüğü hayranlarını hem çok şaşırttı hem de çok kızdırdı. Çünkü hakkında dudak uçuklatan iddialar var...

HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR VAR

Son birkaç gündür bu korkunç iddiayla gündemde olan oyuncu Jeremy Renner.

Ünlü oyuncu, 2023 yılında evinin önündeki karları temizlemeye çalışırken 6 tonluk kar küreme aracının altında kalmıştı. Aylar süren tedavilerin sonunda iyileşen Renner başına gelen kazayı "Kemiklerimin kırılma sesini duydum" diyerek anlatan Renner, şimdi korkunç iddiaların merkezinde.

İleri sürülenlere göre Renner, birden fazla kadına müstehcen fotoğraflarını ve videolarını cep telefonu mesajı olarak gönderdi. Aslına bakılırsa ileri sürülenlere göre bunu da yıllardır yapıyor.

54 yaşındaki Renner hakkında bu iddiada bulunan ilk isim, daha kısa bir süre önce romantik bir ilişki yaşadıkları öne sürülen yapımcı Yi Zhou oldu.

ÇİNLİ YAPIMCI YÜKSEK SESLE SUÇLAYAN İLK KİŞİ OLDU

Çinli yapımcı Renner'ın kendisine cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderdiğini ileri sürdü.

Jeremy Renner'ın da yer aldığı Chronicles of Disney adlı belgeselin yapımcısı olan 37 yaşındaki Zhou, oyuncunun bir keresinde sarhoş olduğunu ve kendisine saatlerce bağırdığını ileri sürdü.

Yapımcı olayı şöyle anlattı: "Belgeselin lojistiği hakkında konuşuyorduk. Sonra tek başına bir şişe alkollü içkiyi bitirdi. İki saat boyunca bağırıp durdu."

Anlattığına göre bunun üzerine Zhou, güvenliğinden endişe ettiği için kendini bir odaya kilitledi. O anları da "Tek kelime etmedim, çünkü çok öfkeliydi. Hayatımdan endişe ettim" sözleriyle anlattı.

Yapımcı, Jeremy Renner'ın kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini de ekledi.

Zhou "Geçtiğimiz aylarda güvenliğim için endişelenerek ve bana yaptıklarının yarattığı stresle yaşadım. Hiçbir kadın böyle bir duygusal ve fiziksel baskı altında çalışmamalı. Bu durum içindeyken kariyerini ve isminin saygınlığını korumak zorunda kalmamalı" dedi.

37 yaşındaki Yi Zhou, Jeremy Renner'ın "Uzun süredir hayatıma girme girmedi. Kısa sürmeyecek ilişkiye açığım" sözlerine inandığını söyledi. Hatta bir ara Instagram sayfasında Renner ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını da paylaştı.





Renner kendisine yönelik suçlamaları yalanları. Hiçbirinin gerçek olmadığını savundu.





'ONU UYARDIM AMA BENİ TEHDİT ETTİ'

Zhou, Jeremy Renner'ın kendisine ilk olarak mesajlar gönderdiğini sonra da müstehcen pozlarını bunlara eklediğini ileri sürdü.

Kısa bir dönem adının aşk söylentisine karıştığı Renner hakkında "Beni samimiyetine inandırdı. Uzun süredir yalnız olduğunu ve hemen bitmeyecek bir ilişkiye açık olduğunu anlattı. Ben ona inandım. Sevginin gücüne inandım" diye konuştu yapımcı Zhou.

Fakat yapımcının ileri sürdüğüne göre Jeremy Renner sonradan ona müstehcen görüntü ve mesajlar göndermeye başladı. Bunun üzerine Zhou, Renner'a "Bir kadın ve bir film yapımcısı olarak bana uygun şekilde davran" uyarısında bulundu.

Fakat Renner bu uyarıyı dikkate almadı. Yine Zhou'nun iddiasına göre onu Göçmenlik ve Gümrük Dairesi'ne hakkında şikayette bulunmakla tehdit etti. Bu durum da Zhou'yu çok sarstı ve korkuttu.

ESKİ KARISI DA ONU ÖLÜMLE TEHDİT ETMEKLE SUÇLAMIŞTI: Jeremy Renner ise bütün bu suçlamaları yalanlayarak hiçbirinin gerçek olmadığını savundu. Jeremy Renner, Sonni Pacheco ile evliydi. Bu evlilikten şu anda 12 yaşında olan Ava adında bir kızı bulunuyor. 2019 yılında eski karısı Pacneho da Jeremy Renner hakkında dava açmış onu madde bağımlılığı ve kendisini ateşli silahla öldürmeye teşebbüsle suçlamıştı.





'BUNU YILLARDIR YAPIYOR... ÇEKİCİ OLDUĞUNU SANIYOR'

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak " Jeremy bunu yıllardır yapıyor. Tanıştığı her yeni kadın aynı muameleyi görüyor. Önce flörtöz mesajlar atıyor. Ardından da bu tür görüntüler geliyor. Sanırım Jeremy bunun çekici olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Kaynaklara bakılırsa Jeremy Renner'ın bunu yıllardır yaptığı zaten yıllardır kulaktan kulağa yayılıyordu. Çinli yapımcı Yi Zhou sayesinde de ilk kez açık açık dile getirildi.

Jeremy Renner iki yıl önce kar küreme aracının altında kalıp ölümün kıyısından dönmüştü. Renner, aylar süren tedavilerin sonucunda sağlığına kavuştu.