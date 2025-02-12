Ölüm, sevgili karısını elinden almıştı... Ünlü oyuncunun yüzünü çocukları güldürüyor... Tebrikler, aşkımdan yadigar kızım!

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Tıpkı ünlü oyuncunun başına geldiği gibi...

Büyük aşkı, üç çocuğunun annesi daha genç yaşta ellerinden kayıp gitti. Ondan önce de birlikte yine büyük bir acıyı birlikte göğüslemişler, biricik oğullarını toprağa vermişlerdi.

Bu acıların üzerinden yıllar geçti, zaman akıp gitti... Ünlü oyuncu da "Başkasını seversem ona ihanet etmiş olurum" dediği karısının anısını evlatlarında yaşatmak için elinden geleni yaptı.

Bütün bunların karşılığını da alıyor usul usul. Kaybettiği karısından kendisine yadigar kalan iki çocuğundan biri olan kızı bir kez daha yüzünü güldürüp onu gururlandırdı.

BÜYÜK AŞKININ ÜÇ MEYVESİNDEN BİRİ

Bu öykünün kahramanı Hollywood'un ünlü yıldızı John Travolta...

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29 yıllık karısı Kelly Preston'ı 2020 yılında kansere kurban veren Travolta, bu büyük acının ardından hayatını iki çocuğu Ella ve Benjamin'e adadı...

Aslında Travolta ile Preston'ın bir erkek evladı daha vardı. Jett, 2009 yılında henüz 16 yaşındayken hayata veda etti.

O büyük acıyı Travolta ile Preston birlikte göğüsledi. O arada küçük oğulları Benjamin dünyaya geldi.

Ama Kelly Preston'ın ömrü geride kalan iki çocuğunun büyüdüğünü görmeye yetmedi.

HAYATTA KALAN İKİ ÇOCUĞU ONUN HER ŞEYİ

Onun hayata vedasının ardından Travolta'nın her şeyi çocukları 24 yaşındaki kızı Ella Bleu ile 14 yaşındaki oğlu Benjamin oldu.

Karısının ölümünden sonra hayatına kimseyi almayan John Travolta'nın yüzü son günlerde bir başka gülüyor.

Kızı Ella da kendisi ve eşi gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı. Birçok ünlü çocuğundan daha sakin bir hayat sürdüren Ella Travolta, bir yandan da usul usul şarkıcılık ve modellik yapıyor.

Genç kız, modellik kariyerinde önemli bir basamak daha çıktı. Hunger dergisi için objektif karşısına geçti ve ilk kapak pozunu verdi.

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'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

70 yaşındaki Travolta da kızının bu kariyer adımını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Takipçilerinin bu konuda dikkatini çeken Travolta kızına da "Seninle çok büyük gurur duyuyorum" diye seslendi.

Geçmişte Grease, Saturday Night Fever, Pulp Fiction gibi filmlerle hafızalara kazınan John Travolta, müzik dünyasına adım atan kızı Ella Bleu ile birlikte çalışıyor.

Bu da baba- kızı birbirlerine her zamankinden daha fazla yaklaştırdı.

Zaten Ella'nın müziğe yönelmesinde de ailesinin etkisi büyük. Genç kız bir röportajında anne ve babasıyla ailece dans edip şarkı söyleyerek büyüdüğünü anlatmıştı.

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FİLM SETİNDE TANIŞTIĞI KARISINI ERKEN KAYBETTİ

John Travolta, Holllwood'un hem en büyük aşklarından hem de en büyük trajedilerinden birinin kahramanı.

Kaybettiği karısı Kelly Preston ile 1989 yılında birlikte rol aldıkları The Experts adlı filmin setinde tanıştı Travolta. Aralarında doğan aşkı da 1991 yılında evlilikle taçlandırdılar. Çift, hayatlarını Paris'te birleştirdi.

Ünlü çiftin Jett adlı oğlu 2009 yılında henüz 16 yaşındayken gittikleri bir tatilde geçirdiği sara nöbetinin ardından hayata veda etmişti.

BİR DAHA KİMSEYİ SEVEMEDİ: BU KELLY'YE İHANET OLUR

Çift sonra küçük oğulları Benjamin'i kucaklarına aldı. Ama Kelly Preston'ın ömrü onu büyütmeye vefa etmedi. Meme kanseriyle sessizce mücadele eden Preston 2009 yılında hayata veda etti.

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John Travolta karısının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Preston'ın ölümünden sonra Travolta hayatına kimseyi almadı. Arkadaşları ünlü oyuncuyu hayatını biriyle paylaşması konusunda ikna etmeyi bir türlü başaramadı.

Hatta onların anlattığına göre Travolta hala Preston ile evli olduğunu düşünüyor. Başkasıyla birlikte olduğunda ona ihanet edeceğini düşünüyor.