İddialar doğru çıktı: Ünlü oyuncunun anne ve babası aynı gece donarak ölmüş

SERTİFİKAYA GÖRE DONARAK ÖLDÜLER

Rol aldığı Walking Dead adlı yapım ile yıldızını parlatan oyuncu ve şarkı sözü yazarı Alicia Witt'in 87 yaşındaki babası Robert ile 75 yaşındaki annesi Diane'in cansız bedenleri geçen yılın aralık ayında yaşadıkları evde bulunmuştu. Çiftin evinin bakımsız ve ısıtma sisteminin de bozuk olduğu belirtilmiş ve Witt çiftinin büyük olasılıkla hipotermiden öldüğü ileri sürülmüştü. The Telegram and Gazette'nin haberine göre, çeşitli sağlık sorunları da bulunan Witt çiftinin ölüm sertifikalarına her ikisinin de "aşırı soğuk nedeniyle oluşan olası kardiyak ritm bozukluğundan" öldüğü yazıldı. ABD basını çiftin donarak hayata veda ettiğini vurguladı.

ÖLÜM TARİHLERİ SERTİFİKADA 20 ARALIK 2021 OLARAK YER ALDI

46 yaşındaki Alicia Witt'in anne ve babası, Robert ve Diane Witt, Massachusetts'te yeteri kadar bakımlı olmayan bir evde yaşıyordu. Trajik bir şekilde hayata veda eden çift ile ilgili resmi belgelerde de ölüm tarihleri 20 Aralık 2021 olarak belirtildi.

BİRİNİN ÜZERİNDE PALTOSU VARDI

Alicia Witt'in anne ve babası Diane ile Robert'ın cansız bedenlerinin evlerinde bulunmasından sonra çiftle ilgili trajik ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede çiftte herhangi bir darp izine ya da karbonmonoksitle zehirlenme belirtisine rastlanmamıştı. Sadece evin ısıtma sisteminin bozuk olduğu ve çiftin portatif bir ısıtıcıyla ısınmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Polis, hangisi olduğunu açıklamadı ancak Witt çiftinden birinin öldüğü sırada üzerinde paltosu olduğu belirtildi.

Witt çiftinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen hipotermi vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına geliyor. Vücudun, uzun süre üretebileceğinden daha fazla ısı kaybetmesi sonucu oluşur. Uzun süre soğuk havada kalmak hipotermi nedeni olabilir. Eğer gerekli müdahale edilemezse kalp yetersizliği, ritm bozukluğu, hatta ani kalp durmasına neden olabilir. Hipotermi nedenlerine gelirsek.... Düşük ortam sıcaklığı, soğuk havada uzun süre hareketsiz kalma, soğuk suya düşmek hipotermiye neden olan etkenler arasında sayılabilir.

KOMŞULARINI GERİ ÇEVİRMİŞLER

87 yaşındaki Robert Witt ile 75 yaşındaki Diane Witt'in bir komşusu, çiftin çok nadir dışarı çıktıklarını ve bir süredir bir hastalıkları olabileceğini ileri sürdü. Aynı komşu bahçe işleri konusunda çifte yardım teklif ettiklerini ancak Witt çiftinin bu öneriyi geri çevirdiğini de ekledi.

Diane ve Robert Witt'in cansız bedenlerinin bulunduğu ve resmi belgelerde ölüm tarihi olarak belirtilen 20 Aralık'tan bir gün önce yaşadıkları Massachusetts, Worchester'da hava sıcaklığının eksi dört derece olduğu belirtildi. Diane Witt, Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu. Robert Witt ise kanser tedavisi görmüştü.

UZUN SAÇLARIYLA REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Alicia Witt'in annesi Diane Witt, eski bir lise öğretmeniydi. Bunun yanı sıra 1989 ile 1996 arasında dünyanın en uzun saçlarına sahip kişisi olarak da Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti. Babası Robert Witt de bir öğretmen ve aynı zamanda fotoğrafçıydı. Alicia Witt, anne ve babasının onlarca yıldır yaşadığı Worcester, Massachusetts'ta 1975 yılında dünyaya geldi. Annesi Diane ve babası Robert öğretmendi. Robert Witt aynı zamanda amatör bir fotoğrafçı olarak da tanınıyordu. Annesi Diane ise 1989 ile 1996 arasında dünyanın en uzun saçlı kadını olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'da girmişti. Çiftin Alicia dışında Ian adında bir de oğlu bulunuyor.

'ANNE VE BABAM BENİM DEĞİŞTİREMEYECEĞİM SEÇİMLER YAPTI'

Alicia Witt'i şoke eden bu ölümün ardından çiftin, ekonomik durumlarının çok kötü olduğu bu yüzden de eve gerekli bakımı yaptıramadıkları ileri sürüldü. Oyuncu Alicia Witt'in de ailesiyle ilgilenmediği iddialar arasındaydı. Witt, bütün bu iddialara Facebook sayfası üzerinden yanıt verdi. Witt, anne ve babasına, onların izin verdiği ölçüde elinden gelen yardımı yaptığını yazdı.

Witt açıklamasında "Anne ve babam beş parasız değildi. Şiddetli şekilde inatçı, orijinal ruhlardı. Ve bazı seçimler yaptılar. Benim vazgeçiremeyeceğim seçimler..."

'TELEFONDA DEDEKTİFLERİN SESİNİ DUYUNCA...'

Alicia Witt, Facebook sayfasında yer verdiği uzun paylaşımına "Hala bunların gerçek olduğuna inanamadığını" söyleyerek başladı. Anne ve babasından Haber almaya çalışıp onlara ulaşamadığında hissettiği büyük korkunun üzerinden bir ay geçtiğini anlattı Witt. Telefon elinde, dua ederek anne ve babasının kendisini aramalarını beklediğini anlattı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Hattın karşı tarafında dedektiflerin sesini duyduğumda onların artık "gittiğini" ve bir daha seslerini duyamayacağımı anladım. Hayatımın geri kalanına onları bir rüzgar esintisinde, bir şarkıda, bir rüyada bularak başlıyorum."

'BEŞ PARASIZ' DEĞİLLERDİ

Alicia Witt, bundan sonra da anne ve babasının "beş parasız" olduğu, kendisinin de onlara yardım etmediği yolundaki eleştirilere yanıt verdi. Anne ve babasının özel hayatlarının gizliliğine büyük önem verdiğini hatırlatan oyuncu, onların sıkı sıkıya bağlı olduğu bu kurala bir kerelik karşı geleceğini de belirtti.

'BÜTÜN YARDIM TEKLİFLERİMİ GERİ ÇEVİRDİLER'

Yaklaşık 10 yıl boyunca anne ve babasının evine girmesine izin verilmediğini anlatan Alicia Witt, "Evin onarımı için bir şeyler yapmayı teklif ettiğim her seferinde beni geri çevirdiler. Ağladım, yalvardım, onlara yardım etmeme izin vermeleri için ikna etmeye çalıştım. Ama her seferinde bana kızdılar, onlara yapmaları gerekeni söyleme hakkım olmadığını belirttiler." Witt, kendi adına elinden geleni yaptığını, bu konuda bir eksiği bulunmadığını belirtti.

'ANNEM VE BABAM ÇOK İNATÇIYDI'

Alicia Witt'in Facebook paylaşımında şu satırlar da yer alıyor: " Benim anne ve babam çok inatçı, orijinal ruhlardı. Kendi seçimlerini yaptılar, bunlar benim onlarla konuşabileceğim seçimler değildi. Onlara elimden gelen her şekilde ve onların bana izin verdiği ölçüde yardımcı oldum." Alicia Witt, çok bağımsız ve yetenekli iki insanı yasal olarak kontrol altına almak dışında başka hiçbir seçeneği kalmadığının altını çizdi. Sözün burasında annesi Diane ve babası Robert'ın "her şeyi kendi yöntemleriyle yapma konusunda kararlı ve birbirlerine bağlı, bölünmez bir güç olduğunu vurguladı.

'ASLA ANLAMAYACAĞIM'

Kalbinin kırık olduğunu vurgulayan Alicia Witt, anne ve babasının evlerindeki ısıtma sisteminde sorun olduğunu bilmediğini anlattı ve "Bu konuda bana neden bir şey söylememeyi seçtiklerini, neden onlara yardım etmeme izin vermediklerini asla anlayamayacağım" diye yazdı.

Witt elinde kristal bir küresi olsaydı ve gelecekte anne-babasının bu şekilde öleceğini görüp bunu onlara söyleseydi de yine aynı şeyleri yapacaklarını ekledi.

ONLAR BENİ ÇOK SEVDİ, BEN ONLARI ÇOK SEVDİM

Anne ve babasıyla yaptıkları son görüşmede birbirlerine söyledikleri son sözlerin "seni seviyorum" olduğunu hatırlatan Witt "Bu kısım en basiti, asla şüpheye yer yok. Onlar beni çok sevdi, ben onları çok sevdim" satırlarıyla paylaşımını bitirdi.

DAVID LYNCH KEŞFETTİ

Alicia Witt, bir çocuk oyuncu olarak ilk kez 1984 yılında Dune adlı filmle dikkat çekti. Kızıl saçları ve küçük yaşta sahip olduğu oyunculuk yeteneğiyle onu ilk fark eden ise ünlü yönetmen David Lynch oldu. Alicia Witt aynı zamanda bir piyanist, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olarak da biliniyor.