Ölüm önce oğlunu sonra karısını elinden aldı... Beş yılını yas tutarak geçirdi: Yaralı yüreğini aşka yeniden açıyor

19 yıl boyunca evli kaldığı, ona üç tane güzel çocuk veren karısını ebedi yolculuğuna uğurladıktan sonra onun yerine kimseyi koyamadı bu ünlü... Bunu da açık açık söyledi zaten.

Çünkü gerçekten de o kadar kolay değildi... Genç yaşında, çocuklarına doyamadan hayata veda eden karısıyla birlikte hayattaki en büyük acıyı, evlat acısını birlikte göğüslemişlerdi... Yaralarını birlikte sardılar ama karısının da "gidişiyle" kalbinde yeni ve büyük bir yara açıldı bu ünlünün...

Ölen karısının yerine kimseyi sevemeyeceğini söylese de onun kaybından beş yıl sonra bu ünlünün kalbi yine hızlı çarpmaya başladı söylentilere göre... Çünkü gönlü usul usul eskiden beri tanıdığı bir başka ünlüye kaymaya başladı.

ÖNCE GENCECİK OĞLU GİTTİ ELİNDEN SONRA BÜYÜK AŞKI KARISI

Bu dokunaklı hikayenin kahramanı John Travolta...

Grease, Saturday Night Fever, Pulp Fiction gibi filmlerle hafızalarda yer eden 71 yaşındaki Travolta, 2020 yılında büyük aşkı, karısı Kelly Preston'ı meme kanserine kurban verdi.

Onun öncesinde henüz 16 yaşında olan büyük oğulları Jett'i, üstelik bir aile tatilinde kaybeden Travolta, hayattan iki büyük darbe yedi bir başka deyişle. Önce gencecik evladını sonra da karısını toprağa verdi.

Bu iki büyük trajedinin ardından elinde iki çocuğu, 25 yaşındaki Ella Bleu ile 14 yaşındaki Benjamin kaldı... Onların sayesinde hayata tutunan Travolta, bir yandan da kalbinin kapılarını aşka bir daha kolay kolay açamayacağının sinyallerini verdi.

Karısı öldüğünden beri Travolta kızı Ella ve oğlu Benjamin sayesinde hayata tutunuyor.





Travolta ile Preston'ın ilk göz ağrıları Jett, 16 yaşında bir aile tatilinde hayata veda etti.

ÖLEN KARISINA İHANET ETMEK İSTEMEDİ

Kelly Preston artık hayatta olmamasına rağmen onu hala sevdiğini, başkasıyla birlikte olursa sanki ona ihanet etmiş gibi hissedeceğini söyledi.

Ama Travolta'nın cephesinden gelen yeni haberlere bakılırsa ünlü yıldız usul usul hayata dönmeye ve "bebek adımlarıyla da olsa" bir meslektaşıyla yakınlaşmaya başladı.

İleri sürülenlere göre Travolta'nın yakınlaştığı bu ünlü de yine Hollywood'un yıldızlarından Kim Basinger.

Alec Baldwin ile olaylı bir şekilde sona eren bir evlilik yapan Basinger, Ireland adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi oldu. Baldwin'den boşandıktan sonra da hayatını bir tür inzivada geçirmeye başladı.

Kızı Ireland ve torunu dışında kimseyle çok fazla görüntülenmedi. Şimdi son söylentilere bakılırsa John Travolta ile Kim Basinger arasında sürpriz bir yakınlaşma yaşanmaya başladı.

BİRBİRLERİNİ YILLARDIR TANIYORLAR

Her ikisi de bu konuda ser verip sır vermiyor elbette. Ama Travolta ile Basinger'ın iletişimini bilenler aslında ikisinin birbirlerine ne kadar da uygun olduğunu belirtiyor.

Söylenenlere göre aslında John Travolta, Kim Basinger'a eskiden beri büyük bir hayranlık duyuyor. Hatta bu konuda konuşan bir kaynak daha da ileri girip "Kim, John'ı daha ilk gördüğünde bile büyülemişti" dedi.

Yine kaynaklara bakılırsa Kim Basinger; John Travolta'nın karısı Kelly Preston'ı kaybetmesinden sonra onu sık sık arayıp halini hatırını sordu.

John Travolta'nın, kalbinin kapılarını yeniden aşka açması konusunda dostları da heyecana kapılmış durumda.

Basinger, Alec Baldwin ile evlenip Ireland adlı bir kız çocuk annesi olmuştu. Çiftin boşanması ise gayet olaylıydı.





Mickey Rourke ile oynadığı Dokuz Buçuk Hafta ile hafızalara kazınan Basinger, bir dönemin en güzel kadın yıldızlarından biriydi.

DOSTLARI ARTIK YASTAN ÇIKMASINI GELİYOR

Karısını kaybetmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra yıldızın, Kim Basinger ile yakınlaşması, flört dünyasına yumuşak bir geçiş yapması konusunda ellerinden geleni esirgemiyorlar.

Travolta'ya yakın bir kaynak "John, Kelly'yi kaybetmesinin yasını tuttuktan sonra artık yeniden başlamaya hazır görünüyor. Karısını kaybettikten sonra dikkatini çeken kimse olmadığını söylüyordu. Ama artık bu durum değişiyor" diye konuştu.

Söylenenlere göre arkadaşları elbette John Travolta'nın bu büyük kaybından sonra tuttuğu yasa saygı duyuyor. Ama onun hayatının geri kalanını yalnız geçirmesine de gönülleri razı değil.

Bu yüzden de usul usul da olsa 71 yaşındaki Kim Basinger ile yakınlaşmasına yardımcı olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırlar.