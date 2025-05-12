Ünlü aile göz göre göre darmadağın oldu... Baba yüreğine bu kadar fazla geldi: 'Ölüm döşeğine mi yatayım oğlum'

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Biri yeşil sahaların diğeri müzik dünyasının yıldızıydı...Kısaca özetlemek gerekirse kader onları bir araya getirdi ve aşka düştüler... Sonra da evlenip yuvalarını kurdular...

Üç erkek çocuğun ardından çok istedikleri kızları da dünyaya geldi... Aile tamamlandı.

Her ikisi de kendilerine şöhreti getiren mesleklerinden emekli olup farklı alanlara yöneldiler... David bir futbol takımının patronu oldu, Victoria da moda dünyasına tasarımcı olarak adım attı.

Ünlü çift, yine de gösteri dünyasının spot ışıkları altından uzaklaşmadı. Soyadları bir marka haline dönüştü. Gerçekten de dudak uçuklatan bir servetin sahibi oldular..

Dört çocukları, göz kamaştıran hayatlarıyla dünyanın gözü önünde "ihanetin bile yıkamadığı başarılı evlilik ve mutlu aile" abidesi olarak yaşayıp gidiyordu Victoria ve David Beckham.

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SORUNLAR DÜĞÜNDEN ÖNCE BAŞLADI

Ta ki büyük oğulları Brooklyn, 2022 yılında ABD'li bir milyarderin kızı Nicola Peltz ile evleninceye kadar...

Daha düğün biter bitmez gelin Nicola ile kaynana Victoria arasında gerilim yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü... Aslına bakılırsa sorunlar daha düğünden önce başlamıştı.

Müzik dünyasından sonra modaya geçen Victoria, Nicola'ya gelinliğini dikmek için söz vermişti... Ama sonuç olarak bu sözünü tutmadı ve Nicola da ünlü bir moda markasından gelinliğini seçmek zorunda kaldı..

EVLENDİKTEN SONRA AİLESİNDEN UZAKLAŞTI

Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Ünlü çiftin büyük oğlu Brooklyn evlendikten sonra kendilerinden uzaklaştı ve karısını ailesiyle yakınlaştı.

Bu süreçte de "Karımın mutluluğu benim için her şeyden önemli" diyerek bir anlamda ailesine meydan okudu.

Geçen zaman içinde Beckham çifti ile oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola'nın arası düzelse de aslında tam olarak öyle olmadığı kısa süre önce ortaya çıktı.

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David Beckham, 50'nci yaşına boynu bükük kalbi kırık girdi bu yüzden. Haftalar süren kutlamalarda tüm ailesi yanındaydı ama ilk göz ağrısı Brooklyn ile gelini Nicola yoktu.

Artık Brooklyn ile ailesi arasındaki bağlar iyice kopmuştu... En azından şimdilik!

YÜZÜ GÜLDÜ AMA 50 YAŞINA BOYNU BÜKÜK KALBİ KIRIK GİRDİ

Konuşulanlara göre bu gerginlikte bu kez Romeo Beckham'n sevgilisi Kim Trunbull'un (soldan ikinci) parmağı var. Çünkü Kim, geçmişte Brooklyn ile bir romantik ilişki yaşamıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra bu kez de kardeşi Romeo ile birlikte olmaya başladı.

Bu durum da iki kardeşin arasını açtı. Diğer yandan her zaman çocuklarının mutluluğunu isteyen Victoria ile David ise bu gelişmeye ses çıkarmadı.

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Hatta büyük oğullarının eski, ortanca oğullarının yeni sevgilisi Kim Thurnbull, David'in yeni yaşı kutlanırken çekilen bütün aile pozlarında yerini aldı.

SORUN KOLAY AŞILACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR

Görünüşe göre Victoria ve David'in büyük oğulları ile aralarındaki gerelim öyle gelinlik krizi gibi kolay aşılacak türden değil.

Bütün bu yaşananlar Brooklyn ile kardeşi Romeo arasında inatlaşmaya dönüşmüş olsa bile Victoria ve David için dayanılmaz bir üzüntü kaynağı.

Özellikle de David için. Çünkü onun da geçmişte babasıyla benzer bir durum yaşamışlığı var.

2005 ile 2007 arasında babası Ted ile konuşmayan David, onun hayatını tehdit eden kalbiyle ilgili bir sorun yaşamasından sonra yakınlaşmıştı.

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Küs olan baba ile oğlu yeniden bir araya getiren kötü bir hastalık olmuştu başka bir deyişle.

TARİH KENDİNİ TEKRARLAR DİYE KORKUYOR

İşte tam da bu yüzden David, tarihin kendisini tekrarlamasından çok korkuyor. Kendisinin bir oğul olarak babasıyla yaşadıklarını bu kez bir baba olarak oğlu Brooklyn ile yaşamaktan korkuyor David.

İşte tam da bu yüzden Anneler Günü için yaptığı sosyal medya paylaşımında 26 yaşındaki büyük oğlu Brooklyn' i bir kenara atmadı. Hatta ona zeytin dalı bile uzattı.

David Beckham, karısının bu özel gününü kutlamak için Victoria'nın küçük kızları Harper Seven dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı...

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O karede Victoria, kucağında bebek Harper'ı tutuyor. Hemer sağ yanında büyük oğlu Brooklyn, diğer yanında ise küçük oğulları Romeo ve Cruz var.

David, bu eski fotoğrafa "Anneler Günü'n kutlu olsun en iyi anne" notunu yazdı. Sonra da ABD'deki arkadaşlarının Anneler Günü'nu kutladı.

Bu arada İngiltere'de bu özel günün daha önce kutlandığını hatırlatalım.

David, Anneler Günü paylaşımında Brooklyn'i de dışlamadı. Onun da bulunduğu eski bir fotoğrafa yer verdi.





VICTORIA HEM ÜZGÜN HEM KIZGIN

Belli ki oğlu Brooklyn'e epey kızgın olan Victoria ise Romeo ile sevgilisi Kim'in kendisine gönderdiği çiçeklerin fotoğrafını paylaşmakla yetindi.

David ise her ne kadar ailede gerilim yaratsa da oğlu Brooklyn'i bir anda bir kenara atamadı… Baba yüreği bu kadarına izin vermedi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "David ve tüm aile Brooklyn'i sonsuza kadar "kayıp" kalmasından endişe ediyor" dedi.

Bu "kayıp" kelimesi ise David ile babasının yaşardığı o küslük dönemini tanımlıyor aslında.

EN BÜYÜK KABUS

Ted o sırada oğlu David'in sonsuza kadar kendisiyle konuşmayacağını düşünmüştü. Bu yüzden de kalbi çok kırılmıştı. Aralarındaki bu yüksek gerilim de yıllar boyunca aile için büyük üzüntü kaynağı oldu.

Söylenenlere göre Victoria ve David oğulları Brooklyn ile benzer durumlar yaşamaktan korkuyor. Hatta Victoria'nın bu aile gerilimi yüzünden uykusuz geceler geçirdiği bile konuşulanlar arasında.

Yine The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Bu Victoria'nın en büyük kabusu. Çocuklarından birini kaybetme düşüncesi onun uykusuz geceler geçirmesine neden oluyor" diye anlattı.

David, 50 yaş gibi hayatının dönüm noktalarından birini kutlarken iki küçük oğlu yanındaydı... Ama ilk göz ağrısı Brooklyn yoktu.