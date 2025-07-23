Ã–lÃ¼m, yedi yÄ±l arayla Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n iki evladÄ±nÄ± da elinden aldÄ±... AcÄ±, benim hayatÄ±m oldu... Ben yaÅŸlandÄ±kÃ§a Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±

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Elbette yaÅŸamaya devam eder ama iÃ§inde de o yitip giden evladÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± hep taÅŸÄ±r. Her nefes alÄ±p verdiÄŸinde en derininden hisseder. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde de bu acÄ±yla yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenir...

EÄŸer insan bir sanatÃ§Ä±, ÅŸairane ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri yazan ve bunlara sesiyle hayat veren bir mÃ¼zisyense bu acÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kabilme ÅŸekli biraz daha farklÄ± olabilir.

67 YILLIK Ã–MRÃœNE Ä°KÄ° EVLAT ACISI SIÄžDIRDI

TÄ±pkÄ± yÄ±llarÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Nick Cave'e olduÄŸu gibi... Ãœstelik o 67 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ne bir deÄŸil tam iki evlat acÄ±sÄ± sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±... Ã–lÃ¼m, sadece 7 yÄ±l arayla iki evladÄ±nÄ± da elinden Ã§ekip aldÄ±.

Elbette o da evlat kaybeden her anne ve baba gibi aradan ne kadar zaman geÃ§erse geÃ§sin acÄ±sÄ±nÄ± dindirebilmiÅŸ deÄŸil...

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Yine de bununla baÅŸa Ã§Ä±kabilmenin, hayatÄ±na eksik de olsa devam edebilmenin yolunu bulmuÅŸ. Bir baÅŸka deyiÅŸle kendini acÄ±ya teslim etmiÅŸ ve hem acÄ±nÄ±n zaman iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini, hem de kendisini nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini deneyimlemiÅŸ.

Ä°KÄ° OÄžLU 7 YIL ARAYLA Ã–LDÃœ... BÄ°RÄ° 15, DÄ°ÄžERÄ° 31 YAÅžINDAYDI

AvustralyalÄ± sanatÃ§Ä± Nick Cave, bundan 10 yÄ±l Ã¶nce oÄŸlu Arthur'u hayatÄ±nÄ±n baharÄ±nda, daha 15 YaÅŸÄ±nda kaybetti.

Arthur, Ä°ngiltere, Brighton'daki bir uÃ§urumdan, bÃ¶lgedeki Ovingdean Gap adlÄ± Ã¼st geÃ§ide dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Kaderin garip bir cilvesi sonucu Cave'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek evlat acÄ±sÄ± bu deÄŸildi. Arthur'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yedi yÄ±l sonra kalbine aynÄ± acÄ± bÄ±Ã§ak bir kez daha saplandÄ±. Bukez de diÄŸer oÄŸlu Jethro Lazenby 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda 31 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶ldÃ¼.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen, Red Hand Files adlÄ± internet sitesinde bu konuda kendisine yÃ¶neltilen sorularÄ± yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tladÄ±.Â

Cave'in Carlos adlÄ± hayranÄ± ona oÄŸlu Arthur'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 10 yÄ±l geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatarak "Siz ve eÅŸiniz Susie bu geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde ne Ã¶ÄŸrendiniz?" diye sordu. Emma adlÄ± bir baÅŸka hayranÄ± da "AcÄ± sonsuza kadar mÄ± sÃ¼rÃ¼yor?" sorusunu yÃ¶neltti.

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Bunun Ã¼zerine Cave de onlara yanÄ±t verdi.

Â Cave acÄ±sÄ±nÄ±n kendisini ve karÄ±sÄ± Susie'yi nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "AslÄ±nda hepimizin Ã¶leceÄŸini. Hepimiz kendimize Ã¶zgÃ¼ olabiliriz ama acÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±m. GeÃ§en zamanh iÃ§inde Susie ve ben, dÃ¼nyanÄ±n kayÄ±tsÄ±z veya zalim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine deÄŸerli ve sevgi dolu, hatta gÃ¼zel olduÄŸunu ve sÃ¼rekli iyiliÄŸe doÄŸru eÄŸildiÄŸini anladÄ±k."Â

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'ACI, YAÅžLA BÄ°RLÄ°KTE Ã‡Ä°Ã‡EK AÃ‡IYOR SANKÄ°'

"AcÄ± kalÄ±yor... Ama acÄ±nÄ±n zaman iÃ§inde evrim geÃ§irdiÄŸini, deÄŸiÅŸtiÄŸini fark ettim. AcÄ±, yaÅŸla birlikte Ã§iÃ§ek aÃ§ar sanki... Bunu daha az bir kiÅŸisel haKaret, daha az bir ihanet olarak gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.. AcÄ±ya teslim olmayÄ± Ã¶ÄŸrendikÃ§e daha Ã§ok varoluÅŸun ÅŸiirsel bir niteliÄŸi haline gelir" diye yazdÄ±.

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Bir sanatÃ§Ä± olarak, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±nÄ±n kendisini nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ÅŸu cÃ¼mlelerle ifade etti Cave: ""Ã–lÃ¼mÃ¼n dayanÄ±lmaz adaletsizliÄŸiyle yÃ¼zleÅŸtiÄŸimizde, dayanÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼nen ÅŸeyin sonunda hiÃ§ de dayanÄ±lmaz olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Keder daha zengin, daha derin ve daha dokulu hale gelir. Daha ilginÃ§, daha yaratÄ±cÄ± ve daha gÃ¼zel hissettirir."

Nick Cave, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±nÄ±n "ortak insanlÄ±k hikayesinin bir parÃ§asÄ±" olduÄŸunu da belirtti. ArdÄ± ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iki evlat acÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendini TanrÄ±'ya daha yakÄ±n hissettiÄŸini de dile getirdi.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re acÄ± ve keder onun yaÅŸam biÃ§iminin doÄŸal bir parÃ§asÄ± haline geldi.

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Arthur., 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere, Brighton'da bir uÃ§urumdan dÃ¼ÅŸerek beyin hasarÄ± aldÄ±. Sonra da hayata tutunamadÄ±. O sÄ±rada 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.





Jethro ise 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. O da daha 31 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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Nick Cave ile eÅŸi Susie'nin 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶len oÄŸullarÄ± Arthur'un bir de ikizi var. Earl, ÅŸu anda 25 yaÅŸÄ±nda ve hayatta. Eski karÄ±sÄ± Viviane Carneiro'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Luke ise 34 yaÅŸÄ±nda. Bir baÅŸka deyiÅŸle Cave'in dÃ¶rt oÄŸlundan ikisini Ã¶lÃ¼m elinden aldÄ±. Geride iki oÄŸlu kaldÄ±.