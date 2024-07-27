Ã–lmeden Ã¶nce son kez bile olsa demiÅŸti... BÃ¼yÃ¼k hasret bitti... O ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yledi, hayranlarÄ± hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±

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Ä°ÅŸte bunlardan biri olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Celine Dion, Paris 2024 Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gecesine damgasÄ±nÄ± vurdu.

YÄ±llardÄ±r kesin bir tedavisi bulunmayan KatÄ± KiÅŸi Sendromu adlÄ± hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden Dion, sonunda hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdi ve Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi.

56 yaÅŸÄ±ndaki Dion, bu ÅŸekilde tam 4 yÄ±l aradan sonra ilk kez sahneye de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

HASTALIÄžINI YILLARCA KAMUOYUNDAN GÄ°ZLEDÄ°Â

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aslÄ±nda baÅŸÄ±na gelenleri 2022 yÄ±lÄ±nda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. Ama sonradan, hastalÄ±kla mÃ¼cadelesini konu alan I Am: Celine Dion adlÄ± belgeselde katÄ± kiÅŸi sendromu'na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±llar Ã¶nce Ã¶ÄŸrendiÄŸini, bunu kamuoyundan gizlediÄŸini de itiraf etti.

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Celine Dion'un Paris Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir haftadÄ±r konuÅŸuluyordu. Her ne kadar bu sÃ¼rpriz gizli tutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lsa da gÃ¼nler Ã¶nceden bilgi dÄ±ÅŸarÄ± sÄ±zdÄ±.

Yine de hayranlarÄ± son ana kadar bir terslik olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p nefeslerini tutarak onun sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± anÄ± bekledi. Sonunda hem Dion'un hem de yÄ±llardÄ±r ona hasret kalan hayranlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k buluÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

BEYAZLAR Ä°Ã‡Ä°NDE SAHNEYE Ã‡IKTIÂ

Ã‡ok Ã¶zlediÄŸi sahneye yeniden kavuÅŸan Dion, Eiffel Kulesi'nin tepe noktasÄ±ndan hayranlarÄ±yla buluÅŸtu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± o Ã¶zel gece iÃ§in Ã¼zeri parlak simlerle sÃ¼slÃ¼ aÃ§Ä±k renk bir elbise tercih etti.

Dior imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan elbisesinin iÃ§inde eline mikrofonu aldÄ± ve Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Edit Piaf'Ä±n Hymne a l'amour (AÅŸka Ã–vgÃ¼) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi.

AslÄ±nda bu unutulmaz ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zleri bir anlamda Celine Dion'un mesleÄŸine duyduÄŸu aÅŸkÄ±n ve hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± verdiÄŸi savaÅŸÄ±n da bir sembolÃ¼ gibiydi...

"Mavi gÃ¶k Ã¼zerimize yÄ±kÄ±labilir/ Ve orada yeryÃ¼zÃ¼ de Ã§Ã¶kebilir/ Umurumda olmaz/ Seviyorsan beni, umurum deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nya" sÃ¶zleriyle bir anlamda milyonda bir kiÅŸide gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ÄŸÄ±na da meydan okudu Celine Dion.

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O SÃ–YLEDÄ°, HAYRANLARI AÄžLADIÂ

Bir umut onun sahneye Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyen hayranlarÄ± da Dion gÃ¶rÃ¼nÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez hem onun sesiyle kendilerinden geÃ§ti hem de sosyal medyada yorum yaÄŸdÄ±rdÄ±.

BirÃ§ok hayranÄ±nÄ±n ortak bir itirafÄ± vardÄ±: Celine Dion ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yor ve ben aÄŸlÄ±yorum..."

Celine Dion'un yakalandÄ±ÄŸÄ± KatÄ± KiÅŸi Sendromu, kaslarÄ± etkileyen kiÅŸinin hayat kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼ren bir hastalÄ±k. Bu hastalÄ±ktan ses telleri de etkileniyor. Bu durum da Dion'un yeniden sahnelere dÃ¶nmesi konusunda endiÅŸe yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Onun ise en bÃ¼yÃ¼k hayali son bir kez de olsa sahneye Ã§Ä±kÄ±p ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemekti. Dion, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu konuya da deÄŸinmiÅŸti...

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "Tek bildiÄŸim ÅŸey ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemek... HayatÄ±m boyunca hep yaptÄ±ÄŸÄ±m ve yapmayÄ± en sevdiÄŸim ÅŸey bu. Sizi o kadar Ã¶zledim ki... Sizin iÃ§in sahnede olmayÄ±... PerformanslarÄ±m sÄ±rasÄ±nda her zaman yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼mÃ¼ veririm. Ama ÅŸu andaki durumum sadece bu kadarÄ±na izin veriyor" diye konuÅŸmuÅŸtu.

KAMERA KARÅžISINDA ATAK GEÃ‡Ä°RDÄ°Â

Celine Dion'un katÄ± kiÅŸi sendromu adlÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesi bir belgesele de konu oldu.

Orada kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Dion hem duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini, hastalÄ±ÄŸÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini hem de hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zor yanlarÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n samimiyetiyle aÃ§Ä±kladÄ±.

Hatta hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ataklardan biri kameralar tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na bile alÄ±ndÄ±.

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I Am... Celine Dion adlÄ± belgeselin bu Ã§arpÄ±cÄ± anlarÄ±nda 56 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± nefes almak iÃ§in zorlanÄ±rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BÃ¼tÃ¼n kaslarÄ± iÅŸlemez hale gelen Dion'un Ã§ektiÄŸi acÄ± gÃ¶zlerindeki bakÄ±ÅŸlardan bile belli oluyordu.

Dion, nÃ¶bet geÃ§irirken belgeselde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kamera ekibi sessizce Ã§ekimi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. O sÄ±rada tÄ±bbi yardÄ±m ekibi de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± rahatlatmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±. O anlarda Dion'un gÃ¶zlerinden sÃ¼zÃ¼len yaÅŸlar da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Belgeselin yÃ¶netmeni Irene Taylor iÃ§in de Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n nÃ¶bet geÃ§irdiÄŸi anlarÄ± Ã§ekmek hiÃ§ kolay bir karar olmamÄ±ÅŸ sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ± Taylor: " Dion Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde nÃ¶bet geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bunu Ã§ekip Ã§ekmemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sonra Ã§ekime devam etmeye karar verdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼Ã§lÃ¼ sesiyle bilinen ÅŸarkÄ±cÄ±, bana her ne olursa olsun Ã§ekim yapmam iÃ§in izin vermiÅŸti."

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Onun bu ani kararÄ±yla Celine Dion'un yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele ettiÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ anlarÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

'KOÅžAMAZSAM YÃœRÃœRÃœM... YÃœRÃœYEMEZSEM SÃœRÃœNÃœRÃœM'

Hareketlerini hatta ses tellerini bile etkileyen hastalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Celine Dion, mÃ¼cadelesini bÄ±rakmamakta kararlÄ±. En bÃ¼yÃ¼k hayali ise yine sahneye Ã§Ä±kabilmekti. Son bir kez bile olsa!

Bu konuda belgeselde "Kendimi hala sahnede ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyip dans ederken gÃ¶rÃ¼yorum" diye konuÅŸtu Dion.

"Bilirsiniz ben her zaman bir B planÄ± ve bir C planÄ± bulurum. EÄŸer koÅŸamazsam yÃ¼rÃ¼yeceÄŸim, eÄŸer yÃ¼rÃ¼yemezsem sÃ¼rÃ¼neceÄŸim. Ama asla durmayacaÄŸÄ±m" diyerek ne kadar kararlÄ± olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

SonuÃ§ olarak 2024 Paris Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda da her ne kadar net bir tedavisi olmasa da hastalÄ±ÄŸÄ±na "kanÄ±nÄ±n son damlasÄ±na kadar" meydan okuduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

ATLANTA OLÄ°MPÄ°YATLARI'NIN AÃ‡ILIÅžINDA DA ÅžARKI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not.

Bu, Celine Dion'un bir olimpiyat aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ilk sahneye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± deÄŸil. Bundan yÄ±llar Ã¶nce, 1996 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z gencecik bir kÄ±zken de Atlanta Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Orada da The Power of the Dream (DÃ¼ÅŸlerin GÃ¼cÃ¼) adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi.

Stiff Person Sendromu (KatÄ± KiÅŸi Sendromu Nedir?): Ä°lerleyici katÄ±lÄ±k ve sertlik ile karakterize kaynaÄŸÄ± belirsiz ve nadir bir nörolojik hastalÄ±k. Sertlik öncelikle gövde kaslarÄ±nÄ± etkiler ve spazmlarÄ±n da birlikteliÄŸi ile vücutla ilgili deformitelerle sonuçlanÄ±r. Kronik aÄŸrÄ±, bozulmuÅŸ hareketlilik genel belirtilerdir. Spazmlar ÅŸiddetli ve öngörülemeyen bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kabilir ve bazen kemikleri dahi kÄ±rabilecek seviyeye ulaÅŸÄ±rlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlÄ± hale gelirler ve bu durumlar spazmlarÄ± tetikleyebilir. HastalÄ±ÄŸÄ±n kesin mekanizmasÄ± belirgin deÄŸildir. SPS hastalarÄ±nÄ±n, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarÄ±na sahip olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Bu antikorlarÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n nedeni olduÄŸu düÅŸünülüyor.

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Dion, performansÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Paris 2024 aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde sahne almaktan onur duyuyorum. En sevdiÄŸim ÅŸehirlerden birine geri dÃ¶nmekten dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k mutluluk iÃ§indeyim" diye konuÅŸtu. Â





Celine Dion tal beÅŸ yÄ±ldÄ±r sahnelerden uzaktÄ±. Son olarak 2019 yÄ±lÄ±nda Londra'da sahneye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.