Ünlü oyuncu onu ilk gördüğü anda 'İşte evleneceğim adam' demiş: Yanımda kocam olmadan uyuyamıyorum

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ÜNLÜLER DÜNYASINDA BAZI AŞKLAR ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ

Çünkü bazı ünlüler gerçekten de birlikteliklerini 20 hatta 30 yıl bile sürdürebiliyor. Bunlar için durum öyle bir hale gelebiliyor ki birbirlerinden uzakta olmayı hayal bile edemiyorlar. Belli ki ödüllü oyuncu da bunlardan biri ve ne evinden ne de kocasından ayrı kalmaya dayanabiliyor. Gelin, neler oluyor, nasıl oluyor bir bakalım.

KOCASI YAKININDA OLMADIĞINDA UYUYAMIYOR

Olivia Colman adını duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Büyük olasılıkla rol aldığı filmlerde sergilediği hafızalara kazınan usta işi performansı, kazandığı ödüller ve elbette kırmızı halıya çıktığında eksik etmediği kocaman gülümsemesi... Bütün bunlara ek olarak belki de çok yakınlarından ya da onunla çalışanlardan başka pek az kişinin bildiği bir özelliği daha var ki onu da verdiği röportajda gözler önüne serdi.

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49 yaşındaki İngiliz oyuncu Colman, 2011 yılında evlendiği kocası Ed Sinclair yanında olmadığında "gözüne uyku girmediğini" söyledi. Ruthie's Table adlı podcast yayınına konuk olan Colman, iş gereği evinden, eşinden ve çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığında "müthiş bir sıla hasreti" çektiğini itiraf etti.

Colman "Ed ve ben 30 yıldır birlikteyiz. Pandemiye kadar evimden en fazla uzak kaldığım süre iki haftaydı. Artık evden uzakta işler almıyorum" diye konuştu.

Usta oyuncu bunun ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz bir sıla hasreti çekiyorum. Eğer Ed yakınımda bir yerlerde değilse asla iyi uyuyamıyorum."

Gece kesintisiz uyku sorunlarının yaşanabileceği bir yaşta olduğunu söyleyen Olivia Colman "Aslında evden uzakta kalmak iyi bir uyku anlamına gelebilir. Ama çocuklarımı özlüyorum, evimi özlüyorum, onların yanında orada olmak istiyorum" dedi.

İLK GÖRÜŞTE SIRILSIKLAM AŞK!

Olivia Colman ile aktör, yazar ve yapımcı Ed Sinclair, Cambridge Üniversitesi'ndeki lisans öğrenimi sırasında tanıştılar. Kelimenin tam anlamıyla da birbirlerine sırılsıklam aşık oldular.

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Olivia Colman, daha önce The Telegraph'a verdiği röportajda Ed Sinclair'i ilk gördüğü an, aradığı aşkı onda bulacağını hissettiğini söylemişti. Anlattığına göre o sırada ikisi de 20'li yaşlarındaydı. Colman, bu konuda düşündüklerini de yine aynı röportajda şöyle dile getirmişti: "O yaşta biriyle tanıştığında sorun yoktur. Benim için ise bu durum kelimenin tam anlamıyla şimşek çakması gibiydi."

Olivia Colman ile Ed Sinclair, Cambridge Üniversitesi'nde sahnelenecek olan bir tiyatro oyununda çalışıyorlardı. Footlights Dramatic Theater'da perde açacak olan Alan Ayckbourn'un Table Manners adlı oyununda görevliydi ikisi de. Colman'ın anlattığına göre de olup biten "ilk bakışta aşktı."

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Böyle bir aşk yakaladıkları için ne kadar şanslı olduklarını şöyle anlatmıştı Colman: " Kocam ve ben çok şanslıydık. Hiç bir şeyimiz yokken tanıştık ve sonra birbirimize aşık olduk."

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2011 YILINDA EVLENDİLER

Colman, kocasını gördüğü ilk anda hemen aklından şu düşünce geçmiş zaten "Bu benim evleneceğim adam!" Gerçekten de çift, 2011 yılında evlendi. Olivia Colman özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı sevmediği için bu tören ile ilgili ayrıntılar çok fazla bilinmiyor.

Çiftin 14 yaşında Finn ve 12 yaşında Hall adında iki oğlu var. Bir de ismini kamuoyuna açıklamadıkları dört yaşında bir kız çocuğu sahibi Olivia Colman ile Ed Sinclair.

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Aslına bakılırsa Cambridge Üniversitesi'ndeki o tiyatro yapımının ardından Colman ile Sinclair, çok fazla yapımda birlikte çalışmadı. Yani bu yapımların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek türden. Colman, kocasının yaratıcısı ve yazarlarından biri olduğu Landscapers adlı mini dizide rolaldı. Çift aynı zamanda bu dizinin yapımcılığını da üstlendi.