Üç kez iptal edip dördüncüde hedefe vardılar: Ne kuyruk ama!

Ya da başka bir yöntem bulup, daha küçük ve az sayıda konuğun katıldığı törenlerle evleniyorlar. İşte rol aldığı diziyle adını duyuran yakışıklı oyuncu ile model sevgilisi de bunlar arasında. Üç kez düğün planlarını erteleyen ünlü çift dördüncü de hedeflerine ulaştı. Küçük bir törenle hayatlarını birleştirdi. KÜÇÜK BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Rol aldığı Made in Chelsea adlı diziyle ün kazanan Olivier Proudlock ile model nişanlısı Emma Louise Connolly, geçtiğimiz ayın 15'inde Fulham'da hayatlarını resmi olarak birleştirdi. Çift, sessiz sedasız ve çok az konuğun katılımıyla gerçekleşen törende çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaştı. AZ SAYIDA KONUK KATILDI

Oliver Proudlock ile Emma Louise Connolly, daha önce üç kez düğün planlarını ertelemişti. Sonunda az sayıda konuğun katıldığı bir törenle evlendiler. KUYRUK VE DUVAK METRELERCE UZUNLUKTA

Düğünün en önemli ayrıntısı ise Emma Louise Connolly'nin dantel ağırlıklı gelinliği özellikle de uzunluğu ile dikkat çeken duvağı ve kuyruğu oldu. GEÇEN YIL NİSAN AYINDA EVLENECEKLERDİ

32 yaşındaki Oliver Proudlock, Tatler dergisine verdigi röportajda aslında 200 kişinin katılacağı bir tören planladıklarını anlattı. Bu plana göre düğün geçtiğimiz yılın nisan ayında yapılacaktı. Fakat koronavirüs önlemleri bu planı gerçekleştirmelerini engelledi. MUTLULUKLARINA 15 KİŞİ TANIKLIK ETTİ

Arabasında bu haberi duyan ve gözyaşlarına boğulan Emma Louise Connolly'yi ertesi gün ise bir sürpriz bekliyordu. Nişanlısı Oliver Proudlock, 15 Aralık tarihi için hazırlıklara girişti ve çift o gün hayatlarını birleştirdi. Hayal ettikleri büyük tören yerine sadece 15 davetlinin önünde mutluluklarını paylaştı çift. Oliver Proudlock ve Emma Louies Connolly, Ağustos 2018'de nişanlanmıştı.



