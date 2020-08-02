Ölenler, yas tutanlar acı çekenler... Her şeye tanık oldum

◊ CORE hakkında konuşulacak çok şey var ama önce Covid-19 ile mücadelenizi soracağım. Nasıl başladı çalışmalarınız?

- Bir felaket yardım organizasyonu olarak sahip olduğumuz altyapıyı sunmalıydık. İşe başlamak için önce Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a gittik. Vali, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’ye yönlendirdi. O zaman Los Angeles’ta birkaç büyük test alanı kurulmuştu ama genel olarak daha her şey gelişim aşamasındaydı.

Mevcut test sahalarında Los Angeles İtfaiye Teşkilatı’nın itfaiyecileri duruyordu. Biz önce işe alım ve eğitimlere başladık. Test sahalarındaki itfaiyecileri rahatlatacak bir grup oluşturduk. Testleri biz yapmaya başlayıp sahalarda yapılacak diğer görevleri öğrendik. İtfaiye Teşkilatı’nın irtibat ve lojistik görevlerine bizimle devam edip diğer departmanların normal görevlerine geri dönmelerini sağladık. Los Angeles’ta sonrasında Kaliforniya’da başlayan girişimimiz 8 eyalete daha yayıldı.

◊ Toplum için bu kadar tutkulu ve enerji dolu çalışırken aktörlük için aynı tutku ve enerji kalıyor mu? Eskisi kadar film yapmıyorsunuz. Hollywood’dan bıktınız mı yoksa?

- Bıkmadım. Filmlere âşığım. Pandora’nın kutusunun kapanıp kapanmayacağını henüz bilmiyorum. Sinema deneyimi için talep olacak mı, sinemalar seri filmler dışında filmlerle devam edebilecek mi bilmiyoruz. İzleyici olarak her tür filmden zevk alıyorum, fakat sinemada gösterilen filmlerde denge görmek istiyorum. Sinema salonlarının Cirque du Soleil filmleri tarafından devralınmasına üzülüyorum. Aslında söylediğim adil bir tanımlama olmadı, çünkü sirkler olağanüstü sanat eserleridir. Özellikle Cirque du Soleil. İyi yapılmış seri filmlere (süper kahraman filmleri) yılda bir kere katlanabiliyorum... Benim âşık olduğum “kız”, yabancı insanlarla karanlık salona girip sonsuza kadar kalacak deneyimleri yaşamaktı. Gençlik yıllarımda defalarca yaşadım o hissi.

Bizim jenerasyondaki sinemaseverlerle tanıştığında, bir filmin adını söylersen bilirler. Filmi, oyuncuların kimler olduğunu, replikleri ve en etkili sahneleri bilirler. Bugün bu durum çok nadir oluyor. Çok fazla içerik var çünkü. İzleme yollarımız da çok çeşitli. Gerçi bu söylediklerim mevcut içeriklerin ya da teknolojinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece benim âşık olduğum kız bu değil. Ve âşık olduğum kıza ihanet etmeyeceğim. Ben hâlâ sinemaya gitmek, sinemada farklı türleri ,çeşitleri ve teknikleri görmek istiyorum.

◊ Son sinema filminiz “Flag Day” post prodüksiyon aşamasında. Siz oynayıp yönettiniz, fakat filmi özel yapan kızınız Dylan’ın oyuncu kadrosunda olması.

- Heyecan ve dehşet verici bir şeydi. Her aktöre olabilecek bir şey aklımdaydı. Eğer kızımın başarısız olabileceği koşullar benim filmimde olsaydı...

“Flag Day”in ilk çekim gününde “kayıt” dediğim an kızımın ilk kez yaptığı bir şeye şahit oluyordum. Sette hepimizi şaşırttı. Kızımın içinden mucizevi bir doğallık ve gerçeklik makinesi çıktı. Gerçekten heyecan vericiydi. Daha önce kendimi hiç yönetmemiştim, bunu ilk defa yaparken bir de kızımın ilk deneyiminde yer almak. Kızımın filmde ne yapması gerektiğine dair yaşam boyu bilgimi vermek... Şu anda post prodüksiyondayım. Dünyadaki en sevdiğiniz oyuncunun kızınız olması ve montaj odasında her gün onu izleyebilmek ve birlikte montajlayabilmek... Şanslıyım, gerçekten şanslıyım.

77 YAŞINDA DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

◊ Koronavirüsle temasınız olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü salgına karşı aktif olarak mücadele veriyorsunuz...

- Bu konudaki hislerim, kimsenin bunu kişisel bir sorun ya da soru olarak görmediği yönünde. Şimdiye kadar Covid ile temas etmedim. Dikkat ediyorum. İşimizin çoğu dışarıda. Birbirimizden olabildiğince uzak duruyoruz, maskelerimizi takıyoruz ve sürekli test yaptırıyoruz. Bine yakın takım arkadaşımız sürekli test yaptırıyor. Sanırım ekipten 8 kişinin testi pozitif çıktı. Hepsi asemptomatikti. Covid’den çok acı çeken birçok arkadaşım oldu. Ölen tanıdıklarım oldu. Pozitif çıkan çoğu asemptomatik sayısız tanıdığım oldu. Ben hastalanmadım. Umarım hastalanmam.

◊ 60’ıncı doğum gününüz yaklaşıyor, herhangi bir planınız var mı?

- Büyük 6-0 zamanı geldi çattı... Gerçi ben kendimi her zaman 77 yaşında doğmuş gibi hissediyorum. O yüzden kendim gibi hissetmek için hâlâ 17 yılım var...

HARİKA BİR AVUSTRALYALI KADINA DELİ GİBİ ÂŞIĞIM

◊ Neden öyle hissediyorsunuz?

- Doğuştan 77 yaşında hissediyorum. İnsanlar “Kendinizi hangi yaşta görüyorsunuz?” gibi psikolojik sorular sorarlar ya... Benim için o yaş her zaman 77 oldu. Kutlamalara gelince... Sıra dışı bir kadınım var. (27 yaşındaki sevgilisi Leila George) Harika bir Avustralyalı kadına deli gibi âşığım. Harika Avustralyalı kadınları bilen bilir. Olacak ya da olmayacak kutlamaları onlar komuta eder. Yani beni neyin beklediğini henüz bilmiyorum. Kendisi CORE’un personel müdürü. Şu anda Georgia’da göçmenlerin yaşadığı bölgelerde virüsle temas edenleri izliyorlar. Covid-19’a karşı gayretle çalışan bir insan. Gerçekleşebilecek herhangi bir kutlama çok az sayıda insanla ve katı kurallarla olacak...

“BLACK LIVES MATTER” HAREKETİ IRKÇILIĞA KARŞI BİR AŞI OLDU

◊ Dünyamız, özellikle Amerika oldukça karanlık bir dönemden geçiyor. Tünelin sonunda ışık var mı sizce?

- İnsanlık hayatta kalacak. Amerika için kasım ayının iyileşmenin başlaması açısından bir şans olduğunu düşünüyorum. 4.5 ayda 142 bin kişi hayatını kaybetti. Uzun yıllar yüksek ölüm oranlarına maruz kalacağız. Ekonomik çöküntü, politik ve kültürel bölünme... İyileştirmemiz gereken çok fazla hasar var. Umut için pozitifim. Bilmiyorum... Bilmediğimiz şeyler hakkında yapabileceğimiz en iyi şey, bilmediğimizi itiraf etmek ve bir sonraki adım için minik de olsa cevap aramaya devam etmek. Covid için aşı arayışındayız. Black Lives Matter hareketi de ırkçılığa karşı bir aşı oldu. Eğer destek olmaya devam edersek, eğer onlarla hareket edersek bir şeyler düzelir. Geri kalanını zaten insanlık kazanacaktır.

ŞU AN PARA HARCAMAK YERİNE KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORUM

◊ Yardım vakıflarına bağış bulmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Kriz dönemlerinde paranın önemine dair neler söylemek istersiniz? Nelere para harcarsınız?

- Benden mi bahsediyorsun, yoksa organizasyondan mı...

◊ Hem sizden, hem organizasyondan...

- Ohh... Hareket etme yeteneğini sevdiğim için iyi bir araba ya da uçak, para harcayabileceğim şeyler. Büyük gösterişli evler ya da gösterişli arabalar ilgimi çekmiyor. Sabah kalkıp sevdiğim şeyleri yapmaktan hoşlanıyorum. Büyük miktarda paraları harcamaktan değil. Hele şu anda ileriye dönük kazanç kapasitemizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Saat koleksiyonuma bakıyorum bazen. (Gülüyor) İkinci el satan yerlere gitme zamanı mı acaba para kazanmak için? (Gülüyor) Her neyse şu anda para harcamak yerine kazanmayı düşünüyorum.

YARDIM FAALİYETLERİ FİLM YAPMAK GİBİ

◊ Hikaye anlatmak ve yardım faaliyetleriniz... Sizi çeken ortak bir payda var mı?

- Amaç... Amaç benim için aynı şarkının farklı versiyonları gibi. Film yapmak ve yönetmek... Film yaparken set hazır olmak zorunda. Acil müdahale gerektiren konularda kullandığım yol ve yöntem farklı ama film yapmaya oldukça benzer bir süreç var aslında. Afetlerin acil durum aşamalarının büyük bir setin içinde olmak gibi olduğunu söyleyebilirim. Enerjini topluyorsun ve topluca farklı bir amaç için uğraşıyorsun. Tabii riskleri ve önem derecesini karşılaştırmıyorum bile...

ŞANSLI OLDUĞUMU BİLİYORUM

◊ Pandemi sürecinde fiziksel olarak da sahadasınız. Tüm çabalarınız için teşekkürler. Peki duygusal açıdan ne durumdasınız? Şahit olduğunuz birçok şey olduğunu düşünüyorum. Haberleri izlerken bile birçoğumuz etkilenirken, siz nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Ölenler, yas tutanlar, virüsten acı çekenler ve virüsün bilinmeyenleri... Her şeye tanık oldum. Virüsü asemptomatik atlatanların bile ileride sağlık sorunlarıyla karşılaşacağına dair birçok gösterge var.Sonra alışkın olduğumuz sosyal hayat eksikliği, günlük rutinlerimiz... Tüm psikolojimiz saldırı altında.Ama kendime bakınca “Tanrım üç küçük çocukla işten çıkarılan anne babalar ne yapıyor” ya da “Bulaştırma olasılığına rağmen aynı evde aile büyükleriyle yaşamak zorunda olan insanlar” diyorum. Maddi sıkıntı çeken milyonlar, acaba daha ne kadar yemek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekler? Zorlukları yaşayan insanları her gün görüyorum.Ya ben? Hâlâ güzel bir evim var, sağlıklıyım, çocuklarım sağlıklı. 92 yaşındaki annem iki blok ötede yaşıyor ve sağlıklı. Ne kadar şanslı olduğumu bilmek. Benim başa çıkma ilacım; şanslı olduğumu bilmek.