"Ölene kadar bekar kalacağım" diye yemin etmişti... Artık 85 yaşında, küçük adımlarla yürüyor... Ama efsane oyuncu genç sevgili peşinde

Gerçekten de şu anda 85 yaşında olan bu efsane oyuncu, nice aşklar yaşasa da boy boy çocuk sahibi olsa da hiç evlenmedi...

Ama diğer yandan bu onun aşk aramasına da engel değil..

Hatta söylenenlere göre bir bebek sahibi olduğu 30 yaşındaki sevgilisinden ayrıldı ve şimdi onun gibi genç, güzel, seksi bir sevgili arayışına girdi...

Dostları ise onu uyarıyor: "Komik oluyorsun!"... Yine de görünüşe göre efsane oyuncunun bu arzusundan vazgeçmek gibi bir düşüncesi yok.

TORUNU YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNDEN EVLAT SAHİBİ OLDU

Son dönemde genç bir sevgili arayışına girdiği söylenen bu efsane oyuncu Al Pacino'nun ta kendisi...

Torunu olabilecek yaştaki Noor Alfallah ile ilişkisinden 2023 yılında Roman adında bir erkek evlat sahibi oldu Pacino… Ama onunla ilişkisi bitti.

Daha kısa bir süre önce Roma'da İtalyan gazeteci Caterine De Terlizzi ile samimi bir şekilde görüntülendi efsane oyuncu.

Hatta kendisinden çok çok genç olan gazetecinin Pacino'nun yanağına kondurduğu öpücükler de hala hafızalarda.

Bütün bunlar olup biterken yakınları, onun genç ve seksi bir sevgili aradığını ileri sürdü.





YAŞLANDI AMA KARİZMASI YERLİ YERİNDE

Bu konuda konuşan bir kaynak "Aslında bu yaşta biri için bu durum saçmalık derecesinde komik görünebilir. Yine de Al söz konusu olduğunda hedefi 12'den vurma durumu söz konusu" dedi.

Aynı kaynak Al Pacino'nun ilerleyen yaşına rağmen hala çekiciliğe ve karizmaya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İddialara göre Al Pacino aslında oğlu Roman'ın annesi olan son genç sevgilisi Noor Alfallah ile yeniden barışmaya çalıştı.

Ama bu isteği gerçekleşmeyince bu kez yeni birini bulmak için arayışa girdi..

Al Pacino'nun İtalyan gazeteci De Terlizzi ile samimiyeti de bazıları tarafından "Görünüşe göre genç sevgili arayışı konusunda Al Pacino harika bir başlangıç yapmış" sözleriyle yorumlandı.

İlerleyen yaşına rağmen çapkınlığını elden bırakmayan Al Pacino, evliliğe dair fikirlerini geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Sonny Boy adlı kitapta anlatmıştı...

Orada da evliliğin kendisi için bir seçenek olmadığını belirterek "Biriyle evlenmek acılar trenine binmek gibi" diye yazdı.



Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Her şey bu acılar trenine binmek için. Hiçliğe giden bir bilet. Hayır, ben o trene binmiyorum. Ben burada kalıyorum."



Evliliğin başkaları için uygun olabileceğini ama kendisi için bazı nedenlerden dolayı öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Al Pacino, anılarının bir araya getirildiği Sonny Boy adlı kitapta evliliğe dair düşüncelerini anlattı.





Efsane oyuncu, geçtiğimiz ay Roma'da genç İtalyan gazeteci De Terlizzi ile samimi şekilde görüntülenmişti.





SIRF EVLENMEMEK İÇİN AŞK ACISINA BİLE KATLANDI

Gençlik yıllarında Diane Keaton'dan Tuesday Weld'e, Jill Clayburgh'dan döneminin ünlü modeli Veruschka'ya kadar sayısız güzel kadınla romantik ilişki yaşayan Pacino bu bekar kalma yemini yüzünden büyük bir aşk acısı da çekti.



Çok aşık olduğu meslektaşı, kendisiyle evlenmediği için onu terk etti. Ama çektiği kalp acısı bile Pacino'nun evlilik konusundaki fikirlerini değiştirmedi. Efsane oyuncunun yüreğini yakan bu ünlünün kim olduğuna gelirsek... Bir döneme damgasını vuran Kathleen Quinlan….

Al Pacino ile Quinlan, 1980'li yıllarda bir gönül ilişkisi yaşadılar. Onları ilk tanıştıran da The Godfather Part 2 (Baba Bölüm 2) filminde oyunculuk koçluğu yapan Lee Strasberg oldu.



Pacino ile Quinlan, New York'ta tanıştıklarında aslında ikisinin de hayatında birileri vardı. Ama yine de çok yakın arkadaş oldular.



Hatta Al Pacino, Scarface (Yaralı Yüz) filminde oynarken gerilimli zamanlarında Kathleen Quinlan onun ruhsal olarak kendini iyi hissetmesine destek oldu.



Filmin çekimleri bittikten sonra Pacino ile Quinlan'ın arkadaşlıkları da bitti. Daha doğrusu arkadaşlık yerini romantik bir ilişkiye bıraktı. Birlikte bir Avrupa seyahate çıktılar.





TERK EDİLİNCE ACISINI YILLARCA İÇİNDE TAŞIDI

Ama Al Pacino o dönemde de Kathleen Quinlan ile ilişkisinde bir sonraki adımı atıp onunla evlenmeye yanaşmadı.



Al Pacino'nun kitabındaki satırlarına bakılırsa bu kararı da kolay almadı. Bu durumu "Sevdiğim kadınla evlenmeye 'hayır' demek kolay değildi" diye anlattı.



Hatta Quinlan, kendisiyle evlenmediği için Pacino'yu terk etti.



Belirttiğine göre Al Pacino bu durumdan gerçekten yaralandı: "Beni terk ettiği zaman canım yandı. Bu acıyı da yıllarca taşıdım" diyerek satırlara döktü.



Her ne kadar yeminini bozmamak için onunla bir yuva kurmasa da Kathleen Quinlan ile ilişkisinin kendini evliliğe en yakın hissettiği ilişki olduğunu da gizlemedi.





Al Pacino, 16 aylık en küçük çocuğu Roman'ın annesi olan Noor Alfallah ile ayrıldıklarını da People dergisine verdiği röportajda anlattı. Artık sevgili değil iki arkadaş olduklarını söyledi.