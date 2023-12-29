Ölen babasının en yakın arkadaşının koluna girerek gelin olmuştu… Büyük aşkı da yarım kaldı...

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BABASINI BİR YILDIZ YAPAN FİLMDE YILLAR SONRA KIZI DA OYNADI

"Hızlı ve Öfkeli" filminin başrol oyuncusu Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, önce modelliğe başlamış, yakaladığı başarının ardından da ilk sinema filminde rol almıştı. Üstelik de bunu 10 yıl önce ölen babasını ünlü yapan film sersine katılarak başarmıştı.

Meadow Walker babası Paul Walker öldüğünde daha 15 yaşındaydı... Paul Walker ne yazık ki göremedi ancak kızı onun ölümünden sonra ünlü bir model oldu ve Hızlı ve Öfkeli serisinin son filminde babasının anısını yaşatan bir de küçük rol aldı

Bugüne kadar tam 10 tane filmi yapılan ve her seferinde gişede büyük başarılar elde eden Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) filminde başrol oynayarak dünya çapında büyük ün kazanan Paul Walker, 2013’te daha 40 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Anne ve babası hiç evlenmeyen, o doğunca ayrılan Meadow Walker annesiyle büyüdü... 11 Yaşında ise babasıyla yaşamak için onun yanına taşındı: Bu mutluluk ise Paul Walker'ın öldüğü o korkunç kaza yüzünden yarım kalacaktı

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HEP BABASINI ÖZLEYEREK BÜYÜDÜ

Bir araba yarışçısını canlandırdığı filmlerle ünlenen Walker’ın ölümü de bir araba kazası sonucu oldu. Ünlü aktör geride, tek çocuğunu, o tarihte 15 yaşında olan Meadow Walker’ı bırakmıştı. Meadow, yıllar boyunca babasız büyüdü, hep ona olan özlemini dile getirdi.

Meadow Walker'ın 2 yıl önce başlayan evliliği dün sona erdi... Walker ve oyuncu eşi Louis Thornton-Allan ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararını birlikte aldıklarını ve hep dost kalacaklarını söylediler

Meadow Walker, 2021’in ekim ayında meslektaşı, 26 yaşındaki oyuncu Louis Thornton-Allan'la romantik bir törenle evlenmişti. Çiftin birliktelikleri ise evlenmelerinden sadece birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Meadow Walker, evlenirken Paul Walker'ın en yakın arkadaşı ve vaftiz babası da olan Vin Diesel'in koluna girerek gelin olmuştu: Vin Diesel, sevgili arkadaşının kızını onun ölümünden sonra hiç yalnız bırakmadı, ona adeta kendi kızı gibi babalık yaptı

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Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisi sayesinde aradığı başarıyı yakaladı ve büyük bir Hollywood yıldızı oldu... Ancak yoğun çalışma programı yüzünden kızını az görebiliyordu ve büyürken onun yanında olmadığı için çok üzülüyordu

MUTLU BİR EVLİLİK YAPTI AMA HER ŞEY YARIM KALDI

25 yaşındaki Meadow Walker, Instagram hesabından bir açıklama yaparak 2 yıllık evliliğinin bittiğini duyurdu. Louis Thornton-Allan'la ortak bir açıklama yazdıklarını paylaşan ünlü model ayrılığın ortak kararları olduğunu söyledi.

Birlikte oldukça mutlu görünen çiftin neden ayrıldığı henüz bilinmiyor

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"Birlikte geçirdiğimiz üç harika yıldan sonra, dostane bir şekilde ayrılma anlaşmasına vardık" yazan Meadow Walker, Dominik Cumhuriyeti'nde bir plajda nikah masasına oturmuştu. Bu romantik plaj düğünü onun için çok özel anlara sahne olmuştu. Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı Vin Diesel, gerçek hayatta da yakın dostuydu... Kendi 6 yaşındaki kızına da kaybettiği dostunun anısına Paulina ismini verdi

ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜNCE KIZINA SAHİP ÇIKMIŞTI

Paul Walker'ın yıllar boyu Hızlı ve Öfkeli filmlerinde başrol oynadığı, aynı zamanda en yakın arkadaşı da olan ünlü oyuncu Vin Diesel, Meadow Walker’ın da vaftiz babasıydı. Vin Diesel arkadaşının yadigarı gözüyle baktığı vaftiz kızını babası öldükten sonra hiç yalnız bırakmadı.

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Meadow Walker’ın düğününde de elbette Vin Diesel en önemli görevlerden birini üstlenmişti. Babası öldüğü için boynu bükük olan Meadow Walker’ın koluna giren ve ona damada yürürken eşlik eden de Vin Diesel oldu. Ünlü oyuncu böylece en yakın arkadaşına verdiği sözü o öldükten sonra bile olsa tutmuş oldu.

Paul Walker ve Meadow Walker’ın annesi Rebecca Soteros okul arkadaşıydı. Paul Walker ve Rebecca Soteros, Walker henüz Hollywood’da ünlenmeden önce büyük bir aşk yaşamışlardı. Rebecca Soteros’un hamile kalması evli olmayan genç aşıklar için büyük sıkıntı ortaya çıkardı. Meadow doğduktan sonra Rebecca Soteros kızıyla birlikte Hawaii’ye taşındı, bir yandan öğretmenlik yapıp bir yandan onu büyüttü. Meadow, 13 yaşına geldiğinde artık babasıyla birlikte yaşamak için California’ya taşınmıştı. Ama ünlü baba kızın bu mutluluğu sadece 2 yıl sürdü…

ÖZEL GÜNLERİNDE HEP ONU ANIYOR

Bu yıl babasının 50. doğum gününde Meadow Instagram hesabından "Koruyucu meleğimin doğum günü kutlu olsun. Sevgin, rehberliğin, dostluğun, güneş ışığın ve beni dünyadaki tüm güzellikleri görebilecek şekilde yetiştirdiğin için teşekkür ederim." satırlarını paylaşmıştı.

Paul ve Meadow Walker'ın hikayesi son 10 yıldır Hollywood'un en hüzünlü hikayelerinden biri haline geldi

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Meadow Walker babasının 10. ölüm yıldönümünü de unutmadı. Başarılı model 10 yıldır büyük bir özlem duyduğu babasına "Sen tanıdığım en nazik, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli insansın. Bana daha küçücükken herkese her zaman saygılı davranmayı, iyilik yapmayı ve gezegenimize sahip çıkmayı öğrettin. Seni seviyorum ve her gün özlüyorum." diye seslendi.