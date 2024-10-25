Ölen aşkının ardından ömür boyu vicdan azabı çekecek… ‘Onu bırakıp gitmeseydim şimdi hayatta olacaktı’

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İngiltere’de yayınlanan X Factor yarışmasıyla ün kazanan One Direction grubu dünya çapında kazandıkları ünden sonra dağılmış, yollarına tek başlarına devam ederek her biri solo albümler çıkarıyordu.

BU HAYATTAN GENÇ YAŞINDA KOPUP GİTTİ

Grubun eski üyesi, ünlü şarkıcı Liam Payne geçen hafta tatil için gittiği Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki ünlü şarkıcının ölümü hayranlarını yasa boğdu.

Bu ani ve trajik ölüm elbette ne çok Liam Payne’in gözü yaşlı ailesini ve ölümünden iki gün önceye kadar Arjantin’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Kate Cassidy’yi yıktı.

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SEVGİLİSİYLE ÇIKTIĞI AŞK TATİLİ SON YOLCULUĞU OLDU

Liam Payne ve Kate Cassidy Arjantin’e Payne’in One Direction’dan grup arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemek için gitmiş, sona da tatillerini uzatmaya karar vermişti. Liam Payne Arjantin’den sosyal medya paylaşımları yapıyor, sevgilisi Kate Cassidy’yle mutluluk pozları veriyordu.

İşte ne olduysa da Kate Cassidy Arjantin’den ayrılıp, tek başına Florida’ya geri dönünce oldu… Liam Payne’in hayatını kaybettiği otelde geçirdiği son iki günde odasına birden fazla seks işçisinin gidip geldiği ve odasında çok miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ortaya çıktı.





UYUŞTURUCULARLA DOLU ODASI DARMADAĞINDI… HER ŞEY SEVGİLİSİ YANINDAN AYRILINCA OLDU

Payne’in uyuşturucularla dolu odası darmadağın olmuş, içerideki birçok eşya kırılmış hatta paramparça edilmişti. Polisin sürdürdüğü soruşturma devam ediyor ve ünlü şarkıcının hayatını kaybetmeden önce yaşananlar hâlâ açıklığa kavuşmadı.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaşarak kaybettiği aşkına yürek burkan bir veda kaleme alan Kate Cassidy, birkaç gün önce de Florida’da evinin etrafında dolaşırken perişan halde fotoğraflanmıştı.

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EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI

Kate Cassidy’nin Liam Payne için kaleme aldığı veda paylaşımında ünlü şarkıcıyla evlenmeye karar verdikleri de ortaya çıkmıştı. Otelde yaşananlara şahit olan görgü tanıkları ünlü şarkıcının sevgilisi yanından ayrılır ayrılmaz kendini kaybettiğini, aşırı ve tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını anlattı.

Perişan halde görüntülenen Kate Cassidy’nin ailesi ve arkadaşları ünlü influencer’ın evlenme hayalleri kurduğu sevgilisinin ölümüyle yıkılmakla kalmadığını, bu ölümden dolayı kendini suçladığını söyledi.

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HAYATI BOYUNCA VİCDAN AZABI ÇEKECEK

Büyük bir vicdan azabı çekmeye başlayan Kate Cassidy’nin bu acıdan hiç kurtulamayacağını düşündüğünü ve Liam Peyne’in yanından ayrılmasaydı ölmeyeceğini söyleyerek deyim yerindeyse çırpındığı iddia edildi.

Cassidy'nin bir arkadaşı ABD basınına açıklama yapıp “O anda yapması gerekeni yaptı. Ne olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Size şunu söyleyebilirim ki verdiği karar hayatının geri kalanında peşini bırakmayacak ve ona vicdan azabı çektirecek” dedi.

SEVGİLİSİ ONU KENDİNE GETİRMİŞTİ… AMA ÖLÜMÜNE ENGEL OLAMADI

Liam Payne ve Kate Cassidy Ekim 2022’den beri yani iki yıldır birlikteydiler. Uzun yıllardır alkol ve uyuşturucu batağına düşüp duran ünlü şarkıcının Cassidy hayatına girdikten sonra kendini toparladığı ve bu kötü alışkanlıklarını geride bıraktığı söyleniyordu.

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GERİDE MİLYONLARCA HAYRAN, ACILI BİR AİLE, GÖZÜ YAŞLI BİR SEVGİLİ VE KÜÇÜCÜK OĞLU KALDI

Ne yazık ki bu toparlanma ve evlilik hayalleri sık sık ruhsal bunalımlar yaşadığı bilinen ünlü şarkıcıyı kurtarmaya yetmedi. 31 yaşında acı şekilde hayata veda eden Liam Payne geride 7 yaşındaki oğlu Bear’ı bıraktı…