Öleceğini düşünüp bir anı kitabı yazmıştı… Kanseri mucizevi şekilde yenen usta oyuncu sinemaya dönüyor

50 yılı aşkın sinema kariyeri boyunca sayısız film ve dizide oynasa da herkesin hafızasına Jurassic Park filmlerindeki rolüyle kazınan usta aktör Sam Neill 2022 yılında kendisine 3. evre kan kanseri (anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma) teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Uzun süre kemoterapi gören ve bu süreçte giderek çöken usta oyuncu “Ölmek üzereymişim gibi görünüyordu" dediği hastalık sürecini tam da umudunu kaybettiği zaman denenen yeni tedavilerle atlattı.

Kansere yakalandığını iki sene sakladıktan sonra açıklayan, bu süreçte doktorlar ona yaşama şansının az olduğunu söyleyince oturup kalan vaktinde anılarını bir kitap haline getirmeye başlayan Sam Neill dört yıllık mücadelenin ardından sağlığına kavuştu.

Doktorların son çare olarak baktığı ve kurtulacağının garantisini vermediği yeni bir deneysel tedaviye başladıktan sonra iyileşen Sam Neill tam anlamıyla bir mucize yaşamış oldu.

78 yaşındaki oyuncu yapılan son tarama testlerinde vücudunda kanserden hiç iz kalmadığını açıklarken ölümcül hastalıkla savaşına kemoterapi görerek başladığını ve bunun kendisini "perişan" ettiğini söyledi ancak en azından hayatta kalmasını sağladığını da belirtti.

Daha sonra bir noktada kemoterapi işe yaramayı bıraktı ve Sam Neill "Çaresizdim... Ölmek üzereymişim gibi görünüyordu” dediği kanser mücadelesinde yeni bulunan bir tedaviyi denemeye ikna oldu.

Ancak bu, kelimenin tam anlamıyla 1 numaralı denek olduğu yepyeni, denenmemiş bir tedaviydi. "Keşfedilmemiş sulara yelken açıyorduk. Kimse tam olarak ne bekleyeceğimizi bilmiyordu" dediği denemenin ardından kanseri yenen usta aktör hayatta kalmasını mucizevi olarak nitelendirmek istese de "Elbette, bu bir mucize değil, bilimin en iyi hali" diyor.

Kendisi kanseri yendikten sonra başka hastalara umut olmak isteyen Sam Neill şimdilerde bir yandan kan kanseri hastaları için çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluşu desteklerken bir yandan da sinemaya dönmek için can atıyor.

Yaşı ilerlemiş olsa da hayatta ikinci bir şans elde eden usta oyuncu mesleğine dönmek için oldukça heyecanlı ve "Başka bir film çekme zamanım geldi." diyerek bir sonraki filmini ve rolünü bekliyor…