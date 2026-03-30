ArtÄ±k kendisinden sadece iki yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼vey annesi var... Hayat ona yine ne oyunlar oynadÄ±

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin giderken kurduÄŸu hayaller bugÃ¼n olup bitenlere pek benzemiyordu.Â

Her ne kadar taht iÃ§in ilk sÄ±rada olmasa da sonuÃ§ta bir "prens" ile evlenmiÅŸti.. HayatÄ± da ona gÃ¶re olacaktÄ±.

GerektiÄŸinde bazÄ± resmi gÃ¶revlere gidecek, her yerde DÃ¼ÅŸes olarak saygÄ± gÃ¶recek ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± da bu ortamda bÃ¼yÃ¼tecekti.

KÃœS OLDUÄžU BABASINDAN BEKLENMEDÄ°KÂ SÃœRPRÄ°Z

Ama hayat ona bambaÅŸka sÃ¼rprizler hazÄ±rladÄ±. Ã–nce kocasÄ±yla birlikte ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±lar. Sonra ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar.

Harry'nin ailesinden gelen ÅŸÃ¶hretini, kendisinin Hollywood deneyimiyle birleÅŸtirip bir dizi iÅŸ giriÅŸiminde bulundular. Ama doÄŸrusu bunlarÄ±n Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Son olarak da Meghan'Ä±n bir yaÅŸam tarzÄ± programÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, ev idaresiyle ilgili ipuÃ§larÄ± ve yemek tarifleri verdiÄŸi programÄ± bitti ve kanal da anlaÅŸma yenilemedi.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Meghan Markle, kocasÄ± Harry ve Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet'e dÃ¶rt elle sarÄ±ldÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hayatÄ±n ona sunacaÄŸÄ± bambaÅŸka sÃ¼rprizler, oynayacaÄŸÄ± oyunlar var hala.

BunlarÄ±n en yenisi de arasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r bozuk olduÄŸu babasÄ± Thomas Markle'dan geldi.





HASTANEDE YATARKEN HEMÅžÄ°RESÄ°NE AÅžIK OLDU

Her ne kadar Meghan sadece annesi Doria Ragland ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor olsa da Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸindeyken bile arayÄ±p sormadÄ±ÄŸÄ± babasÄ±, sÃ¼rekli kendisi aleyhine konuÅŸan Ã¼vey ablasÄ± sÄ±k sÄ±k manÅŸetlere Ã§Ä±kÄ±yor.

Harry ile Meghan, iÅŸ ortaÄŸÄ± olduklarÄ± dijital platform ile anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n bitmesi nedeniyle basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemindeyken babasÄ± Thomas Markle ondan rol Ã§aldÄ±.

Bunun nedenine gelirsek... Bir sÃ¼re Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi hastalÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen hatta bir bacaÄŸÄ± kesilen Thomas Markle, hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir yerde ve ÅŸekilde aÅŸkÄ± buldu.

81 yaÅŸÄ±ndaki Thomas Markle, hastanede yattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 46 yaÅŸÄ±ndaki hemÅŸiresi Rio Caneda ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

OLANLARA KENDÄ°SÄ° DE Ä°NANAMIYOR

GeÃ§tiÄŸimiz cumartesi gecesi Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan Thomas Markle "Bu yaÅŸÄ±mda neÅŸeyi ve mutluluÄŸu yeniden bulmayÄ± asla beklemiyordum. YÄ±llardÄ±r kendimi bir kÃ¶ÅŸeye itilmiÅŸ ve Ã¼zgÃ¼n hissediyordum. Ama ÅŸimdi yine hayattan keyif almaya baÅŸladÄ±m" dedi.

KÄ±zÄ± Meghan Markle'Ä±n bile yÄ±llar Ã¶nce hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± hatta dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne bile Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± Thomas Markle "Zorlu zamanlar geÃ§irdikten sonra bana Ã§ok iyi bakan birini bulduÄŸum iÃ§in minnettarÄ±m" sÃ¶zleriyle mutluluÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Kendisinden 35 yaÅŸ daha genÃ§ olan hemÅŸire Rio Caneda ile iliÅŸkisine herkesin iyi gÃ¶zle bakmayacaÄŸÄ±nÄ± da baÅŸtan kabullenmiÅŸ Thomas Markle.

"BazÄ± insanlarÄ±n kÄ±rÄ±cÄ± sÃ¶zler sÃ¶yleyeceÄŸini biliyorum. Ama bu, umurumda bile deÄŸil" dedi.

Sonra da kendisi gibi zor durumlardan geÃ§enlere seslendi Thomas Markle "Ã–zellikle de bu yaÅŸ farkÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmak istiyorum. Bir daha mutlu olacaÄŸÄ±mÄ± asla dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdim. AÅŸkÄ± ve huzuru bulma konusunda geÃ§ kalmak diye bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± insanlarÄ±n bilmesini istiyorum" dedi.

'BÄ°R KÄ°ÅžÄ°YE BÄ°LE UMUT OLURSA NE MUTLU BANA'

DÃ¼nyada birÃ§ok olumsuz geliÅŸme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Thomas Markle, baÅŸÄ±na gelenler bir kiÅŸiye bile umut kaynaÄŸÄ± olursa bundan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Thomas Markle acil olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve hemen ameliyata alÄ±ndÄ±. Kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan oÄŸlu Thomas, babasÄ±nÄ±n evde fenalaÅŸÄ±p hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu duruma yol aÃ§anÄ±n da geÃ§irdiÄŸi felÃ§ olduÄŸunu belirtti. Hastanede kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Thomas Markle zatÃ¼rreeye de yakalandÄ±. BÃ¼tÃ¼n o zorlu sÃ¼reÃ§te Rio Canedo onun bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenip hayata dÃ¶ndÃ¼ren saÄŸlÄ±k ekibinde yer alÄ±yordu.

MEGHAN'IN ÃœVEY KARDEÅžLERÄ° DE VAR

Thomas Markle, ilk evliliÄŸini 1964 ile 1975 arasÄ±nda Roslyn Markle ile evlendi. Bu evlilikten Samantha ve Thomas adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu.

SonrasÄ±nda 1979 ile 87 arasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Meghan'Ä±n annesi Doria Ragland ile evli kaldÄ±.

Meghan, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda babasÄ±yla iyi geÃ§iniyordu.

Hatta bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni olan babasÄ± Thomas'Ä±n desteÄŸi sayesinde Hollywood kariyerine adÄ±m attÄ±. Fakat sonrasÄ±nda aralarÄ± bozuldu.

Ã–yle ki Meghan, 2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rene babasÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±. O gÃ¼n Meghan'Ä±n yanÄ±nda sadece annesi vardÄ±, ailesinden baÅŸka kimse de yoktu.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce de sonra da Thomas, basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§lerde kÄ±zÄ± Meghan ve damadÄ± Harry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini ifade etti hep. TorunlarÄ± Archie ve Lilibet'i gÃ¶rmek iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸtuÄŸunu ifade etti.

Ama Meghan babasÄ±yla barÄ±ÅŸmak iÃ§in tek bir adÄ±m bile atmadÄ±.

Yine de Filipinler'de baÅŸÄ±na gelenlerden sonra Meghan'Ä±n babasÄ±na ulaÅŸÄ±p ona temas kurduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.