OlasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya bÃ¶yle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸlar: AnahtarÄ± KraliÃ§e vermiÅŸti

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SALDIRI Ã–NLEMÄ°

William ile Kate, bir yandan ailenin Ã¼zerine Ã§Ã¶ken kara bulutlarÄ± daÄŸÄ±tan bir tÃ¼r "vitrin" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir yandan da gelecekteki krallÄ±k ve kraliÃ§elik gÃ¶revlerine hazÄ±rlanÄ±yorlar. Yani uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± William ile Kate, bulunduklarÄ± konum gereÄŸi ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bu ayrÄ±calÄ±k, sadece ekonomik olarak rahat yaÅŸamalarÄ±yla ilgili deÄŸil Ã¼stelik. Kendilerine yÃ¶nelebilecek tehlikelere de sÄ±radan insanlardan daha fazla hazÄ±rlÄ±klÄ± Ã§ift. Bunun iÃ§in de Ã¶zel Ã¶nlemler alÄ±nÄ±yor. Bu tehlikelere kendilerine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± hatta savaÅŸ da dahil!

KENSINGTON 1A

Her ne kadar kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± etkinliklerde fazla gÃ¶ze batmasa da Britanya monarÅŸisinin geleceÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼len Ã§ift, Ã§ok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde korunuyor. Ä°lk anda halkla kaynaÅŸÄ±rken onlarla tokalaÅŸÄ±p karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sohbet ederken pek dikkat Ã§ekmiyor ama Kate ile William olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir ÅŸekilde korunuyor. Bu durum Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evlerinde yani Kensington SarayÄ± 1A adresinde de geÃ§erli. Bu evin, evlendikleri 2011 yÄ±lÄ±nda kendilerine KraliÃ§e tarafÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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20 ODALI KONUT

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kensington SarayÄ± arazisinde yer alan bu Ã¼Ã§ katlÄ± konutun tam 20 odasÄ± bulunuyor. Bunlardan beÅŸ tanesi ziyaretÃ§iler iÃ§in kullanÄ±lan kabul odasÄ±... Kate ile William'Ä±n evinde Ã¼Ã§ tane ana yatak odasÄ±, giyinme odalarÄ±, gÃ¼ndÃ¼z ve gece Ã§ocuk bakÄ±m odalarÄ± var. AyrÄ±ca Ã§iftin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼m de yer alÄ±yor konutta.

PANÄ°K ODASI VE KAÃ‡IÅž TÃœNELÄ°

Cambridge DÃ¼kÃ¼ William ile eÅŸi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louise ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi daha var Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re. O da bir saldÄ±rÄ± ya da bir savaÅŸ durumunda Ã§iftin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir ayrÄ±ntÄ±. BasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re William ile Kate'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu evin gizli bir panik odasÄ± ve kaÃ§Ä±ÅŸ tÃ¼neli de bulunuyor.

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ZEHÄ°RLÄ° GAZLARA KARÅžI KORUMA

SÃ¶z konusu olan bu panik odasÄ± Ã¶zellikle de bir savaÅŸ durumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek tasarlanmÄ±ÅŸ. Biyolojik ya da zehirli gazlarla saldÄ±rÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± hazÄ±rlanan panik odasÄ±nÄ±n Ã¶zel bir havalandÄ±rma sistemi var. Aile eÄŸer gerekirse sadece kendileri ve yakÄ±n koruma gÃ¶revlilerinin bildiÄŸi bir kaÃ§Ä±ÅŸ tÃ¼nelini de kullanabilecek. Bu tÃ¼nelin bir de gizli bir giriÅŸi bulunuyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu gizli tünel kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili sÄ±radan kiÅŸilerin bile bildiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ±. William ile Harry'nin çocukluk ve gençlik yÄ±llarÄ±nda konuta girerken bu gizli giriÅŸi kullandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Hatta bir söylentiye göre William ile Harry küçük birer çocukken, Saray'da izin verilmeyen hamburgeri yemek için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken bu gizli tüneli kullanÄ±yordu. Fakat elbette kaçÄ±ÅŸ tüneline konutun içinden ya da dÄ±ÅŸÄ±ndan nasÄ±l ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aile üyeleri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse bilmiyor.

BOMBALARA DAYANIKLI

Bu tÃ¼r yÃ¼ksek teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ panik odalarÄ± ve gizli tÃ¼neller sadece Kensington SarayÄ±'nda deÄŸil diÄŸer aile Ã¼yelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Windsor Åžatosu ve Buckingham SarayÄ±'nda da bulunuyor. Global Citizen adlÄ± internet sitesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kullanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bu panik odalarÄ±, zehirli gazlara, bombalara ya da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na dayanacak ÅŸekilde tasarlandÄ±. Her biri gÃ¼venli iletiÅŸim aÄŸÄ±, banyo gibi kiÅŸisel temizlik iÃ§in alanlar, uyuma ve dinlenme bÃ¶lÃ¼mleri ve bir hafta yetecek kadar yiyecek ve su stoÄŸuyla donatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth iÃ§in hazÄ±rlanan panik odasÄ± kurÅŸun geÃ§irmez, yangÄ±na dayanÄ±klÄ± Ã§elik duvarlarla kaplanmÄ±ÅŸ.

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Prens Charles ile eÅŸi Camilla'nÄ±n Highgrove'daki evinde bulunan panik odasÄ±nÄ±n ise bir nakliye konteyneri boyutunda olduÄŸu da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

EVÄ°N PLANINDA ORTAYA Ã‡IKTI

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gÃ¶zde Ã¼yeleri Prens William ile Kate Middleton elbette birÃ§ok kiÅŸiden farklÄ± Ã¶zellikler taÅŸÄ±yan bir mÃ¼lkte yaÅŸÄ±yorlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta evleri bir saray kompleksinde yaÅŸÄ±yor. Ama Ã§iftin yatak odasÄ±yla ilgili bir ayrÄ±ntÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ± ve hayranlarÄ±nÄ± epey ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â William ile Kate'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lk, ailenin diÄŸer bazÄ± Ã¼yelerinin konutlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Kensington SarayÄ± kompleksinde yer alÄ±yor. Elbette Ã§iftin, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin kapÄ±larÄ± merak eden herkese aÃ§Ä±k deÄŸil. Fakat yaÅŸadÄ±klarÄ± mÃ¼lkÃ¼n planÄ±nda yer alan bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± geÃ§en ekim ayÄ±nda Hello dergisi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bu ayrÄ±ntÄ± William ile Kate'in yatak odasÄ±yla ilgili.

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YATAK ODALARI ALT KATTA

Ä°ngiltere'de ve dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde ortalama iki katlÄ± mÃ¼stakil evlerin alt katlarÄ± yaÅŸam alanÄ± olarak ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ãœst katlarda da genellikle yatak odalarÄ± yer alÄ±yor. Fakat Prens William ile Kate'in evinde durum bunun tam tersine. OnlarÄ±n evinde iki ana yatak odasÄ± alt katta bulunuyor.

Üst kattaki yatak odalarÄ± ise çiftin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Cambridge Dükü ve DüÅŸesi'nin üç çocuÄŸunun bakÄ±mÄ±ndan sorumlu olan dadÄ± Maria Teresa Borrallo da dahil, tüm görevliler evin üst katÄ±nda bulunan yatak odalarÄ±nda uyuyor.

OBAMA Ã‡Ä°FTÄ°NÄ°N ZÄ°YARETÄ°

William ile Kate'in evinin iÃ§ini bugÃ¼ne kadar tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla gÃ¶ren olmadÄ±. Ancak Ã§iftin, yaÅŸadÄ±klarÄ± mÃ¼lkte resmi konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± salon Barrack ve Michelle Obama'nÄ±n 2016'daki ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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SADE AMA ÅžIK

Kabul salonu, "saray" denildiÄŸinde birÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na gelecek tÃ¼rden modern ama 'aÄŸÄ±r' mobilyalar bÃ¼yÃ¼k boyutlu tablolar, altÄ±n rengi aksesuarlarla dÃ¶ÅŸenmiÅŸti. Buna karÅŸÄ±t olarak Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na ait odalarÄ±nÄ±n ise Ã¼nlÃ¼ bir uluslararasÄ± markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde satÄ±lan mobilyalarla dÃ¶ÅŸendiÄŸi belirtiliyor.

Kate ve William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere her ne kadar "ev" dediysek de aslÄ±nda burasÄ± gerçek bir sarayÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bölümü. Prens William ve Middleton, Kensington SarayÄ±'nÄ±n Daire 1A adÄ± verilen bölümünde yaÅŸÄ±yor. Daha önce kÄ±rsal kesimde bulunan Anmer Hall'da yaÅŸayan çift, 2018'de çocuklarÄ±nÄ±n öÄŸrenim hayatÄ± ve kraliyet görevleri için tekrar Londra'ya dönüp Kensington SarayÄ±'nÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bölümüne yerleÅŸti.

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KATE'Ä°N ARZUSUNA GÃ–RE DEKORE EDÄ°LDÄ°

Jacoben dÃ¶nem mimarisinin izlerini taÅŸÄ±yan Kensington House, bir zamanlar Nottingham House (Nottingham Evi) olarak anÄ±lÄ±yordu. 1605 'te inÅŸa edilen bina, Middleton'Ä±n istekleri doÄŸrultusunda yeniden restore edildi. Bu restorasyon "az Ã§oktur" mantÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 2 milyon sterline mal oldu. AslÄ±nda Prens William daha Ã¶nce bir sÃ¼re annesi Prenses Diana, babasÄ± Prens Charles ve kardeÅŸi Prens Harry ile birlikte burada yaÅŸÄ±yordu. DÃ¶rt katlÄ± binada Prens William ve Kate Middleton, dadÄ±larÄ± ve hizmetlileri ile birlikte yaÅŸÄ±yor. ÃœÃ§ tane mutfaÄŸÄ± olan evde iki tane de kreÅŸ bulunuyor. Prens ve Middleton'Ä±n aile evinin bir odasÄ± da Prenses Diana anÄ±sÄ±na dekore edildi. Formuna dikkat ettiÄŸi bilinen Ã§ift evlerinde bulunan spor salonunda egzersizlerini yapÄ±yor.

HELÄ°KOPTER DE Ä°NÄ°YOR: Konutun bahÃ§esinde bir de helikopter alanÄ± bulunuyor. Aile, zaman zaman Prens William'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu helikopterle seyahat ediyor.

Kate Middleton ve Prens William, KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle uygulanan kapanmalar sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k evlerinden online olarak bazÄ± buluÅŸma ve toplantÄ±lara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Genellikle evin tek bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tercih eden Ã§iftin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de evlerinin dekorasyonu hakkÄ±nda meraklÄ±larÄ± iÃ§in iyi bir ipucu olmuÅŸtu.

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