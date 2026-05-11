Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin!

Üstelik biri spor, diğeri müzik dünyasında isim yaptıktan sonra emekli olup bir köşeye çekilmedi Beckham çifti.

Victoria moda alanına el attı, David de iş dünyasında farklı girişimlere uzandı. Sonuç olarak servetlerine servet ekleniyor durmadan.

Bu arada dargın oldukları oğulları Brooklyn de dahil diğer çocukları Cruz ve Romeo da taşıdıkları Beckham soyadının ününden faydalanıp kendilerine kariyer yolu açmaya çabalıyorlar.

EN KÜÇÜK ÇOCUK İŞ HAYATINA ERKEN MERAK SARDI

Elbette ünlü çiftin küçük kızı Harper da onların gerisinde kalmadı.

Daha küçücük yaşında bir kozmetik markası kurmayı hayal ettiğini belirtti. Annesi ve babası da onu bu konuda destek vermeye daha şimdiden başladı.

Toplamda 450 milyon dolar olan ortak servetlerini giderek büyütüyor Beckham çifti.

Bu yüzden de kızları Harper'ın daha bu yaşında bu tür girişimcilik hayalleri kurması onları mutlu ediyor. Özellikle kendisi de kozmetik alanında faaliyet gösteren annesi Victoria'yı.

RAKİPLERİNİ ŞİMDİDEN BELİRLEDİ

Görünüşe göre Harper da biraz daha büyüdüğü zaman tıpkı Kylie Jenner ve Hailey Baldwin Bieber gibi genç milyonerler arasına katılacak.

Aslında Beckham çifti gibi soyadlarını bir marka haline getiren ve bunu korumak için ellerinden geleni yapan bir çiftin kızı olduğundan bu Harper'ın bu hayallerinin şaşılacak bir yanı yok.

Diğer yandan daha bir çocuk olan Harper için konuşulan bambaşka ayrıntılar var. Bunların başında da eğitim hayatı geliyor.

OKULA GİTMEYE ZAMANI KALMIYOR

Daha küçükken annesi Victoria onun üzerinde okul üniformasıyla ya da ders çalışırken çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaşıyordu.

Ama son birkaç senedir Harper, hem sosyal medyada hem de basında tıpkı genç bir yetişkin gibi görüntüleniyor.

Üzerinde annesine ait moda markasının kıyafetleriyle sosyete düğününden gala gecelerine koşturup duruyor.

Elbette yanında ailesiyle birlikte. Daha yalnız başına bu tür yerlere gidecek yaşa gelmedi Harper.

Zaman zaman da yine annesine ait moda markasının kozmetik ürünleriyle makyaj yaptığı videolar sosyal medyada dolanıyor. Daha da ötesinde annesi bu konuda ona herhangi bir kısıtlama da getirmiş değil.

YAŞITLARIYLA GÖREN DE YOK

Durum böyle olunca Harper'ın gerçekten okula gidip gitmediği merak konusu. Çünkü küçük kızı hiç yaşıtı olan arkadaşlarıyla gören yok.

Bunun yerine annesi, babası ve iki ağabeyiyle başka bazı etkinliklere gidiyor. Ailenin hayatı bir ABD'de bir İngiltere'de geçtiği için okula gitmeye vakti olup olmadığı da bilinmiyor zaten.

Başka bir ayrıntı daha...

Harper'ı bugüne kadar yaşıtı arkadaşlarıyla görüntüleyen de olmadı pek. Elbette Beckham ailesi bu konuda önlem alıyordur ama yine de küçük kızın hiç değilse birkaç kere kendi arkadaşlarıyla görülmesiydi normal olan. Ama böyle bir durum şu ana kadar gerçekleşmedi.

KIZININ HAYALİNE KENDİ HAYALİNİ EKLEDİ

Söylenenlere göre Victoria ve David, küçük kızlarının girişimci olup bir kozmetik markası kurma hayalini sonuna kadar destekliyor. Hatta onun adına bu hayali biraz daha genişletmiş durumdalar.

Söz konusu markanın tıpkı Hailey Bieber'ın markası gibi günün birinde milyarlık hale gelmesini bile arzu ediyor. Hatta bunun için strateji bile hazırlıyorlar.

Ama bu kadar değil. Harper'ın markasının gelişimi için annesi Victoria'nın ekibi de bir yandan durup dinlenmeden çalışıyor.

Görüldüğü gibi herkes Harper'ın neden okula gitmediğini sorgularken anne ve babasının gündemi bambaşka.

İŞ TOPLANTISINA KUCAĞINDA KIZIYLA KATILIYORDU

Kendilerinin şöhretini kullanarak Harper'ın her yere erişmesini ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesini istiyorlar.

Annesi Victoria Beckham da bir süre önce verdiği bir röportajda bütün çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip tek kızının ağabeylerinden çok daha hırslı olduğunu da sözlerine eklemişti.

Daha küçücükken kızını kucağına alıp iş toplantılarına onunla birlikte katılan Victoria Beckham, Harper'ın iş dünyasına yönelik bu iştahından çok memnun.

BABASI DAHA GERİDE DURUYOR

Asıl merak konusu olan David'in durumu...

Çünkü David Beckham her zaman çocuklarının kamuoyunun gözleri önüne çıkmadan doya doya çocukluklarını yaşamasını istediğini söylüyordu. Yine de kızının erkenden yetişkin hayatı yaşamasına ses çıkarmadığı da ortada.

Öyle ya da böyle önümüzdeki temmuz ayında 15 yaşına girecek olan Harper Beckham, daha çok uzun süre adından söz ettirecek.



Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn'in ailesiyle arası bozuk. Ama o da hayata ünlü soyadı sayesinde tutunuyordu. Bir dönem setlerde fotoğrafçılık yapan Brooklyn, sonra şefliğe el attı. Milyarder bir ailenin kızı olan Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn, moda markalarının tanıtım yüzü olarak da çalışıyor.





Victoria ve David'in 21 yaşındaki oğlu Cruz, müzik alanında kariyer yapıyor.



Romeo Beckham bir ara futbol oynadı. Ama sonra rotayı moda dünyasına kırdı.