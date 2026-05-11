×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin!

Güncelleme Tarihi:

#David Beckham#Victoria Beckham#Harper Beckham
Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 15:10

Victoria ve David Beckham'ın, üç erkek çocuktan sonra kucaklarına aldığı tek kız çocuğu Harper Seven. Şu anda 14 yaşında olan  Harper, kendi kuşağının en şanslılarından biri. Bu da gayet normal aslında. Çünkü gerçekten de kendi markasını yaratıp kendi servetini kazanan bir ailenin içine doğdu. Hayatı boyunca hiç çalışmasa bile geleceği çoktan garantide.

Haberin Devamı

Üstelik  biri spor, diğeri müzik dünyasında isim yaptıktan sonra emekli olup bir köşeye çekilmedi Beckham çifti. 

Victoria moda alanına el attı, David de iş dünyasında farklı girişimlere uzandı. Sonuç olarak servetlerine servet ekleniyor durmadan.

Bu arada dargın oldukları oğulları Brooklyn de dahil diğer çocukları Cruz ve Romeo da taşıdıkları Beckham soyadının ününden faydalanıp kendilerine kariyer yolu açmaya çabalıyorlar.

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

EN KÜÇÜK ÇOCUK İŞ HAYATINA ERKEN MERAK SARDI
Elbette ünlü çiftin küçük kızı Harper da onların gerisinde kalmadı.

Daha küçücük yaşında bir kozmetik markası kurmayı hayal ettiğini belirtti. Annesi ve babası da onu bu konuda destek vermeye daha şimdiden başladı.

Haberin Devamı

Toplamda 450 milyon dolar olan ortak servetlerini giderek büyütüyor Beckham çifti.

Bu yüzden de kızları Harper'ın daha bu yaşında bu tür girişimcilik hayalleri kurması onları mutlu ediyor. Özellikle kendisi de kozmetik alanında faaliyet gösteren annesi Victoria'yı.

Gözden Kaçmasın25 yıllık evlilik bitiyor diyenler utanır mı Kocası mutlu olsun diye milyonlarına kıydı'25 yıllık evlilik bitiyor' diyenler utanır mı! Kocası mutlu olsun diye milyonlarına kıydıHaberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

RAKİPLERİNİ ŞİMDİDEN BELİRLEDİ
Görünüşe göre Harper da biraz daha büyüdüğü zaman tıpkı Kylie Jenner ve Hailey Baldwin Bieber gibi genç milyonerler arasına katılacak.

Aslında Beckham çifti gibi soyadlarını bir marka haline getiren ve bunu korumak için ellerinden geleni yapan bir çiftin kızı olduğundan bu Harper'ın bu hayallerinin şaşılacak bir yanı yok.

Diğer yandan daha bir çocuk olan Harper için konuşulan bambaşka ayrıntılar var. Bunların başında da eğitim hayatı geliyor.

Gözden KaçmasınAldatan kocasının son adımı kalbini yerinden söküp aldı: Sevgilinle el ele gülücükler dağıtıyorsun: Ne çabuk unuttun beniAldatan kocasının son adımı kalbini yerinden söküp aldı: Sevgilinle el ele gülücükler dağıtıyorsun: Ne çabuk unuttun beni!Haberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

OKULA GİTMEYE ZAMANI KALMIYOR
Daha küçükken annesi Victoria onun üzerinde okul üniformasıyla ya da ders çalışırken çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaşıyordu.

Haberin Devamı

Ama son birkaç senedir Harper, hem sosyal medyada hem de basında tıpkı genç bir yetişkin gibi görüntüleniyor.

Üzerinde annesine ait moda markasının kıyafetleriyle sosyete düğününden gala gecelerine koşturup duruyor.

Elbette yanında ailesiyle birlikte. Daha yalnız başına bu tür yerlere gidecek yaşa gelmedi Harper.

Zaman zaman da yine annesine ait moda markasının kozmetik ürünleriyle makyaj yaptığı videolar sosyal medyada dolanıyor. Daha da ötesinde annesi bu konuda ona herhangi bir kısıtlama da getirmiş değil.

Gözden KaçmasınOkula gizlice gidecek: Eyvah Oğlumuzu kaçıracaklarOkula gizlice gidecek: Eyvah! Oğlumuzu kaçıracaklarHaberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

YAŞITLARIYLA GÖREN DE YOK
Durum böyle olunca Harper'ın gerçekten okula gidip gitmediği merak konusu. Çünkü küçük kızı hiç yaşıtı olan arkadaşlarıyla gören yok.

Haberin Devamı

Bunun yerine annesi, babası ve iki ağabeyiyle başka bazı etkinliklere gidiyor. Ailenin hayatı bir ABD'de bir İngiltere'de geçtiği için okula gitmeye vakti olup olmadığı da bilinmiyor zaten.

Başka bir ayrıntı daha...

Harper'ı bugüne kadar yaşıtı arkadaşlarıyla görüntüleyen de olmadı pek. Elbette Beckham ailesi bu konuda önlem alıyordur ama yine de küçük kızın hiç değilse birkaç kere kendi arkadaşlarıyla görülmesiydi normal olan. Ama böyle bir durum şu ana kadar gerçekleşmedi.

Gözden KaçmasınNe mirası Daha yaşarken bile evlada yardım sınırlı... Ünlü çiftin oğlu kariyeri için savaşıyor: Herkes duysun, iş arıyorumNe mirası! Daha yaşarken bile evlada yardım sınırlı... Ünlü çiftin oğlu kariyeri için savaşıyor: Herkes duysun, iş arıyorum!Haberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

 KIZININ HAYALİNE KENDİ HAYALİNİ EKLEDİ
Söylenenlere göre Victoria ve David, küçük kızlarının girişimci olup bir kozmetik markası kurma hayalini sonuna kadar destekliyor. Hatta onun adına bu hayali biraz daha genişletmiş durumdalar.

Haberin Devamı

Söz konusu markanın tıpkı Hailey Bieber'ın markası gibi günün birinde milyarlık hale gelmesini bile arzu ediyor. Hatta bunun için strateji bile hazırlıyorlar.

Ama bu kadar değil. Harper'ın markasının gelişimi için annesi Victoria'nın ekibi de bir yandan durup dinlenmeden çalışıyor.

Görüldüğü gibi herkes Harper'ın neden okula gitmediğini sorgularken anne ve babasının gündemi bambaşka.

Gözden Kaçmasınİçine doğduğu zengin hayattan bıktı: Duşum bile var, ne büyük lüks... Karavanda bir yatak bir mutfakİçine doğduğu zengin hayattan bıktı: Duşum bile var, ne büyük lüks... Karavanda bir yatak bir mutfakHaberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

İŞ TOPLANTISINA KUCAĞINDA KIZIYLA KATILIYORDU
Kendilerinin şöhretini kullanarak Harper'ın her yere erişmesini ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesini istiyorlar.

Annesi Victoria Beckham da bir süre önce verdiği bir röportajda bütün çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip tek kızının ağabeylerinden çok daha hırslı olduğunu da sözlerine eklemişti.

Haberin Devamı

Daha küçücükken kızını kucağına alıp iş toplantılarına onunla birlikte katılan Victoria Beckham, Harper'ın iş dünyasına yönelik bu iştahından çok memnun.

Gözden KaçmasınSosyeteyi sarsan yasak aşkta yeni perde: 25 yıllık evlilik gizli bir anlaşmayla bitti: Özgürlüğün bedelini servetiyle ödediSosyeteyi sarsan yasak aşkta yeni perde: 25 yıllık evlilik gizli bir anlaşmayla bitti: Özgürlüğün bedelini servetiyle ödediHaberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

BABASI DAHA GERİDE DURUYOR
Asıl merak konusu olan David'in durumu...

Çünkü David Beckham her zaman çocuklarının kamuoyunun gözleri önüne çıkmadan doya doya çocukluklarını yaşamasını istediğini söylüyordu. Yine de kızının erkenden yetişkin hayatı yaşamasına ses çıkarmadığı da ortada.

Öyle ya da böyle önümüzdeki temmuz ayında 15 yaşına girecek olan Harper Beckham, daha çok uzun süre adından söz ettirecek.

Gözden KaçmasınÖnce 60ında aşkı buldu, şimdi kızını evlendiriyorÖnce 60'ında aşkı buldu, şimdi kızını evlendiriyorHaberi görüntüle

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin


 Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn'in ailesiyle arası bozuk. Ama o da hayata ünlü soyadı sayesinde tutunuyordu. Bir dönem setlerde fotoğrafçılık yapan Brooklyn, sonra şefliğe el attı. Milyarder bir ailenin kızı olan Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn, moda markalarının tanıtım yüzü olarak da çalışıyor.

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin

 
Victoria ve David'in 21 yaşındaki oğlu Cruz, müzik alanında kariyer yapıyor.

Okuyup da ne olacak... Bari para kazanmayı öğrensin


Romeo Beckham bir ara futbol oynadı. Ama sonra rotayı moda dünyasına kırdı.

Uzun sözün kısası bütün çocuklar, anne ve babalarının şöhreti sayesinde kendilerine bir hayat yolu çizmeye çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Victoria Beckham#Harper Beckham

BAKMADAN GEÇME!