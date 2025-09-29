Okusun diye ABD'ye yolladılar, gitti sevgili buldu... Hele bir de evlenirlerse düğünleri efsane olur!

Haberin Devamı

İşte bu genç kızın başına gelen de doğrusu böyle bir durum... Ünlü bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi... Doğumu anından itibaren de geleceği çizilmişti zaten.

O istese de istemese de hayatının bir bölümünü gözler önünde yaşayacak. Bazen de tıpkı son örnekte olduğu gibi en azından bir süreliğine kendine saklamak istediği özel hayatı da kamuya yansıdı.

Üstelik haber o kadar ilgi çekti ki uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

OKUMAK İÇİN UZAKLARA GİTTİ

Son birkaç gündür kalbinin atışının hızlanmasıyla ilgili gelişmelerle konuşulan bu kişi Elisabeth… Daha doğrusu Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth.

Aslına bakılırsa onun ailesi yıllardır sakin ve kendi halinde bir hayat sürdürüyordu. Ama özellikle Elisabeth giderek büyüyüp önce kendi ülkesinde sonra da dünyada ilgi çeker hale geldikten sonra ailesi de ister istemez ön plana çıkmaya başladı.

23 yaşındaki Elisabeth epeydir önemli günlerde kamera karşısında ailesiyle birlikte yerini alıyor... Askerlik görevini yaparken üniformayla görüntülenmesi olay oldu. Sonrasında da İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden mezuniyetiyle bir anda eskisinden daha fazla dikkat çekti.

Şimdi de ABD'de Harvard'da üniversite eğitimini sürdürüyor... Elisabeth'in bir ara Donald Trump'ın yabancı öğrencilere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tatil sonrası ABD'ye dönemeyeceği bile konuşuldu. Fakat sonra genç kızın Harvard'daki öğrenimini sürdüreceği açıklandı.

ŞİMDİ AŞK SÖYLENTİLERİYLE GÜNDEMDE

Bütün bunlar bir yana Elisabeth'in günlerdir bunca konuşulmasının asıl nedeni bütün bunlar değil. Genç kız bir aşk söylentisiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.

O her ne kadar ABD'de ülkesinin prensesi değil, kimsenin tanımadığı sıradan bir öğrenci olarak hayatını sürdürdüğünü sansa da belli ki meraklı bakışlardan kurtulamadı.

Konuşulanlara göre Elisabeth, Avrupa'nın küçük ülkesi Liechtenstein'ın prensi Georg ile flört ediyor...

Gençlerin bu yaz birlikte çıktıkları Yunanistan tatilinde çekildiği ileri sürülen bir fotoğraf da birkaç gündür sosyal medyada dolaşıyor.

Söylenenlere göre Georg da tıpkı Elisabeth gibi ABD'de üniversitede okuyor. Orada da coğrafi olarak birbirlerine yakın ülkelerde hatta benzer koşullarda büyüyen iki genç yakınlaştı ve aralarında bir aşk doğdu.

Bu konuda ne Elisabeth'in ne de Georg'un ailesinden bu konuda herhangi bir açıklama yapıldı.





YÜKSEK LİSANS YAPIYOR: Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth, Oxford'da tarih ve politika konusunda eğitim gördü. Fakat o mezuniyetin ardından Elisabeth'in eğitimi bitmedi. Genç kız orada da Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor.

Şimdi dünyanın dört bir yanındaki hayranları Elisabeth ile Georg'un ilişkisinin ciddi olmasını hatta günün birinde evlenmelerini bekliyor. Onlara göre iki genç kraliyet üyesi evlenirse de düğünleri gayet gösterişli olur.